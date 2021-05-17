Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ - основание для усиления санкций против России, - Арестович
Голосование жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на выборах в Госдуму РФ будет основанием не только для продления санкций в отношении России, но и усилении их.
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.
Он отметил, что сам факт выдачи российских паспортов украинским гражданам, проживающим в ОРДЛО,— "нарушение украинского законодательства однозначно".
"А привлечение к участию в голосовании на выборах в парламент государства-агрессора — это вопиющее, абсолютно беспардонное нарушение международного права. И оно, конечно, так просто не пройдёт для Российской Федерации. И наша реакция будет, будет реакция международных партнёров, мирового сообщества. Думаю, такие действия являются ещё одним аргументом для сохранения санкций, а возможно, из усиления их", — заявил Арестович.
Он добавил, что вопрос привлечения украинских граждан к участию в российских выборах будет подниматься Украиной на всех уровнях.
"Однозначно, вопрос будет подниматься и в Трёхсторонней контактной группе, и нашим МИДом, и на уровне ОБСЕ, и на уровне ООН. Будет полный спектр реагирования нашей дипломатии. Потому что это грубейшее нарушение суверенитета, приверженность к которому россияне формально декларируют, а на деле его нарушают", — подчеркнул Алексей Арестович.
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Зачем освобождать рабов, которые не хотят освобождения?
Освободим территорию, заселим патриотами, построим базы НАТО....
А ватаны пусть валят в Заполярье.... Там им х-ло говорят землю выделяет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид
"насильственное переселение либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4#cite_note-2 [2] "
Що не так?.
" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 расовую или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F религиозную группу"
И к какой из этих относятся граждане луганды/рашки?
Хочу услышать ваше мнение.....
Чисто поржать!
Самі ж волаєте про "руській мір", а ув'язати його в разі чого з " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую " розуму не вистачає.
Ще раз повторюю для тих хто в танку чи з каструлькою на голові - позбавлення Україною жителів ЛДНР українського громадянства лише на руку Росії.
Совсем мозги ватные?
Не слышу ответа - к чему вы относите жителей луганды в определении геноцида?
Может это по вашему раса такая? Или нация? Неужели религия?
Ну ну..... Повеселите меня.... Знаток геноцида.....
Наверно вы войну украинцев с рашкой и ее убийцами называете холокостом? Судя по вашей диб логике.....
А ты патриотов спросил? Или кто там их будет спрашивать? - В теплушки и на поселение?
Ты кем планируешь быть, заселенным или заселятелем?
Всего одна поправка в Конституции, но при ватных Слугах наріда, ОПЗЖ и продажной Батьківщини пока нереально.
Жителі ЛДНР масово отримують громадянство Росії. Росія в такому разі зобов'язана забезпечити їм (громадянам Росії) можливість голосувати.