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Новости Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ - основание для усиления санкций против России, - Арестович

Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ - основание для усиления санкций против России, - Арестович

Голосование жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на выборах в Госдуму РФ будет основанием не только для продления санкций в отношении России, но и усилении их.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

Он отметил, что сам факт выдачи российских паспортов украинским гражданам, проживающим в ОРДЛО,— "нарушение украинского законодательства однозначно".

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"А привлечение к участию в голосовании на выборах в парламент государства-агрессора — это вопиющее, абсолютно беспардонное нарушение международного права. И оно, конечно, так просто не пройдёт для Российской Федерации. И наша реакция будет, будет реакция международных партнёров, мирового сообщества. Думаю, такие действия являются ещё одним аргументом для сохранения санкций, а возможно, из усиления их", — заявил Арестович.

Он добавил, что вопрос привлечения украинских граждан к участию в российских выборах будет подниматься Украиной на всех уровнях.

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"Однозначно, вопрос будет подниматься и в Трёхсторонней контактной группе, и нашим МИДом, и на уровне ОБСЕ, и на уровне ООН. Будет полный спектр реагирования нашей дипломатии. Потому что это грубейшее нарушение суверенитета, приверженность к которому россияне формально декларируют, а на деле его нарушают", — подчеркнул Алексей Арестович.

Автор: 

голосование (1395) Госдума (1260) паспорт (1178) двойное гражданство (161) Арестович Алексей (332) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+7
проголосував на виборах х#йла - позбувся українського громадянства і всіх пов'язаних з тим прав...
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17.05.2021 10:30
+5
Не договорил Арестович: коллаборационизм, паспорт ОРДЛО, паспорт России, участие в выборах в Госдуму, участие в НВФ - бессрочное лишение гражданства Украины со всеми вытекающими последствиями, как в социальной, имущественной так и общегражданской сферах.
Всего одна поправка в Конституции, но при ватных Слугах наріда, ОПЗЖ и продажной Батьківщини пока нереально.
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17.05.2021 10:38
+2
...люські дибануті то з населенням заграють, то з х#йловською шоблою
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17.05.2021 10:33
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проголосував на виборах х#йла - позбувся українського громадянства і всіх пов'язаних з тим прав...
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17.05.2021 10:30 Ответить
...люські дибануті то з населенням заграють, то з х#йловською шоблою
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17.05.2021 10:33 Ответить
Та до одного места ваши санкции
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17.05.2021 10:47 Ответить
толька на пользу, угу
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17.05.2021 10:56 Ответить
Это тебе твой психиатр по секрету поведал, или ты ему?
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17.05.2021 14:00 Ответить
это основания для лишения гражданства Украины.
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17.05.2021 10:35 Ответить
Позбавлення громадянства України це також "палиця з двома кінцями". Ну позбавили, а далі що? Кого тоді звільняти будемо, воюючи з Росією? В такому разі потрібно і українські війська виводити з ЛДНР. Росія навпаки "роздає" свої паспорти щоб була причина втрутитись в разі чого. А ми давай будемо собі ж "вставляти палиці в колеса".
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17.05.2021 11:12 Ответить
освобождают территорию, это в приоритете, а насчет кого освобождать, тех кто там будет помогать освобождению
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17.05.2021 11:15 Ответить
А зачем нам конч-я рашенская вата?
Зачем освобождать рабов, которые не хотят освобождения?
Освободим территорию, заселим патриотами, построим базы НАТО....
А ватаны пусть валят в Заполярье.... Там им х-ло говорят землю выделяет.
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17.05.2021 11:44 Ответить
А це вже типовий геноцид. Ніхто на таке не піде...
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17.05.2021 11:49 Ответить
Вы сначала почитайте определение слова Геноцид, а потом несите БРЕД
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид
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17.05.2021 12:00 Ответить
Читаю...

"насильственное переселение либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4#cite_note-2 [2] "

Що не так?.
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17.05.2021 12:06 Ответить
А вы совсем тупэ? Или притворяетесь?
" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 расовую или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F религиозную группу"

И к какой из этих относятся граждане луганды/рашки?
Хочу услышать ваше мнение.....
Чисто поржать!
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17.05.2021 12:48 Ответить
Де вас набирають? Невже дійсно в інтернатах для розумово відсталих?

Самі ж волаєте про "руській мір", а ув'язати його в разі чого з " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую " розуму не вистачає.
Ще раз повторюю для тих хто в танку чи з каструлькою на голові - позбавлення Україною жителів ЛДНР українського громадянства лише на руку Росії.
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17.05.2021 12:59 Ответить
Ой ржу не могу
Совсем мозги ватные?
Не слышу ответа - к чему вы относите жителей луганды в определении геноцида?
Может это по вашему раса такая? Или нация? Неужели религия?
Ну ну..... Повеселите меня.... Знаток геноцида.....
Наверно вы войну украинцев с рашкой и ее убийцами называете холокостом? Судя по вашей диб логике.....
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17.05.2021 15:41 Ответить
Освободим территорию, заселим патриотами

А ты патриотов спросил? Или кто там их будет спрашивать? - В теплушки и на поселение?
Ты кем планируешь быть, заселенным или заселятелем?
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17.05.2021 12:17 Ответить
Дуракам закон не писан.
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17.05.2021 10:36 Ответить
Посиленням санкцій проти рашки з боку України буде збільшення закупки електроенергії.
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17.05.2021 10:37 Ответить
Не договорил Арестович: коллаборационизм, паспорт ОРДЛО, паспорт России, участие в выборах в Госдуму, участие в НВФ - бессрочное лишение гражданства Украины со всеми вытекающими последствиями, как в социальной, имущественной так и общегражданской сферах.
Всего одна поправка в Конституции, но при ватных Слугах наріда, ОПЗЖ и продажной Батьківщини пока нереально.
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17.05.2021 10:38 Ответить
Увы, но для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины, тк на сегодняшний день все это не является основаниями для лишения украинского гражданства
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17.09.2021 18:05 Ответить
Ой , что то Люськи давно не было слышно
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17.05.2021 10:42 Ответить
Те кто просит санкции за голосование существ в дурдуму, есть предатель который работает на врага. Санкции не актуальны.
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17.05.2021 10:47 Ответить
Ау, Арестович, так нужно подождать, пока они проголосуют, а потом по ФАКТУ шум поднимать!
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17.05.2021 10:51 Ответить
В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович- вот "санкции" от "служивых"
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17.05.2021 10:54 Ответить
Може й так, а може і ні.....
Жителі ЛДНР масово отримують громадянство Росії. Росія в такому разі зобов'язана забезпечити їм (громадянам Росії) можливість голосувати.
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17.05.2021 11:06 Ответить
значит граждане другой страны на территории Украины будут иметь те же права что и все иностранные граждане.
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17.05.2021 11:18 Ответить
 
 