Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ - основание для усиления санкций против России, - Арестович

Голосование жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на выборах в Госдуму РФ будет основанием не только для продления санкций в отношении России, но и усилении их.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

Он отметил, что сам факт выдачи российских паспортов украинским гражданам, проживающим в ОРДЛО,— "нарушение украинского законодательства однозначно".

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"А привлечение к участию в голосовании на выборах в парламент государства-агрессора — это вопиющее, абсолютно беспардонное нарушение международного права. И оно, конечно, так просто не пройдёт для Российской Федерации. И наша реакция будет, будет реакция международных партнёров, мирового сообщества. Думаю, такие действия являются ещё одним аргументом для сохранения санкций, а возможно, из усиления их", — заявил Арестович.

Он добавил, что вопрос привлечения украинских граждан к участию в российских выборах будет подниматься Украиной на всех уровнях.

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"Однозначно, вопрос будет подниматься и в Трёхсторонней контактной группе, и нашим МИДом, и на уровне ОБСЕ, и на уровне ООН. Будет полный спектр реагирования нашей дипломатии. Потому что это грубейшее нарушение суверенитета, приверженность к которому россияне формально декларируют, а на деле его нарушают", — подчеркнул Алексей Арестович.