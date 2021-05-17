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"Укрзализныця" запускает новые поезда из Чернигова и Сум в Одессу на летний период

"Укрзализныця" на летний период запускает новые поезда из Чернигова и Сум в курортную Одессу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Поезд № 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам от 16 июня.

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Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.

У обоих поездов будет удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33.

железная дорога (1411) поезд (1024) Укрзализныця (2743)


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Буде обмін штаммами.
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17.05.2021 10:28 Ответить
Ковідловози,а не "поїзди".
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17.05.2021 10:44 Ответить
могу себе то состав с Чернигова и прочиих - убитые вагона с неоткрывающимися окнами (или не закрывающимися)и не рабочими в пекло кондерами
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17.05.2021 10:51 Ответить
А что в них нового? Они всегда были.
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17.05.2021 11:04 Ответить
 
 