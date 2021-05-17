"Укрзализныця" запускает новые поезда из Чернигова и Сум в Одессу на летний период
"Укрзализныця" на летний период запускает новые поезда из Чернигова и Сум в курортную Одессу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.
Поезд № 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам от 16 июня.
Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.
У обоих поездов будет удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий17.05.2021 10:28 Ответить Мне нравится 3
siveryanin
показать весь комментарий17.05.2021 10:44 Ответить Мне нравится 0
Alexej Nagorniy
показать весь комментарий17.05.2021 10:51 Ответить Мне нравится 0
Marianna #450941
показать весь комментарий17.05.2021 11:04 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль