"Укрзализныця" запускает новые поезда из Чернигова и Сум в Одессу на летний период

"Укрзализныця" на летний период запускает новые поезда из Чернигова и Сум в курортную Одессу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Поезд № 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам от 16 июня.

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Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.

У обоих поездов будет удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33.