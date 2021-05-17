До конца 2023 года планируем подключить к интернету 95% украинцев, - Федоров

В следующем году все населенные пункты Украины будут иметь доступ к интернету, а к концу 2023 к сети планируют подключить не менее 95% людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, по его словам, сегодня действительно есть проблема с интернетом и Минцифры получило 726 заявок от ОТГ, которые помогут уже в этом году подключить к сети более миллиона украинцев, а это более трех тысяч населенных пунктов и более шести тысяч объектов социальной инфраструктуры.

Что касается подключения всех населенных пунктов к интернету, то это станет возможным уже в следующем году, отметил министр.

"В следующем году мы закроем этот вопрос и все населенные пункты будут подключены к оптическому интернету. Мы параллельно работаем и над 4G. Есть новая статистика - 2,4 млн украинцев впервые получили 4G. Почти 8 млн украинцев улучшили уровень 3G. У нас есть цель до конца 2023 подключить 95% людей к фиксированному и мобильному интернету", - подытожил Федоров.

Читайте: В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования