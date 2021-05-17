До конца 2023 года планируем подключить к интернету 95% украинцев, - Федоров
В следующем году все населенные пункты Украины будут иметь доступ к интернету, а к концу 2023 к сети планируют подключить не менее 95% людей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Так, по его словам, сегодня действительно есть проблема с интернетом и Минцифры получило 726 заявок от ОТГ, которые помогут уже в этом году подключить к сети более миллиона украинцев, а это более трех тысяч населенных пунктов и более шести тысяч объектов социальной инфраструктуры.
Что касается подключения всех населенных пунктов к интернету, то это станет возможным уже в следующем году, отметил министр.
"В следующем году мы закроем этот вопрос и все населенные пункты будут подключены к оптическому интернету. Мы параллельно работаем и над 4G. Есть новая статистика - 2,4 млн украинцев впервые получили 4G. Почти 8 млн украинцев улучшили уровень 3G. У нас есть цель до конца 2023 подключить 95% людей к фиксированному и мобильному интернету", - подытожил Федоров.
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*В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!), торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині..."
Про це йдеться на сайті Ради. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html
Цікаво хто це такий загадковий "МИ"?
Приватрні компанії - це мобільні оператори і провайдери провідного інтернету вкладають кошти в розгортання мереж, а держава тільки продає ліцензію на частоти, але не фінансує чи розробляє.
Слова "пахаря" Федорова нагадують мені фразу: "Полетіли - сказала муха в самольоті")
Не могу сказать,как в других районах,областях.У нас в Херсонской обл. активно,быстро по поселках тянут оптику. В конце января в наше, Богом забытое,без магазина- село(около 130 дворов), неожиданно протянули оптику. У некоторых(12домов) был инет по радиоканалу(точка доступа). В обмен на тарелку-оптику. Остальным,кто хотел-1500гр.Конечно,НАНО М2-400 дороже чем 1500гр,но что с этим дейвисом потом делать. Абонплата как была 170гр за 3 Мб так и осталась....но за 30Мб.Правда,в марте тариф подняли до 190гр. Да,в комментах делают нападки на пенсов.....я один из них,мне 72,но пока активный. Всем удачи.