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До конца 2023 года планируем подключить к интернету 95% украинцев, - Федоров

До конца 2023 года планируем подключить к интернету 95% украинцев, - Федоров

В следующем году все населенные пункты Украины будут иметь доступ к интернету, а к концу 2023 к сети планируют подключить не менее 95% людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, по его словам, сегодня действительно есть проблема с интернетом и Минцифры получило 726 заявок от ОТГ, которые помогут уже в этом году подключить к сети более миллиона украинцев, а это более трех тысяч населенных пунктов и более шести тысяч объектов социальной инфраструктуры.

Что касается подключения всех населенных пунктов к интернету, то это станет возможным уже в следующем году, отметил министр.

"В следующем году мы закроем этот вопрос и все населенные пункты будут подключены к оптическому интернету. Мы параллельно работаем и над 4G. Есть новая статистика - 2,4 млн украинцев впервые получили 4G. Почти 8 млн украинцев улучшили уровень 3G. У нас есть цель до конца 2023 подключить 95% людей к фиксированному и мобильному интернету", - подытожил Федоров.

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Автор: 

интернет (1706) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+4
Воно е#нуте! У нас в країні 50% людей живуть за межею бідності... І вони мріють лише про інтернет...

*В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!), торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині..."

Про це йдеться на сайті Ради. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html
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17.05.2021 10:43
+3
Пропоную підключити українців до мізків, щоб більше так не голосували.
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17.05.2021 10:42
+2
Заодно научите эти 95% не только сиськи и котиков в интернете смотреть.
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17.05.2021 10:32
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Правила форума Совет форумчан
звучит как угроза.
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17.05.2021 10:30 Ответить
Та да! Ніхто ж не думає, що цей інтернет буде безкоштовний? Цікаво, навіщо це пенсіонерам з мінімальною пенсією, чи тим, хто сидить на субсидіях? Адже зелена влада може порахувати цнюе, як розкіш і субсидії забрати. Хоча можливо для того і робиться.
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17.05.2021 10:34 Ответить
Зчеш платіжки порівняти? Особливо з урахуванням введеної за Зєлєнского плати за доставку? Особливо з субсидіями тоді і тепер? 😊🤢
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17.05.2021 11:04 Ответить
Так, а зараз галдьожа і лая нема? Тільки Порошенко з Гройсманом прислухалися до думок зубожілим, а зелені клали на ці думки великих болт.
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17.05.2021 11:18 Ответить
Джиґіталізація це вам не абищо.
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17.05.2021 10:32 Ответить
Заодно научите эти 95% не только сиськи и котиков в интернете смотреть.
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17.05.2021 10:32 Ответить
уже, наверное, подключено 95..)))
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17.05.2021 10:32 Ответить
95 - сакральна цифра. Нзивається - "квартальна брехня".
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17.05.2021 10:36 Ответить
Еще один дуремар... Какое отношение имеет это чинуша к частным провайдерам? В каком мире вообще живут эти дятлы
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17.05.2021 10:36 Ответить
А,если пенсионер не подключится-пенсии лишат? 95 % людей-значит почти все: и старые и малые.
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17.05.2021 10:36 Ответить
Подключите украинцев к работе и нормальным зарплатам,а то такое,не очем .
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17.05.2021 10:37 Ответить
95 квартал і 95%. Совпадєніє?
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17.05.2021 10:39 Ответить
Шел 2021 год ...
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17.05.2021 10:40 Ответить
Пропоную підключити українців до мізків, щоб більше так не голосували.
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17.05.2021 10:42 Ответить
До кінця 2023 року плануємо підключити до Інтернету 95% українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 5010
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17.05.2021 10:42 Ответить
Воно е#нуте! У нас в країні 50% людей живуть за межею бідності... І вони мріють лише про інтернет...

*В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!), торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині..."

Про це йдеться на сайті Ради. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html
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17.05.2021 10:43 Ответить
"В следующем году мы закроем этот вопрос и все населенные пункты будут подключены к оптическому интернету. Мы параллельно работаем и над 4G. Есть новая статистика - 2,4 млн украинцев впервые получили 4G. Почти 8 млн украинцев улучшили уровень 3G. У нас есть цель до конца 2023 подключить 95% людей к фиксированному и мобильному интернету", - подытожил Федоров. Источник: https://censor.net/ru/n3265639

Цікаво хто це такий загадковий "МИ"?

Приватрні компанії - це мобільні оператори і провайдери провідного інтернету вкладають кошти в розгортання мереж, а держава тільки продає ліцензію на частоти, але не фінансує чи розробляє.

Слова "пахаря" Федорова нагадують мені фразу: "Полетіли - сказала муха в самольоті")
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17.05.2021 10:46 Ответить
Киевстар в селах ,як мертвий бз...ть.2ж не тянет. И пофих. Дурить ,особливо пенсов.Ложили вони на Хведорова с пробором.Олігархи...Таріфи беруть,як за 7ж.
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17.05.2021 10:58 Ответить
А потім введуть плату за транспортування. Виключно для всіх.
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17.05.2021 10:59 Ответить
господи, неужели в Украине совсем не осталось нормальных руководителей. похоже на то.
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17.05.2021 10:59 Ответить
Ага....мобильный интернет по указу осла должен был еще год назад начать летать...а он собака еще медленнее ползать стал...
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17.05.2021 11:06 Ответить
значить скоро тарифы на интырнеть подымут вдвое, готовимся
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17.05.2021 11:49 Ответить
"В следующем году мы закроем этот вопрос и все населенные пункты будут подключены к оптическому интернету"
Не могу сказать,как в других районах,областях.У нас в Херсонской обл. активно,быстро по поселках тянут оптику. В конце января в наше, Богом забытое,без магазина- село(около 130 дворов), неожиданно протянули оптику. У некоторых(12домов) был инет по радиоканалу(точка доступа). В обмен на тарелку-оптику. Остальным,кто хотел-1500гр.Конечно,НАНО М2-400 дороже чем 1500гр,но что с этим дейвисом потом делать. Абонплата как была 170гр за 3 Мб так и осталась....но за 30Мб.Правда,в марте тариф подняли до 190гр. Да,в комментах делают нападки на пенсов.....я один из них,мне 72,но пока активный. Всем удачи.
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17.05.2021 12:23 Ответить
твари вы бы лучше подумали как раздать людям миллионные зарплаты упырей и надбавки, как судья может себе выписать 300000 к отпуску на исцеление и оздоровление? при этом старики сидят без молока и мяса в надежде заплатить беням с ахметами коммунальные услуги.
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17.05.2021 12:31 Ответить
95 процентов? а тех кто не захочет будут подключать насильно? ясен хр к чему зеленые уроды ведут. к выборам по сети . отмазки насчет коронавируса, да и "государство в смартфоне" и получайте Зелупу на второй срок,т.к. у кого серваки ЦВК тот и победил.
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17.05.2021 13:52 Ответить
 
 