Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в ВСУ, всего болеют 478 человек

По состоянию на 10.00 17 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 478 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 24 448 человек.

На изоляции (в т. . самоизоляции) находится 131 человек.

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"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 90-й летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий Вооруженных Сил Украины находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные госпитализированы в учреждения здравоохранения.

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С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 51 729 человек получили 1 дозу вакцины.

Из них 3 284 военных медика.