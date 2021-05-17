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Новости Новый Кабмин
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Вопрос об отставке Степанова подняли из-за провала поставок COVID-вакцины, - "слуга народа" Радуцкий

Вопрос об отставке Степанова подняли из-за провала поставок COVID-вакцины, -

Пока нет постановления о проведении внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом рассказал журналистам перед началом Согласительного совета ВР нардеп СН, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня вечером состоится заседание фракции "Слуги народа", где будут рассматриваться вопросы на текущую пленарную неделю.

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Радуцкий признался, что не знает, кто из гостей может присутствовать на фракции, но рассказал, что на сегодняшнем заседании комитета в 16.00 должен быть премьер Денис Шмыгаль.

Нардеп отметил, что комитет также пригласил министра здравоохранения Максима Степанова.

Радуцкий также отметил, что одной из причин, почему подняли вопрос об отставке Степанова является провал поставок COVID-вакцины.

"К сожалению, с нашими темпами вакцинации расслабляться нельзя. К сожалению, у нас нет коллективного иммунитета. Будем надеяться, что чем больше будет провакцинированных, тем больше можно будет расслабляться. А сегодня я бы не советовал", - отметил Радуцкий.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29227) Кабмин (14025) отставка (3150) Степанов Максим (2062) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
Не в защиту Степанова, но смешно слушать, когда о провале вакцинации с умным видом вещает существо, которое само в ответе за полный провал в борьбе с эпидемией.
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17.05.2021 10:49
+9
Вопрос об отставке Степанова подняли из-за провала COVID-вакцинации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1461
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17.05.2021 10:49
+6
А радуцькому, за розпродані маски що було? І шо степанову за це буде? А ВАЗеленському?
Окрім "ковід.фонду" і відкатів.
"ПрибарахлІлся", звільни місце наступному, щоб і він міг "прибарахліться"?
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17.05.2021 10:49
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А радуцькому, за розпродані маски що було? І шо степанову за це буде? А ВАЗеленському?
Окрім "ковід.фонду" і відкатів.
"ПрибарахлІлся", звільни місце наступному, щоб і він міг "прибарахліться"?
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17.05.2021 10:49 Ответить
Вопрос об отставке Степанова подняли из-за провала COVID-вакцинации, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1461
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17.05.2021 10:49 Ответить
Не в защиту Степанова, но смешно слушать, когда о провале вакцинации с умным видом вещает существо, которое само в ответе за полный провал в борьбе с эпидемией.
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17.05.2021 10:49 Ответить
Вакцинацію провалив клоуняра і повинен піти у відставку.
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17.05.2021 10:53 Ответить
У президента України Володимира Зеленського пояснили, чому звільняють міністра охорони здоров'я Максима Степанова....наверное его поставят управлять ДОРОЖНЫМИ РАБОТАМИ СТРАНЫ, чтобы он часть средств перенаправил на борьбу с " Ковидом "
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17.05.2021 10:53 Ответить
Степанов виновен не один. За заключение договоров отвечали и другие министры, включая премьера. И "величайшему" нужно было летом не бабки на "великому крадівництві" пилить, а включать остатки мозгов и думать где брать вакцины.
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17.05.2021 10:53 Ответить
зараз у них сіноваку 1 млн, чого його колять як свічка капає???
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17.05.2021 11:09 Ответить
в провалі вакцинації винуватий не лише Степанов. Винуваті ті, хто поставив його керувати Мінздравом, дозволив йому започаткувати схеми, і вчасно не погнав Степанова, коли ті схеми проявились, а вакцинація провалилась.
Тобто: винуватий Зе, д'єрмак зі своїм охфістям, Шмигаль, і навть той же кРадуцький.
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17.05.2021 10:56 Ответить
Ну если так глобально, то виноваты 73% неадекватов, доверивших государство скомороху и брехуну
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17.05.2021 10:59 Ответить
також правильно...
Але ж вони - обіцяли!
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17.05.2021 11:54 Ответить
Степанов, разумеется, дерьмо, но за поставки вакцины отвечает Шмыгаль. Если уже и гнать Степанова, то со Шмыгалем вместе
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17.05.2021 10:58 Ответить
І тих, хто їх туди поставив...
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17.05.2021 11:14 Ответить
Степанов как министр он нулевой. Но зеленой бригаде нужен на этой должности не министр , а козел отпущния , на которого спишут все. Воровал Зеленский с Ермаком, а виноват в провале вакцинации Степанов. Его уволят, и будут искать еще одного дурака который как губка будет впитывать в себя все косяки зеленого опг. А клоун с козырем и дальше будут тырить бабло
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17.05.2021 11:05 Ответить
у совків усі нульові.
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17.05.2021 11:18 Ответить
***, поставлено 1 млн сіновак, чого його не колять???
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17.05.2021 11:08 Ответить
Если Степанов на самом деле провалил вакцинацию-эвтаназизацию то ему за это нужно памятник при жизни ставить.
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17.05.2021 11:12 Ответить
Ви там всі зелені, то і ногами будете поруч дригати...
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17.05.2021 11:13 Ответить
сколько крадуцкий откашлял кловану за маски ?
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17.05.2021 11:33 Ответить
Там можно столько уголовных дел заводить по Степанову, что прокол с низкой вакцинацией просто детский лепет.
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17.05.2021 11:44 Ответить
І чого б це раптом через півроку? Перестав ділитися, чи схеми виявился не ефективними?
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17.05.2021 12:46 Ответить
 
 