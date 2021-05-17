Вопрос об отставке Степанова подняли из-за провала поставок COVID-вакцины, - "слуга народа" Радуцкий
Пока нет постановления о проведении внеочередного заседания Верховной Рады.
Об этом рассказал журналистам перед началом Согласительного совета ВР нардеп СН, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня вечером состоится заседание фракции "Слуги народа", где будут рассматриваться вопросы на текущую пленарную неделю.
Радуцкий признался, что не знает, кто из гостей может присутствовать на фракции, но рассказал, что на сегодняшнем заседании комитета в 16.00 должен быть премьер Денис Шмыгаль.
Нардеп отметил, что комитет также пригласил министра здравоохранения Максима Степанова.
Радуцкий также отметил, что одной из причин, почему подняли вопрос об отставке Степанова является провал поставок COVID-вакцины.
"К сожалению, с нашими темпами вакцинации расслабляться нельзя. К сожалению, у нас нет коллективного иммунитета. Будем надеяться, что чем больше будет провакцинированных, тем больше можно будет расслабляться. А сегодня я бы не советовал", - отметил Радуцкий.
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Окрім "ковід.фонду" і відкатів.
"ПрибарахлІлся", звільни місце наступному, щоб і він міг "прибарахліться"?
Тобто: винуватий Зе, д'єрмак зі своїм охфістям, Шмигаль, і навть той же кРадуцький.
Але ж вони - обіцяли!