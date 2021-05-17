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Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее для получения разрешений нужно было давать взятки, сейчас нужно только платить за Интернет, - Зеленский

Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее для получения разрешений нужно было давать взятки, сейчас нужно только платить за Интернет, - Зеленский

Цифровизация активными темпами внедряется в Украине, в настоящее время запущены десятки услуг, которые можно получить онлайн, не выходя из дома.

Об этом сегодня в ходе выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее, чтобы получить ряд разрешений, нужно было давать взятки, были такие случаи, сейчас нужно только платить за Интернет. Ранее это 10 кабинетов, сейчас только один сайт, раньше - 50 справок в очередях, сейчас 3-4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы - сейчас 10-20 минут, чтобы открыть ФОП онлайн. Это очень круто", - отметил президент.

"Мы первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные", - добавил Зеленский.

По его словам, в настоящее время в Украине запущены десятки онлай-услуг. 

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) технологии (666) диджитализация (221) Минцифры (315)


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Топ комментарии
+28
Коли буде президент в смартфоні? )))
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17.05.2021 10:58
+26
А дерево як вирубували так вирубують ще більше.
Бурштин копають.
Землю дерибанять.
На митниці взагалі мільярди щомісяця вимивають.
І тут ваша ДІЯ... це як мертвому припарка.
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17.05.2021 10:58
+20
А может нужно было просто упразднить сбор этих ненужных диких разрешений вместе с конторами их выдававшими и работничками,там работающими, на бюджетном высасывании,им ведь не трудно будет вернуть все в зад.
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17.05.2021 10:58
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Не могу поверить в эту диджитал-революцию
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17.05.2021 15:17 Ответить
Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 333
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17.05.2021 15:29 Ответить
Смартфоны уже у всех есть ?
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17.05.2021 15:29 Ответить
Навіщо смартфони. Народ хоче ЧУДА!
https://www.youtube.com/watch?v=04k-6aN73S8
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17.05.2021 19:38 Ответить
Платежки пусть сделает в разы меньше, а то нахер эта власть тогда надо???
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17.05.2021 15:31 Ответить
Я сейчас оформляю подключение электричества и разрешение на строительство, так вот никто не слышал ни про какую диджитал революцию. Все копии, еще и нотариальные некоторые надо нести в натуральном виде. Так что ****** клоун как обычно.
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17.05.2021 15:55 Ответить
Не оскорбляй клоуна. А то обидится и поставит тебя раком.
Ну или на худой конец губки надует и скажет "слышь! я нелох"
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17.05.2021 17:23 Ответить
https://subsidii.mlsp.gov.ua/notice/

"У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України

від 14.04.2021 №420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",
якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (із змінами)

електронний сервіс "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії"
за посиланням https://subsidii.mlsp.gov.ua
тимчасово припинив свою роботу на прийом документів"

Це про цю "успішну" діджитеталізацію та цифровізацію йдеться?
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17.05.2021 16:58 Ответить
Субсидіям підкралась Зе Пишта!
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17.05.2021 19:40 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3564520.html SHARP`s REVIE
* В ОПУ планируют провести большую пресс-конференцию ко второй годовщине президентства Зеленского. Датой может стать, как и в прошлом году, 20 мая.
Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3049️ О чём человек будет говорить в этот раз? Какими достижениями может похвалиться за прошедший год?

* Помню, первые посты и видосики президента набирали по 25 тыс лайков и тысячи хвалебных комментариев. Сейчас, уверен, этот текст прочтут больше людей, чем последний пост Зеленского - но он президент, а я - скромный блогер.

* Люди перестают доверять словам гаранта. Только в Instagram, за один год, потеря фолловеров достигла 4,5 млн. Фейсбук несколько дней назад закрыл многочисленную ботоферму ОПУ, которая имитировала "народную популярность".
Призванный исправить положение, "боевой разведчик" Арестович через месяц потерял половину аудитории, и в сердцах скатился до матов и посылания читателей на*уй.

* На телевидении, такие тенденции приводят к закрытию проектов, а в кино - к отсутствию денег для съемок сиквелов. ЗЕ это прекрасно понимает, а потому из наших налогов в очередной раз "спи*дил" (другого слова не подберу) кругленькую сумму на открытие 12 цифровых каналов, которые, якобы, должны вещать на оккупированную территорию, а на самом деле - призваны подзолотить тускнеющий имидж венценосного квартальца.

* Зе пока президент для тех, для кого Гордон - журналист, Усик - боксёр, а Шмарий - блогер. Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше.

* Продюсер Ермак ещё сучит ножками и ставит на московских актёров, но дядюшка Сэм без лишней суеты ставит на место самого продюсера. А зритель всё чаще заглядывает в холодильник, который пустеет быстрее, чем зрительный зал на скетчах 95-квартала. И всё реже на заправки, цену на которых гарант решил регулировать методами своего папы - преподавателя советской политэкономии.
Даже решительный "наезд" на пресловутого Медведчука - закончился уютным домашним арестом и поднятием рейтинга ОПЗЖ.

* Поможет ли новая пресс-конференция в тёплой ванне избранных журналистов? В ОПУ думают, что если Зе традиционно будет всё валить на Порошенко, то поможет.
А решился бы сейчас гарант опять выйти на стадион и задать самому себе ровно те вопросы, которые он задавал Пятому президенту? Щас...
Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8113

* Как сказала в недавнем интервью первая бледи - он не клоун, он комик.
И нам сразу стало от этого легче!
Хотя нужно понимать, что мозг комика даже в эрудированном состоянии всегда останется мозгом комика, а не государственного деятеля.

* Уверен, что лично мне после предстоящего словесного перфоманса опять захочется вернуть "барыгу".
Пусть снова "ворует" деньги, наполняет ими бюджет, даёт отпор агрессору, строит дороги, возрождает армию, восстанавливает международные отношения. Ей Богу, как дети малые...
Sharp`s
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17.05.2021 17:51 Ответить
Диджиталізація по-зебуїнські - платіть за з кожним днем все дорожчі послуги прямо зі смартфону!
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17.05.2021 18:07 Ответить
"сейчас нужно только платить за Интернет" и скоро населению нужно будет оформлять субсидию на инет...))) а вариантов не останется.
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17.05.2021 18:12 Ответить
Так у большинства пенсионеров нет интернета ,как же они будут оформлять субсидию ?
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17.05.2021 19:06 Ответить
Прикол у тому, що все про що він каже на практиці не існує )
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17.05.2021 18:42 Ответить
Циничный Клоун Вова-Зелёнка - ну какой же он тупой!!!...
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17.05.2021 19:01 Ответить
Раньше давали взятки офлайн наличкой ,а сейчас будут онлайн безналом.
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17.05.2021 19:05 Ответить
К виду говорящей головы Вовы-Зелёньского с экрана очень подходят слова поэта:
-" Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил!..." (англ.поэт 18-го века - о "президенте" Украины Зелёньском)
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17.05.2021 19:05 Ответить
Кому треба твоя диджиталізація з такою дорогою комуналкою і цінами на продукти вищими ніж у Польщі
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17.05.2021 19:21 Ответить
"ЗЕджитилізація" повний "треш" - це скаже будь-який бюджетник, який на практиці відчув всі її "прєлєсті" (від матюків у СДО бухгалтерів до матюків юристів у "Прозоро")!ВоваТиІдійот!
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17.05.2021 19:56 Ответить
То нехай оте непорозуміння приїде до Тернополя і спробує переоформити без хабарів землю. Мені довелося давати хабарі за все без виключення. Жодного кліка, жодного мегабайту інтернету, одні хабарі. В іншому випадку нічого не зробиш.
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17.05.2021 20:16 Ответить
Клоун совсем плох стал . . испортился . . заносите следущего .Ми вже зробили диджитал-революцію. Раніше для отримання дозволів потрібно було давати хабарі, зараз потрібно тільки платити за Інтернет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2939
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17.05.2021 20:28 Ответить
А тем временем на конюшне навоз некому выгребать...
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17.05.2021 22:30 Ответить
Какой он тупой
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17.05.2021 22:33 Ответить
Поставить машину на регистрацию проблема давай решалам или мучайся пару часов с регистрацией .**** какая диджитализация .твари вас нужно стрелять и вешать .надеюсь это скоро будет
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17.05.2021 22:49 Ответить
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