Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее для получения разрешений нужно было давать взятки, сейчас нужно только платить за Интернет, - Зеленский
Цифровизация активными темпами внедряется в Украине, в настоящее время запущены десятки услуг, которые можно получить онлайн, не выходя из дома.
Об этом сегодня в ходе выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее, чтобы получить ряд разрешений, нужно было давать взятки, были такие случаи, сейчас нужно только платить за Интернет. Ранее это 10 кабинетов, сейчас только один сайт, раньше - 50 справок в очередях, сейчас 3-4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы - сейчас 10-20 минут, чтобы открыть ФОП онлайн. Это очень круто", - отметил президент.
"Мы первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные", - добавил Зеленский.
По его словам, в настоящее время в Украине запущены десятки онлай-услуг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=04k-6aN73S8
Ну или на худой конец губки надует и скажет "слышь! я нелох"
"У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 14.04.2021 №420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",
якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (із змінами)
електронний сервіс "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії"
за посиланням https://subsidii.mlsp.gov.ua
тимчасово припинив свою роботу на прийом документів"
Це про цю "успішну" діджитеталізацію та цифровізацію йдеться?
* В ОПУ планируют провести большую пресс-конференцию ко второй годовщине президентства Зеленского. Датой может стать, как и в прошлом году, 20 мая.
️ О чём человек будет говорить в этот раз? Какими достижениями может похвалиться за прошедший год?
* Помню, первые посты и видосики президента набирали по 25 тыс лайков и тысячи хвалебных комментариев. Сейчас, уверен, этот текст прочтут больше людей, чем последний пост Зеленского - но он президент, а я - скромный блогер.
* Люди перестают доверять словам гаранта. Только в Instagram, за один год, потеря фолловеров достигла 4,5 млн. Фейсбук несколько дней назад закрыл многочисленную ботоферму ОПУ, которая имитировала "народную популярность".
Призванный исправить положение, "боевой разведчик" Арестович через месяц потерял половину аудитории, и в сердцах скатился до матов и посылания читателей на*уй.
* На телевидении, такие тенденции приводят к закрытию проектов, а в кино - к отсутствию денег для съемок сиквелов. ЗЕ это прекрасно понимает, а потому из наших налогов в очередной раз "спи*дил" (другого слова не подберу) кругленькую сумму на открытие 12 цифровых каналов, которые, якобы, должны вещать на оккупированную территорию, а на самом деле - призваны подзолотить тускнеющий имидж венценосного квартальца.
* Зе пока президент для тех, для кого Гордон - журналист, Усик - боксёр, а Шмарий - блогер. Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше.
* Продюсер Ермак ещё сучит ножками и ставит на московских актёров, но дядюшка Сэм без лишней суеты ставит на место самого продюсера. А зритель всё чаще заглядывает в холодильник, который пустеет быстрее, чем зрительный зал на скетчах 95-квартала. И всё реже на заправки, цену на которых гарант решил регулировать методами своего папы - преподавателя советской политэкономии.
Даже решительный "наезд" на пресловутого Медведчука - закончился уютным домашним арестом и поднятием рейтинга ОПЗЖ.
* Поможет ли новая пресс-конференция в тёплой ванне избранных журналистов? В ОПУ думают, что если Зе традиционно будет всё валить на Порошенко, то поможет.
А решился бы сейчас гарант опять выйти на стадион и задать самому себе ровно те вопросы, которые он задавал Пятому президенту? Щас...
* Как сказала в недавнем интервью первая бледи - он не клоун, он комик.
И нам сразу стало от этого легче!
Хотя нужно понимать, что мозг комика даже в эрудированном состоянии всегда останется мозгом комика, а не государственного деятеля.
* Уверен, что лично мне после предстоящего словесного перфоманса опять захочется вернуть "барыгу".
Пусть снова "ворует" деньги, наполняет ими бюджет, даёт отпор агрессору, строит дороги, возрождает армию, восстанавливает международные отношения. Ей Богу, как дети малые...
Sharp`s
-" Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил!..." (англ.поэт 18-го века - о "президенте" Украины Зелёньском)