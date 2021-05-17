Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее для получения разрешений нужно было давать взятки, сейчас нужно только платить за Интернет, - Зеленский

Цифровизация активными темпами внедряется в Украине, в настоящее время запущены десятки услуг, которые можно получить онлайн, не выходя из дома.

Об этом сегодня в ходе выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее, чтобы получить ряд разрешений, нужно было давать взятки, были такие случаи, сейчас нужно только платить за Интернет. Ранее это 10 кабинетов, сейчас только один сайт, раньше - 50 справок в очередях, сейчас 3-4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы - сейчас 10-20 минут, чтобы открыть ФОП онлайн. Это очень круто", - отметил президент.

"Мы первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные", - добавил Зеленский.

По его словам, в настоящее время в Украине запущены десятки онлай-услуг.

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