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Новости Политика Украины
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МИД (2138) НАТО (2695) Божок (35)

В МИД призвали прекратить истерию вокруг предоставления Украине ПЧД: "У союзников ничего нельзя "выжать" или "выплакать""

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В МИД призвали прекратить истерию вокруг предоставления Украине ПЧД: "У союзников ничего нельзя "выжать" или "выплакать""

Повышенное внимание и активная публичная риторика, развернувшаяся в Украине перед июньским саммитом НАТО о предоставлении Плана действий по членству, вредят Североатлантической перспективе Украины, поскольку союзники не принимают никаких решений под внешним давлением.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот шум фактически заставил союзников "заморозить" пока вопрос приглашения Украины к ПДЧ, поскольку, как я неоднократно подчеркивал, НАТО не принимает никаких решений в условиях истерии. Все шаги Альянса всегда взвешенны и выверенны. У союзников ничего нельзя "выжать" или "выплакать", все происходит только по правилам, процедурам и заслугам", - подчеркнул украинский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет членом НАТО, это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами, - вице-премьер Стефанишина

Отвечая на вопрос относительно ожиданий от визита вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в Брюссель, который начнется во вторник, Божок подчеркнул, что этот визит имеет особую важность, ведь фактически является ключевым по линии Украина- НАТО мероприятием высокого уровня перед июньским саммитом Альянса.

"Если целью визита будет представление новой заявки на присоединение к ПДЧ или для начала нового дискурса по этому вопросу - это станет второй серьезной ошибкой в ​​процессе евроатлантической интеграции Украины. Первой уже стал совершенный в последнее время в украинском политикуме шум вокруг темы членства Украины в НАТО и присоединения к ПДЧ", - отметил заместитель министра иностранных дел Украины.

Он также добавил, что любые подобные решения принимаются в результате кропотливых дипломатических переговоров, и наличие публичного шума вокруг такой работы не способствуют ее конечному успеху.

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Украинский дипломат напомнил, что дискурс о присоединении Украины к ПДЧ был начат с НАТО еще в 2008 году на Бухарестском саммите. Предоставление ПДЧ Украине уже тогда было принципиально согласовано главами государств и правительств НАТО. В итоговой декларации Бухарестского саммита четко прописано, что "Украина будет членом НАТО, а ПДЧ является следующим шагом на прямом пути Украины к членству". В этом контексте, по убеждению Божка, новая заявка на присоединение к ПДЧ или начало нового дискурса по этому вопросу, будут восприниматься партнерами по НАТО как проявление внутренней политики Украины и создавать очередной риск для североатлантических устремлений Украины.

"Подчеркиваю, что Украина уже подала заявку на присоединение к ПДЧ в 2008 году накануне Бухарестского саммита НАТО. Я лично обеспечивал ее передачу. Подача повторной заявки отбросит нас назад на 13 лет, ведь, по процедуре НАТО она будет считаться новой, и ее рассмотрение начнется с "чистого листа". Подача повторной заявки автоматически аннулирует предоставленное на Бухарестском саммите поручение министрам иностранных дел НАТО принять решение по существу поданной Украиной заявки на присоединение к ПДЧ", - сказал украинский чиновник.

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Топ комментарии
+4
То есть вава поныл и теперь Украине кукиш покажут? Всё у изменника по плану...
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17.05.2021 11:09
+3
С 2008 года ещё до вавы все ждут и ноют периодично.
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17.05.2021 11:14
+2
Байден к встречи с путлером готовится, не до пдч.
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17.05.2021 11:15
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Министр говорит скоро пдч будет, а замминистра- не истерите, ничего не светит.
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17.05.2021 11:09 Ответить
замминистра мид божок не знает о цели визита вице премьера стефанишиной в брюссель...
и эта его истерия - живой пример неразберихи в мид...
а его слова "...поскольку, как я неоднократно подчеркивал..." - вызывают смех и вопрос - а божок, это кто такой?
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17.05.2021 11:28 Ответить
То есть вава поныл и теперь Украине кукиш покажут? Всё у изменника по плану...
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17.05.2021 11:09 Ответить
С 2008 года ещё до вавы все ждут и ноют периодично.
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17.05.2021 11:14 Ответить
Байден, почему Украина не в НАТО?
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17.05.2021 11:13 Ответить
Байден к встречи с путлером готовится, не до пдч.
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17.05.2021 11:15 Ответить
Вот він і "порєшає", якщо потрібно, підключитиь Юзіка, немає причин "істерити" цьому зам.міністра.
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17.05.2021 11:41 Ответить
Ця "активная публичная риторика" клоунів нагадує мені риторику янукОвоча у 2013 перед наданням асоціації з ЄС. А коли прийшов час підписувати угоду, то проффесор відмовився. Проросійський клоун так хоче в НАТО, як, вибачайте на слові, голодний срати.
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17.05.2021 11:17 Ответить
НАТО без всеукраїнського референдуму, це - остаточний розвал України.
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17.05.2021 11:17 Ответить
И каким образом развал? Поподробнее пжлуста...
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17.05.2021 11:23 Ответить
Возможно имел ввиду "развал-схождение"?
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17.05.2021 11:43 Ответить
По всіх опросах, що їх було проведено після 2014 року - тобто - після російської агресії - більшість українців за вступ до НАТО - тому й референдум буде саме за вступ.
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17.05.2021 11:26 Ответить
*любезный * иди ка ты своими тундрой,лесом,болотами на полусогнутых отсюда ,чебураха с чебурЭком жирным из собачатины в грязных лапах...
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17.05.2021 11:34 Ответить
без партії "родіна" одеса радо вітає натівські кораблі і не кожен з одеситів скаже в яких числах чергові навчання сібриз
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17.05.2021 11:34 Ответить
З обов'язковою участью "нашихлюдей" з ордло та криму. Ну і думка ж "наших" заробінчан з мордора теж не завадить. Правда? У МЗС закликали припинити істерію навколо надання Україні ПЧД: "У союзників нічого не можна "вичавити" або "виплакати"" - Цензор.НЕТ 8866
Облізете.
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17.05.2021 12:26 Ответить
- Приходит девочка в детский сад в новом, красивом платье. Все дети бросаются к ней.
- Где ты взяла такое?
Девочка , с гордостью.
- НАРЕВЕЛА.
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17.05.2021 11:55 Ответить
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Всім тутешнім корисним ідіотам глобалістів: харе брехати, відмазуючи неповносправного жо байдена. Ніхто й нікуди нас найближчим часом (а, мо', і взагалі) не прийме. Якби хотіли, то давно б прийняли. І вувузєля з його істерикою тут ні при чому. Просто куйла дратувати не хочуть - так зрозуміло, корисні ідіоти? А блінкінд приїздив до Києва поцікавитися, чи можна синка-наркомана жо байдена знову в бурізму на нєхілу зарплатню влаштувати.
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17.05.2021 12:00 Ответить
Це він кому говорить? Плісняві?
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17.05.2021 12:19 Ответить
Роль замминистра понятна. Ванька-встанька. А вот укринформ-непонятно. Не знать что божок уже год как отстранен от должности и не допускается в мид и не может выражать и представлять позицию мид? Спишут на глупого журналиста
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17.05.2021 16:08 Ответить
 
 