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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" поддержит кадровые изменения по министрам экономики и инфраструктуры, по министру здравоохранения – будет дискуссия, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" поддержит кадровые изменения по министрам экономики и инфраструктуры, по министру здравоохранения – будет дискуссия, - Гетманцев

Народный депутат СН Даниил Гетманцев считает, что фракция поддержит кадровые изменения по министру экономики и министру инфраструктуры.

Об этом он рассказал журналистам перед началом Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тут мы будем поддерживать кандидатуры, которые обсуждаются в обществе. Относительно министра здравоохранения, думаю будет дискуссия. Мы должны услышать мнение премьер-министра. Тут оно должно быть решающим", - подчеркнул Гетманцев.

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Говоря о причинах отставки двух министров, он отметил, что они сами написали заявления об отставке, поэтому такой вопрос нужно задать им лично.

"Если говорить о министерстве экономики, то тут команда требует усиления. Мы об этом постоянно говорили", - уточнил политик.

Отвечая на вопрос, что он думает о кандидатуре на должность министра экономики Алексея Любченко, Гетманцев заявил: "Я лично знаю Любченко. Мы с ним уже год работаем. Я очень высоко оцениваю его достижения на должности главы Государственной налоговой службы. Мы видим с вами цифры и то, что у нас не было ни одного месяца за этот период, когда бы не было перевыполнения плана, с одной стороны, а с другой, когда бы не было перевыполнения поступлений в Госбюджет год к году. Это при том, что экономика в 2020 году потеряла 4% ВВП, и при том, что ситуация достаточно сложная, но Государственная налоговая служба, очевидно, работает лучше".

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Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.

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"Слуга народа" поддержит кадровые изменения по министрам экономики и инфраструктуры, по министру здравоохранения – будет дискуссия, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7937
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17.05.2021 11:11 Ответить
мразь
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17.05.2021 11:24 Ответить
а за ситуацию с дорогами за счет антиковидного фонда и результатами вакцинации за счет антиковидного фонда отвечать кто будет?
или перестановками - концы в воду
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17.05.2021 11:47 Ответить
*Слуги народа * трубят обо всем только о улучшении жизни народа Украины стыдливо молчат. Им главное не народ. Им главное чтобы Украина была в смартфоне .Чтобы во власти были нужные люди. Чтобы передел происходил , в активах и бизнесе , только в их пользу и тд. А то что 2 /3 народа далеко за чертой бедности...им не до народа. В бедной стране только власть имущие и олигархи богатеют , в разы, за год. Им народ нужен только на выборах.
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17.05.2021 11:38 Ответить
Сабаков неприкасаем. "Слуга народу" підтримає кадрові зміни щодо міністрів економіки та інфраструктури, щодо міністра охорони здоров'я - буде дискусія, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7002
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17.05.2021 11:40 Ответить
Нова, прекрасна і працьовита кандидатура на міністра економіки - талановитий Любченко. Настільки талановитий, що його примудрились в якийсь спосіб не люструвати як податківця часів Януковича і Сім'ї, а призначити до ДПС. Планам на кар'єрне зростання Любченка в жоден спосіб не заважають ні постійні скандали довкола нього (найпопулярніші - новенький Porshche його сина та втеча Любченка із місця ДТП в незадекларованій машині зі «скрученими» номерами) ні купа майна і нерухомості за практично пролетарського задекларованого доходу.(О.П.Голобуцький)
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17.05.2021 11:48 Ответить
 
 