Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах
Новости Цензор.НЕТ Общество
Цифровая трансформация Украины является методом борьбы с коррупцией в стране.
Об этом сегодня в ходе выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Цифровая трансформация является инструментом борьбы с коррупцией в стране. Предоставление всех услуг в режиме онлайн уничтожит основания для нее, посредничество и человеческий фактор. Компьютер не имеет друзей или кумовьев. Компьютер взятки не берет даже в биткоинах. Искусственный интеллект может выучить тысячи языков, но не понимает слов "договориться" и "порешать", - отметил Зеленский.
"Нашим главным приоритетом остается вопрос безопасности национальных интересов. В этом контексте полное построение цифрового государства дает возможность всем органам и службам эффективно работать онлайн при любых условиях, в любом месте, в любое время", - добавил глава государства.
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А когда ты приходишь и даешь дядя Васи фри хандред бакс, какие здесь свидетели или доказательства ? Плюс у нас такие свидетели, что запугай или дай ему денег, так готов говорить все что угодно.
Может, Вова, заменишь компьютерами охломонов из ОПы?
Хотя, нет, компьютер же не умеет лизать зад...
Зеленской в "цифровизации" - ВРУН, ЛОХ и ТЫПИЛ!
Тех поддержка вообще не отвечает на сообщения....
Да и хакеров еще не побелили.
Чекаємо на "Квартал-95 і хірургія".