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Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах

Цифровая трансформация Украины является методом борьбы с коррупцией в стране.

Об этом сегодня в ходе выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

 "Цифровая трансформация является инструментом борьбы с коррупцией в стране. Предоставление всех услуг в режиме онлайн уничтожит основания для нее, посредничество и человеческий фактор. Компьютер не имеет друзей или кумовьев. Компьютер взятки не берет даже в биткоинах. Искусственный интеллект может выучить тысячи языков, но не понимает слов "договориться" и "порешать", - отметил Зеленский.

"Нашим главным приоритетом остается вопрос безопасности национальных интересов. В этом контексте полное построение цифрового государства дает возможность всем органам и службам эффективно работать онлайн при любых условиях, в любом месте, в любое время", - добавил глава государства.

Читайте также: Мы уже сделали диджитал-революцию. Ранее для получения разрешений нужно было давать взятки, сейчас нужно только платить за Интернет, - Зеленский

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Топ комментарии
+9
Странно почему тогда конкурс на главу ОТГ выиграл ДЦП родственник депутата из Зе команды?
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17.05.2021 11:14
+9
Зеленский точно уверен, что компьютер думает и категорически отказывается от взяток? Выходные прошли с веселым дымком айкосиков?
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17.05.2021 11:15
+5
Комп'ютером також керують люди....
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17.05.2021 11:14
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Только для того чтобы это цифровизация происходила, гос служащим айтишникам, нужно платить зарплаты уровня зарубежных конторы, а судя по зп киберполиции, там особо ничего цифровизировать. Только на альтруистах и работает.
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17.05.2021 11:13 Ответить
Странно почему тогда конкурс на главу ОТГ выиграл ДЦП родственник депутата из Зе команды?
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17.05.2021 11:14 Ответить
Комп'ютером також керують люди....
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17.05.2021 11:14 Ответить
Да но, доказать какие-то махинации, будет куда проще, если существуют подобные системы. Тут уже вопрос, что дальше с судом делать.
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17.05.2021 11:18 Ответить
Навпаки - складніше щось довести. Якщо злочин скоєно людиною безпосередньо, то є свідки, докази. А так кому і що хтось пред'явить? Комп'ютеру?
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17.05.2021 11:23 Ответить
Ну смотря что за система. В любом случае есть люди, которые имеют доступ к разным данным, если эти люди, будут что-то мутить или злоупотреблять. Это очень легко проверить и есть объективные доказательства.
А когда ты приходишь и даешь дядя Васи фри хандред бакс, какие здесь свидетели или доказательства ? Плюс у нас такие свидетели, что запугай или дай ему денег, так готов говорить все что угодно.
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17.05.2021 11:36 Ответить
А где они другие? когда с тебя сделают обезьянку сам таким станешь
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17.05.2021 13:09 Ответить
Зеленский точно уверен, что компьютер думает и категорически отказывается от взяток? Выходные прошли с веселым дымком айкосиков?
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17.05.2021 11:15 Ответить
Хто этому Ослу такое шепчет на ухо? Хто ему пишет тупые сценарии как у квартала95? Где этот толпо*п? Изловите и отправьте в дурку.
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17.05.2021 11:15 Ответить
Найвеличніший борцун. Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах - Цензор.НЕТ 4949
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17.05.2021 11:17 Ответить
Интересно, ему там аплодировали на этом форуме?
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17.05.2021 11:18 Ответить
Компьютер - это самостоятельный самодостаточный субъект, не зависимый ни от айтишника ни от производителя. Поэтому он всегда непредвзято выдает решения.
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17.05.2021 11:18 Ответить
Когда то будем вспоминать этого осла и ржать по приколу. Спасибо зетипиллам за незабываемый юмор.
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17.05.2021 11:19 Ответить
Як длч випускника трускавецького типу ВУЗу таке твердження цілком вірне.
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17.05.2021 11:21 Ответить
Компьютер так же не ест, не пьет, не нуждается в зарплате.
Может, Вова, заменишь компьютерами охломонов из ОПы?
Хотя, нет, компьютер же не умеет лизать зад...
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17.05.2021 11:21 Ответить
Я, как ИТ-ишник и программист с десятилетиями стажа, авторитетно и профессионально заявляю:
Зеленской в "цифровизации" - ВРУН, ЛОХ и ТЫПИЛ!
Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах - Цензор.НЕТ 1120
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17.05.2021 11:22 Ответить
зекоМАНДА
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17.05.2021 11:23 Ответить
а что будет с теми кого ты понабирал? Компьютер их уволит?
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17.05.2021 11:23 Ответить
Потом в компьютеры внезапно проникнут вирусы-взяточники и будут брать деньги, после чего потребуются дополнительные бюджеты на борьбу с ними
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17.05.2021 11:24 Ответить
Это борьба среди населения а не управленцев, тех же олигархов. Которые как раз крадут у этих граждан.
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17.05.2021 11:24 Ответить
Дия сырая.... Есть косяки.
Тех поддержка вообще не отвечает на сообщения....
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17.05.2021 11:24 Ответить
Компьютер, без участия человека, напишет программу, соберет данные ... ? Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах - Цензор.НЕТ 4239
Да и хакеров еще не побелили.
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17.05.2021 11:25 Ответить
Цей Зе-виступ нагадує мені такий собі реферат з інформатики студента-першокурскника якогось гуманітарного коледжа.
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17.05.2021 11:25 Ответить
Всё в цифре! Зеленський про цифровізацію як метод боротьби з корупцією: Комп'ютер не має друзів або кумів, хабарів не бере навіть у біткоїнах - Цензор.НЕТ 3964

Зеленський про цифровізацію як метод боротьби з корупцією: Комп'ютер не має друзів або кумів, хабарів не бере навіть у біткоїнах - Цензор.НЕТ 8458
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17.05.2021 11:33 Ответить
В принципі якщо дивитись на тенденції, то комп'ютери в Україні будуть брати хабарі, а якщо не будуть, то швидко навчаться.
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17.05.2021 11:45 Ответить
Ну ось, "Квартал-95 і цифровізація".
Чекаємо на "Квартал-95 і хірургія".
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17.05.2021 11:49 Ответить
Да....... ..... если нет рядом.....ПРОГРАММИСТА.
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17.05.2021 11:57 Ответить
Про кумів та хороших друзів пан президент про себе говорить
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17.05.2021 11:58 Ответить
Нет он говорит как Путлер о Второй Мировой!
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17.05.2021 13:12 Ответить
а как же хакеры?
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17.05.2021 12:05 Ответить
Ученые языковеды предложили заменить слово брехня на слово зеленський
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17.05.2021 13:15 Ответить
Он оказывается и в этом (интернете, ПК) ничего не понимает, как впрочем и во всем остальном. Интересно о чем думали избиратели, голосуя за полностью "нулевого" президента?
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17.05.2021 13:53 Ответить
Зеля, а ты разве не знаешь что за каждым компом сидит конкретный чел, у которого есть свои проблемы, желания и мечты? Так что "о цифровизации как методе борьбы с коррупцией"лучше бы и не заикался. Как брали, так и будут брать.
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17.05.2021 14:05 Ответить
В держгеокадастрі порозповідай,в нотаріальних конторах лєнкин неклоун.
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17.05.2021 14:53 Ответить
ми вже забули про проміжні сервери на виборах? і про спецслужби які контролюють весь трафік? а про хакерів і говорити нема чого. тільки паперовий документ в руках кожної особи не дасть змоги шахраям і їхнім нотаріусам вершити чорні справи. принаймні зменшить вірогідність шахрайства
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17.05.2021 15:14 Ответить
ясен х р к чему зеленые уроды ведут. к выборам по сети ."государство в смартфоне" и получайте Зелупу на второй срок,т.к. у кого серваки ЦВК тот и победил.
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17.05.2021 15:28 Ответить
 
 