Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах

Цифровая трансформация Украины является методом борьбы с коррупцией в стране.

Об этом сегодня в ходе выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Цифровая трансформация является инструментом борьбы с коррупцией в стране. Предоставление всех услуг в режиме онлайн уничтожит основания для нее, посредничество и человеческий фактор. Компьютер не имеет друзей или кумовьев. Компьютер взятки не берет даже в биткоинах. Искусственный интеллект может выучить тысячи языков, но не понимает слов "договориться" и "порешать", - отметил Зеленский.

"Нашим главным приоритетом остается вопрос безопасности национальных интересов. В этом контексте полное построение цифрового государства дает возможность всем органам и службам эффективно работать онлайн при любых условиях, в любом месте, в любое время", - добавил глава государства.

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