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На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня. КАРТА

На улице Льва Толстого частично ограничат движение с 7:00 16 мая до 27 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Начинается капитальный ремонт улицы Льва Толстого. Будет обновлен ​​участок между ул. Митрополита Липкивского и ул. Тарасовской.

Отмечается, что на первом этапе работы будут выполнять на части от ул. Назаровская до ул. Тарасовской (в направлении ул. Владимирской).

"Ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на ул. Льва Толстого чтобы дважды не ограничивать движение. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - сказано в сообщении.

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На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня 01

Вместе с  тем, в КГГА  напомнили, что узнать об ограничениях движения и ремонта столичных путей можно в телеграмм-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_trafficа 

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