РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
55376 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3443 19
Кабмин (4314) отставка (1008) Степанов Максим (1982) Гетманцев (326) Шмыгаль Денис (1733)

"Слуга народа" Гетманцев об отставке Степанова: Это позиция Шмыгаля. Если он не может с ним работать, то мы должны менять или премьера, или министра

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Гетманцев об отставке Степанова: Это позиция Шмыгаля. Если он не может с ним работать, то мы должны менять или премьера, или министра

У народного депутата СН Даниила Гетманцева нет вопросов к министру здравоохранения Максиму Степанову, на которые тот мог бы ответить.

Об этом он рассказал журналистам перед началом Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев предполагает, что в парламенте будет дискуссия по отставке министра здравоохранения Максима Степанова, но он лично поддержит решение команды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" поддержит кадровые изменения по министрам экономики и инфраструктуры, по министру здравоохранения – будет дискуссия, - Гетманцев

На вопрос журналистов, не является ли данная ситуация давлением на министра Степанова, "слуга народа" заявил: "Что вы называете давлением? Я его не вижу. Есть позиция премьер-министра. Мы должны послушать его мотивы. Если премьер-министр не хочет или не может работать с определенным министром, очевидно, мы должны менять или премьер-министра, или министра".

Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+8
Неправильная постановка вопроса. Выгонять нужно всех вас пока еще вы не до конца угробили страну.

"Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра - Цензор.НЕТ 8459
показать весь комментарий
17.05.2021 11:37
+7
Всех вас на@ер! Уроды! Конченые.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:38
+5
Та хоч міняйте ліжка місцями, хоч міняйте номери на дверях, а все одно - в тому борделі ладу не буде... Навіть якщо той бордель називається Кабінет Міністрів
показать весь комментарий
17.05.2021 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та хоч міняйте ліжка місцями, хоч міняйте номери на дверях, а все одно - в тому борделі ладу не буде... Навіть якщо той бордель називається Кабінет Міністрів
показать весь комментарий
17.05.2021 11:26 Ответить
Степанов все провалив, тримати його на посаді це погіршувати катастрофічну ситуацію! Поверніть Супрун!
показать весь комментарий
17.05.2021 12:11 Ответить
Выгонять нужно козлика,который переписывает путинские законы и продавливает принятие их копий в верхзраде,а степашка просто козлик отпущения,на место которого хочет плюхнуться образцовый казнокрад,мы его все знаем.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:34 Ответить
Неправильная постановка вопроса. Выгонять нужно всех вас пока еще вы не до конца угробили страну.

"Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра - Цензор.НЕТ 8459
показать весь комментарий
17.05.2021 11:37 Ответить
Всех вас на@ер! Уроды! Конченые.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:38 Ответить
І в першу чергу потрібно гнати оцю тварюку Гєтманцева,який назвав закон про використання української мови мовним нацизмом.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:40 Ответить
ну таки ещё в армии обратил внимание на такую закономерность . все кто разговаривал не на русском были более сплочённее и наоборот на русском как овцы . без разницы какой национальности сами были
показать весь комментарий
17.05.2021 11:54 Ответить
А еще лучше - обоих ... в сад !
показать весь комментарий
17.05.2021 11:58 Ответить
гнать надо таких как гетманцев!!!!
и не увольнять, а отдавать под суд!!!
он уничтожает бизнес!!
или специально или идиот!
показать весь комментарий
17.05.2021 12:23 Ответить
Однозначно специально!!!.Его вред в экономическое развитие Украины несоизмеримых масштабов. Даже нувориши-олигархи не наносят такого вреда как гетманцев.
показать весь комментарий
17.05.2021 14:59 Ответить
Так тогда у нас есть вопрос, про покупку вакцины через Богатыревские прокладки и как не закупались наши костюмы для медиков, а из Китая. Это так навскидку вспомнил, а если покопать........ И то что Гетманцев его защищает значит у них карман общий.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:52 Ответить
Было бы про авакова, то меняли бы премьера
показать весь комментарий
17.05.2021 13:22 Ответить
Спостерігаючи і аналізуючи поведінку і заяви гетманцева .ПРИХОЖУ ДО ВИВОДУ---ВІН ЧИ ДУРЕНЬ,ЧИ ВСІХ ВВАЖАЄ ЛОХАМИ.
показать весь комментарий
17.05.2021 13:23 Ответить
Степанов- хороший министр здравоохранения.
А Шмыгаль- дерьмовый премьер. Этим все сказано. Врачи за Степанова!
показать весь комментарий
17.05.2021 13:45 Ответить
Не знаю, врачи л за Степанова-ли?, я не врач, а вот Шмыгаль, точьно мразь, как і більшість.
показать весь комментарий
17.05.2021 13:57 Ответить
в чем хороший??? он галимый вор! вакцинация Украины провалена полностью. Не закупили вакцины и не вакцинировали людей. Он на схемах только бабки себе зарабатывал, а не делал дела важнейшие для страны, которые на нем были. И Шмыгаля проститутку Ахметова и Степанова Богатыревой наследника нах с министерских должностей и в браслеты мразей. Тот корона геноцид устроил, а тот платежный геноцид для народа сделал и олигархи в 3 раза богаче стали, а народ в 3 раза беднее. Это правительство - это худшее, что было послано на Украинцев!
показать весь комментарий
17.05.2021 14:00 Ответить
Шмыгаль - это Ахметова прокладка, которая помогает Ахметову обогащаться, а народ от этого беднее становится. Платежки в Украине выше крыши подняли. Народ Украины весь требует отставки Шмыгаля и назначение Министра, который снизит платежки и не будет обогащать олигархов.
показать весь комментарий
17.05.2021 13:48 Ответить
На медицину с бюджета Степанов у ВР и Презилента запросил более 200 миллрд.грн. в том числе на вакцину,16 а выдилили соответственно 158 и 3,5, даже кредит взяли у Соросовского Мирового банка, который нам отслюнявил под % после Будапештского, аж 1, 2 миллрд.грн.,зато на дороги , которые развалятся в лучшем случае через 10 лет по 100 млрд.в год деньги есть, когда во вмем мире за счет бюджета делают местные и сельские дороги,а магистральные за счет акциза и инвестиций-платные, тем более, кторорые служат в 2-3 раза меньше потому, что крадут, а значит обходятся народу в 2-3 раза дороже а это 50 миллрд.грн. в год..Господам Ахметову , Авакову и другим бизнесменам-монополиста-колониалистам на возщмещение тарифа по 4,5 грн за квт для так называемой Зе э/э тоже 25 миллрд.грн,-деньги тоже есть, на % по кредитам государства по 15-18%, деньги тоже есть, когда депозит 2%, почему не платить через ОВГЗ от 2 до 4% в валюте,- таким образом Украина переплачивает минимум 11% (15 %-4 %) на сумме 1, 1 трллн.грн.-это 120 миллрд.грн. в год, таким образом из бюджета только по трем "эпизодам" исчезает 120+25+50 - 195 миллрд.грн.в год , а этих "эпизодов"намного больше так и приватизации активов в том числе и Земли - суммы воровства могут достичь сотни миллрд. $ - всю страну могут украсть, через схему - пылесос, так званую финансовою пирамиду, которая начинается с % по ОВГЗ и заканчивая приватизациейа все это звенья одной цепи организованной властью по колонизации Украины, о каких вакцинах и кислороде может идти речь , в колонии, когда нет местного рынка,экономики, только сырьвая-олигархическая на вывоз. Конечно во всем этом геноциде , когда нет вакцин и скоро народ останется без хлеба при наличии всех ресурсов по мнению власти виноват Степанов, - это попытка свернуть вину за преступоения на других.
показать весь комментарий
17.05.2021 15:09 Ответить
Як там було в дєдушки Крилова? "А вы, друзья, как ни садитесь, но в музыканты не годитесь" "Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра - Цензор.НЕТ 6996 .
показать весь комментарий
17.05.2021 15:30 Ответить
 
 