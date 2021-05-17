"Слуга народа" Гетманцев об отставке Степанова: Это позиция Шмыгаля. Если он не может с ним работать, то мы должны менять или премьера, или министра
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У народного депутата СН Даниила Гетманцева нет вопросов к министру здравоохранения Максиму Степанову, на которые тот мог бы ответить.
Об этом он рассказал журналистам перед началом Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Гетманцев предполагает, что в парламенте будет дискуссия по отставке министра здравоохранения Максима Степанова, но он лично поддержит решение команды.
На вопрос журналистов, не является ли данная ситуация давлением на министра Степанова, "слуга народа" заявил: "Что вы называете давлением? Я его не вижу. Есть позиция премьер-министра. Мы должны послушать его мотивы. Если премьер-министр не хочет или не может работать с определенным министром, очевидно, мы должны менять или премьер-министра, или министра".
Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.
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и не увольнять, а отдавать под суд!!!
он уничтожает бизнес!!
или специально или идиот!
А Шмыгаль- дерьмовый премьер. Этим все сказано. Врачи за Степанова!