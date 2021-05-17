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24 августа Украина войдет в режим paperless. Мы сделаем все, чтобы "государство без бумаги" существовало не только на бумаге, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Технологии

24 августа Украина войдет в режим paperless. Мы сделаем все, чтобы "государство без бумаги" существовало не только на бумаге, - Зеленский

Для предоставления государственных услуг никто не сможет требовать от украинцев какие-либо бумажные справки.

Об этом сегодня в ходе выступления на форуме "Украина.30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг", - рассказал глава государства.

По его словам, власть сделает все для того, что "государство без бумаги" существовало в реальности, а не только на бумаге. 

"В своей предвыборной программе я обещал, что вся информация о бюджетах, тендерах, закупках, аукционах будет общедоступной. Это очень важно", - добавил он.

"Еще один пункт моей программы – быстрый доступ к интернету для всех жителей нашей любимой Украины … В этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету 3 тыс. украинских сел, их школы, больницы, библиотеки", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о цифровизации как методе борьбы с коррупцией: Компьютер не имеет друзей или кумовьев, взятки не берет даже в биткоинах

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Топ комментарии
+8
У нас государство без полиции уже 7 лет существует и ничего! Без судов, без государственных институтов, что выполняли бы свои функции хотя бы на половину!
Диджитализация - дело десятое, имея такие проблемы!
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17.05.2021 11:39
+7
классический вариант - заставь дурака богу молиться!
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17.05.2021 11:28
+6
Твоя ,,любимая,, Украина в режиме,,ВПОПЕРЛЕС,, уже два года благодаря тебе и команде
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17.05.2021 11:25
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Правила форума Совет форумчан
Твоя ,,любимая,, Украина в режиме,,ВПОПЕРЛЕС,, уже два года благодаря тебе и команде
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17.05.2021 11:25 Ответить
И вообще, мы сделаем все, чтобы государство "Украина" не существовало ни в какой форме
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17.05.2021 15:00 Ответить
классический вариант - заставь дурака богу молиться!
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17.05.2021 11:28 Ответить
Что, совсем без бумаги? 24 августа Украина войдет в режим paperless. Мы сделаем все, чтобы "государство без бумаги" существовало не только на бумаге, - Зеленский - Цензор.НЕТ 384
24 августа Украина войдет в режим paperless. Мы сделаем все, чтобы "государство без бумаги" существовало не только на бумаге, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3061
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17.05.2021 11:28 Ответить
Так. Але ні. Зовсім навряд чи вийде. Але будемо прагнути.
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17.05.2021 12:13 Ответить
Бидэ в каждую хату! 24 серпня Україна увійде в режим paperless. Ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала не тільки на папері, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2141
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17.05.2021 12:16 Ответить
Сміх - сміхом, але проктологи саме так і радять. 24 серпня Україна увійде в режим paperless. Ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала не тільки на папері, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1229
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17.05.2021 12:19 Ответить
Какое биде?

При ЗЕльоной власти абсолютно все про темы решают смартфоном !😂
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17.05.2021 15:02 Ответить
Зачем мне холодильник, если я не курящий. Лучше бы сделали, чтобы не было государств с дебильными президентами.
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17.05.2021 11:34 Ответить
Можна почути відповідь на дебільний заклик "зробіть мені країну без дебільного Президента" ??
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17.05.2021 12:15 Ответить
У нас государство без полиции уже 7 лет существует и ничего! Без судов, без государственных институтов, что выполняли бы свои функции хотя бы на половину!
Диджитализация - дело десятое, имея такие проблемы!
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17.05.2021 11:39 Ответить
У нас государство без полиции уже 7 лет существует - зрозуміло, що це перебільшення.
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17.05.2021 12:16 Ответить
Жижиталіздун.
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17.05.2021 11:42 Ответить
жиджиталіпіздун ?
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17.05.2021 11:48 Ответить
Господи... 24 серпня, 30 років Незалежності... По Хещатику 95-й квартал штовхає бутафорський танк, з якого стирчить полякова в кокошніку, попереду сердючка в звізде і в зайчиках, і на все це в діджалітизації дивиться весь світ... Я правильно зрозуміла зеленські новітні технології?? якого ти ху... цю дату назвало??
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17.05.2021 11:47 Ответить
Чому ?? Це дуже симтоматично ...
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17.05.2021 12:17 Ответить
Нові бланки заяв на субсидію в відділи соцзахисту ще не надійшли, До "діджиталізації" вони були не потрібні. Це виходить, що кілька місяців майже ніхто не буде отримувати компенсацію по гарантованим субсидіям, покі гривню не девальвують.
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17.05.2021 11:49 Ответить
ОН ЕЩЕ ТАНЦУЕТ?
24 серпня Україна увійде в режим paperless. Ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала не тільки на папері, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4312
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17.05.2021 12:28 Ответить
На субсидии нужно теперь при оформлении ( а это нужно сделать теперь всем по новому) нужно будет заполнить вместо 2 - 3 бланков аж СЕМЬ.. Нехр-на себе " государство без бумаги" Это вы о каком государстве ребята...
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17.05.2021 12:38 Ответить
Гыгыгы, и услуг тоже никаких не будет.
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17.05.2021 12:58 Ответить
ну да а потом пришел в газконтору или еще куда то а у них компутер завис , а доказать шо ты заплатил за услуги , без бумажки -низзя
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17.05.2021 13:07 Ответить
главная проблема Украины насейчас - это то, что пока что у нас "на бумаге" президент, вещающий к тому же с того света.. телеэкрана
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17.05.2021 13:11 Ответить
Воно оте зелене лепече про якусь деджиталызацію а людей загнало в горсобесах в черги на субсидію і люди в тих чергах заповнюють бумажні а не електронні бланки заяв .Коли цей цирк закінчиться???
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17.05.2021 13:14 Ответить
Коли вимруть люди, які не вміють (не можуть) користуватися комп*ютерами (інтернетом).
Якось так ...
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17.05.2021 13:20 Ответить
Это такой "смешной" стеб, в стиле дебилоКвартала 95?
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18.05.2021 00:09 Ответить
об*єктивна реальність ... частково, чорний гумор ...
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18.05.2021 11:23 Ответить
спочатку вивчіть таблицю множення і перейдіть з деревяних рахівниць на калькулятори
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17.05.2021 15:06 Ответить
"Любимой Украины"? С каких это пор? Всегда была "девка из немецких порнофильмов" и ржали то как русские нувориши в Юрмале под такие "искрометные шутки". А теперь вот стала"любимой", надолго ли? Нарид за "шутками" соскучился.
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18.05.2021 00:05 Ответить
 
 