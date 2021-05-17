Рада на этой неделе проведет внеочередное заседание по кадровым вопросам в Кабмине, - Разумков
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На этом неделе должно состоятся внеочередное заседание парламента, а, возможно, и больше.
Об этом на Согласительном совете ВР сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, ещё в пятницу фракция СН обратилась с предложением о проведении внеочередного заседания.
Спикер рассказал, что на нем будут рассматриваться кадровые вопросы.
"Два министра написали заявления по собственному желанию. Это Криклий и Петрашко. Также есть представление премьер-министра относительно Степанова. Если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание, как обычно на 16.00, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета Министров вопросы", - отметил Разумков.
Глава ВР также подчеркнул, что депутаты должны заслушать этих трёх министров.
Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.
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