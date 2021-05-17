За минувшие сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 10 человек, выявлено 102 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявили 102 больных COVID-19. Умерли 10 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"102 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 4 950 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 201 992", - сообщил Кличко.

Заболели 53 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 46 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет, а также одна девочка трех лет и два мальчика 1 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных COVID-19, а также 102 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 64 человека. В общем COVID-19 преодолели 132 396 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Соломенском районе - 33, в Святошинском - 25 и в Дарницком районе - 17 случаев", - отметил Кличко.