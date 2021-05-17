РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
55376 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
862 21
ВР (9407) земля (654) земельная реформа (159) Корниенко (561) рынок земли (198)

В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко надеется, что в ближайшие две недели парламент поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы.

Об этом он заявил на Согласительном совете ВР, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп напомнил, что до парламентских каникул депутатам нужно еще поработать пять пленарных недель. Корниенко подчеркнул, что парламент должен за это время рассмотреть законопроекты по ряду реформ, в частности, судебной, децентрализации, правоохранительной сферы, а также хотя бы частично решить вопросы по приватизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла "земельный" закон, который рассматривала с 16 марта: земли вне населенных пунктов передали ОТГ

"У нас очень много разных вопросов, которыми мы должны заняться до конца сессии", - акцентировал "слуга народа".

Корниенко поддерживает предложение заслушать на этой неделе премьера, учитывая какие предстоят важные кадровые перестановки в Кабмине.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Это будет не контрольная точка а контрольный выстрел в Украину,все продадут иностранцам а потом соберут чемоданы и свалят за бугор. В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7200
показать весь комментарий
17.05.2021 11:56
+1
Земельна зрада?
показать весь комментарий
17.05.2021 11:50
+1
Бєні та інші ахметки вже чекають з нетерпінням. Поспішайте.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земельна зрада?
показать весь комментарий
17.05.2021 11:50 Ответить
Бєні та інші ахметки вже чекають з нетерпінням. Поспішайте.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:51 Ответить
А что такое "промежуточная точка", стесняюсь спросить?
показать весь комментарий
17.05.2021 11:52 Ответить
проссссак...))
показать весь комментарий
17.05.2021 11:56 Ответить
Намек понял.
В свое время у нас на военной кафедре был один весьма креативный товарищ полковник, парой слов доходчиво объяснявший, что значит "попасть в просак"...
показать весь комментарий
17.05.2021 12:06 Ответить
Єнто нє "кафєдра".
Це - життя.🤔
🤑
показать весь комментарий
17.05.2021 12:15 Ответить
Це не грамотність пана зеленого депутата. Проміжна крапка - це кома. Хіба що пан депутат винайшов іншу орфографію? 🤔
показать весь комментарий
17.05.2021 11:57 Ответить
мабуть, цей слуга прогуляв трускавецькі курси...
показать весь комментарий
17.05.2021 12:08 Ответить
Остаточною буде успіх їх земельної "реформи". Початковою було олігархічне знищення промислового і економічного потенціалу. Усе разом буде завершенням демонтажу країни.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:09 Ответить
какая может быть точка???..... или вы продаете друг другу землю и получаете с этого кассу.....или вы ..ФСЬЕ!!!...банкроты.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:52 Ответить
Это будет не контрольная точка а контрольный выстрел в Украину,все продадут иностранцам а потом соберут чемоданы и свалят за бугор. В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7200
показать весь комментарий
17.05.2021 11:56 Ответить
Саме з метою продажу землі і руйнування України як держави цей ЗЕ-непотріб і привели до влади
показать весь комментарий
17.05.2021 13:49 Ответить
Промежуточная точка - красивый демагогический оборот,означает просто промежность без дна.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:57 Ответить
Шановне панство, зауважте, що цей зелений депутат не назвав жодного питання, яке справді турбує рядових українців, а не шоблу з накраденими грошима:ріст цін, ускладнення отримання субсидій, зростання тарифів на світ, газ, безробіття, коронавірус, продовження війни. Це ще раз показує, що зелена влада живе у паралельній реальності.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:01 Ответить
ПРодаємо Землю... в час Війни..
А Хто гаААлусував за продаж ЗЕмлі??
Нагадайте Мені - Лохи та неЛохи...
показать весь комментарий
17.05.2021 12:03 Ответить
поставит, если не окончательную, то промежуточную точку
узнается еповторимый стиль трускавецкой ораторской школы)
показать весь комментарий
17.05.2021 12:42 Ответить
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:57 Ответить
№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
показать весь комментарий
17.05.2021 13:00 Ответить
ЕС пролибировал такую реформу в Прибалтике, немци и шведи скупили все государст.землю такое хотят сделать и в Украине
показать весь комментарий
17.05.2021 13:12 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
показать весь комментарий
17.05.2021 13:19 Ответить
людина має пай - це її власність. Ніхто не може заборонити розпоряджатися їй своїм майном. Це очевидно а все інше популізм і політичне шахрайство
показать весь комментарий
17.05.2021 13:30 Ответить
 
 