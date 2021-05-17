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вырубка (94) лес (337) Нацполиция (8561) Сумская область (528)

Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн

Следователи совместно с окружной прокуратурой сообщили о подозрении двум жителям города Ромны, которые незаконно срубили 60 деревьев. Ущерб окружающей среде составил 583 тысячи гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным следствия, трое мужчин по предварительному сговору в полезащитной полосе, расположенной за пределами населенного пункта на территории Перекрестовского сельского совета Роменского района, в течение двух месяцев 2020 года без соответствующего разрешения срубили 59 деревьев породы дуб и 1 дерево породы клен. Согласно заключению экспертизы противоправными действиями подозреваемых причинен ущерб окружающей среде на сумму 583 тысяч гривен.

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За указанное преступление в марте 2021 в суд направлено обвинительное заключение в отношении их третьего сообщника. Продолжается судебное разбирательство.

Противоправную деятельность группы лиц разоблачили работники Роменского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

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Топ комментарии
+6
Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5001
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17.05.2021 13:09
+3
"вырублено 60 деревьев" (С) Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1426

Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6715
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17.05.2021 12:08
+2
Ну і куди ці дерева поділися? Невже і досі там лежать? Чи знайшли трьох крайніх у всій схемі - вирубка, траспортування, переробка, продаж продукції і їх показово покарають, а схема і далі буде працювати, тільки інших стрілочників наймуть.
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17.05.2021 12:17
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Правила форума Совет форумчан
та поотрубайте им причандалы и все наказание
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17.05.2021 12:02 Ответить
Заплатят штраф тысячу и пойдут рубить дальше. Под прикрытием все той же полиции.
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17.05.2021 12:05 Ответить
"вырублено 60 деревьев" (С) Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1426

Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6715
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17.05.2021 12:08 Ответить
Глядя на лысины украинских лесов, начинаешь понимать некоторые тайные смыслы... Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2174

Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8548
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17.05.2021 12:12 Ответить
\\причинен ущерб окружающей среде на сумму 583 тысяч гривен.\\ Проклятый порох, наживается на экологии...
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17.05.2021 12:13 Ответить
Ну і куди ці дерева поділися? Невже і досі там лежать? Чи знайшли трьох крайніх у всій схемі - вирубка, траспортування, переробка, продаж продукції і їх показово покарають, а схема і далі буде працювати, тільки інших стрілочників наймуть.
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17.05.2021 12:17 Ответить
Никакие они не лесорубы - деревья срублены не в лесу.

Они - дровосеки.

В плохом смысле этого слова.

Такие дровосеки бабушку Красной Шапочки из живота волка не спасут !
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17.05.2021 12:25 Ответить
Неможливо вирахувати збитки природі у грошах ....
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17.05.2021 12:35 Ответить
Штраф слишком маленький. На Кипре минимум 20 000 долларов за дерево.
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17.05.2021 12:52 Ответить
Одне дерево лісапедом привіз - місяць гуляй. Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1450
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17.05.2021 13:37 Ответить
Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5001
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17.05.2021 13:09 Ответить
приезжайте в Глухов той же Сумской области. со стороны заруцкого лесовозы караванами идут и все это крышует продажная **** мусор Буханистый Сергей.
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17.05.2021 16:10 Ответить
 
 