Полиция задержала нелегальных лесорубов на Сумщине: вырублено 60 деревьев, ущерб окружающей среде составил 583 тыс. грн

Следователи совместно с окружной прокуратурой сообщили о подозрении двум жителям города Ромны, которые незаконно срубили 60 деревьев. Ущерб окружающей среде составил 583 тысячи гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным следствия, трое мужчин по предварительному сговору в полезащитной полосе, расположенной за пределами населенного пункта на территории Перекрестовского сельского совета Роменского района, в течение двух месяцев 2020 года без соответствующего разрешения срубили 59 деревьев породы дуб и 1 дерево породы клен. Согласно заключению экспертизы противоправными действиями подозреваемых причинен ущерб окружающей среде на сумму 583 тысяч гривен.

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За указанное преступление в марте 2021 в суд направлено обвинительное заключение в отношении их третьего сообщника. Продолжается судебное разбирательство.

Противоправную деятельность группы лиц разоблачили работники Роменского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.