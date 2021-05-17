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Завтра Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетят линию разграничения на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетят линию разграничения на Донбассе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, находящаяся в Украине с визитом, в среду посетят линию разграничения на Донбассе.

Об этом сегодня на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента заявил Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В среду мы посетим линию соприкосновения и прифронтовые территории, чтобы не только на бумаге или через телевизор… нашим международным партнерам продемонстрировать, что происходит на линии столкновения, что происходит на других территориях, которые находятся непосредственно у линии соприкосновения", - сказал Разумков.

Он сообщил, что сегодня спикер Сейма Литвы будет в украинском парламенте.

"Это напряженный для коллег визит, который продлится несколько дней", - добавил Разумков.

Глава Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце 17-20 мая находится в Украине с официальным визитом.

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Чего там спикер Латвии лазит?
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17.05.2021 12:14 Ответить
А это не твоего ..свинособачего.. рыла дело...ты лучше следи где лазят твои спикеры и депутаты госдуры...
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17.05.2021 12:17 Ответить
РАЗУМКОВ БЛІН! тебе вже зелені купили теж? починай працювати, відкривай свій сезон у цирку ВР!
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17.05.2021 12:21 Ответить
 
 