Завтра Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетят линию разграничения на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, находящаяся в Украине с визитом, в среду посетят линию разграничения на Донбассе.
Об этом сегодня на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента заявил Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В среду мы посетим линию соприкосновения и прифронтовые территории, чтобы не только на бумаге или через телевизор… нашим международным партнерам продемонстрировать, что происходит на линии столкновения, что происходит на других территориях, которые находятся непосредственно у линии соприкосновения", - сказал Разумков.
Он сообщил, что сегодня спикер Сейма Литвы будет в украинском парламенте.
"Это напряженный для коллег визит, который продлится несколько дней", - добавил Разумков.
Глава Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце 17-20 мая находится в Украине с официальным визитом.
Пожалуйста, подождите...