Завтра Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетят линию разграничения на Донбассе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, находящаяся в Украине с визитом, в среду посетят линию разграничения на Донбассе.

Об этом сегодня на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента заявил Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В среду мы посетим линию соприкосновения и прифронтовые территории, чтобы не только на бумаге или через телевизор… нашим международным партнерам продемонстрировать, что происходит на линии столкновения, что происходит на других территориях, которые находятся непосредственно у линии соприкосновения", - сказал Разумков.

Он сообщил, что сегодня спикер Сейма Литвы будет в украинском парламенте.

"Это напряженный для коллег визит, который продлится несколько дней", - добавил Разумков.

Глава Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце 17-20 мая находится в Украине с официальным визитом.

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