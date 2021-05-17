Академик Фещенко о COVID-19: Легкие пациента при тяжелом течении болезни превращаются в сплошной сгусток крови

Коварство COVID-19 состоит в том, что у каждого пациента он проявляется по-своему. Чаще всего страдают сосуды в легких. Воспаление, которое возникает вследствие проникновения вируса, это не классическая пневмония.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фактам ICTV рассказал директор института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Яновского, академик НАМН Украины, профессор Юрий Фещенко.

"Согласно государственной программе по борьбе с COVID-19, наш институт стал принимать ковидных больных, - сообщил Фещенко. - Это не обязательно какие-то экстраординарные случаи. Мы принимаем всех, кто нуждается в госпитализации и поступает к нам по скорой помощи".

Лекарств и средств защиты для персонала в институте хватает. Есть там и своя кислородная станция.

Академик Фещенко отметил, что с такой коварной инфекцией им еще не приходилось сталкиваться. Это неизвестный и темный враг. Никто не знает, как он поведет себя завтра. От него нет лекарств.

"От любых известных нам вирусов нет лекарств, — заметил академик. – Но если другие возбудители болезней известны, изучены и предсказуемы, то коронавирус SARS-CoV-2 подносит неприятные сюрпризы".

Мутации вирусов, и коронавируса в том числе, происходят постоянно, но коварство COVID-19 состоит в том, что у каждого пациента он проявляется по-своему. Чаще всего страдают сосуды в легких. Воспаление, которое возникает вследствие проникновения вируса, это не классическая пневмония.

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""Матовое стекло" в легких, которое видят рентгенологи, обусловлено кровоизлияниями и тромбозом в сосудах легких, — говорит Фещенко. — При вскрытии умерших от коронавируса мы видим, что легкое представляет собой один кровавый сгусток".

Бактериальная инфекция, вызывающая пневмонию, присоединяется позже. В этом участвуют патогенные и условно патогенные микроорганизмы, постоянно живущие в организме человека. Возникает инфекционный микс, и тогда говорят о вирусно-бактериальной пневмонии.

"Именно тот факт, что бактериальная инфекция возникала не сразу, и приводила к тому, что антибиотикотерапия на первых этапах коронавирусной инфекции не была эффективной, — сообщил профессор. — Но со временем разобрались, что происходит, и лечение стало носить более адекватный характер. Были наработаны протоколы лечения (международные и украинские), которые из-за мутаций коронавируса постоянно обновляются и дополняются".

COVID-19 дал новый толчок к развитию науки. Изучается сам вирус, его штаммы, методы лечения и осложнения. Опыт, полученный за этот год с небольшим, очень ценный для ученых и медиков всех стран.

"Сейчас ведутся разработки вакцин и новых препаратов, которые могут нейтрализовать вирусы, — рассказывает Фещенко. – Но это достаточно сложный процесс. Обращаются и к уже известным препаратам, находя в них свойства, эффективные при коронавирусной инфекции. Но, как я уже говорил, этот вирус коварен, и если в одних случаях препарат работает, как плаквенил, например, то в других он не действует. Почему так происходит, разбираются ученые".

По его словам, изучаются и другие ранее известные препараты, которые применялись для лечения различных болезней, и вдруг проявившие способность влиять на коронавирус.

"Вполне возможно, что эти процессы обусловлены многочисленными мутациями коронавируса. Секвенирование вируса показывает, что он становится все агрессивнее. Он хочет выжить и ищет пути для этого. Сначала он атаковал пожилых и людей, ослабленных хроническими болезнями, и поражал дыхательную систему и почки. Затем он переключился на более молодых. Как ни прискорбно, сейчас увеличилась смертность молодых и здоровых. В основном, мужчин в возрасте 32-39 лет. У них COVID-19 поражает миокард. Уходят люди, которые вели здоровый образ жизни и имели достаточно сильный иммунитет. Что это? Мутации или цитокиновый шторм, который возникает в организме при попадании в него возбудителя инфекции?" - говорит академик.

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Индийский штамм бьет по органам пищеварения и почкам. Затрагивает органы зрения. Усиливается контагиозность вируса и увеличивается смертность.

"К сожалению, у нас нет возможности проводить высокотехнологические исследования и крайне мало специалистов, — заметил Фещенко. — Инфекционистов в Украине можно пересчитать на пальцах. Но мы все-таки получаем свежую информацию от зарубежных коллег и сами делимся опытом лечения больных с Covid-19. Открытость информации и доступ к ней дает уверенность в том, что мы победим".