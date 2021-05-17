22 мая состоится сбор инициативной группы по подготовке к "земельному" референдуму, - Тимошенко
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"Батькивщина" инициирует на 22 мая сбор инициативной группы по подготовке к проведению всеукраинского референдума относительно рынка земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом на брифинге в ВР сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В этой инициативной группе зарегистрированы уже десятки тысяч людей. Они приедут 22 мая, чтобы поддержать этот референдум", - рассказала она.
По словам Тимошенко, параллельно власть собирает фейковые инициативы, чтобы сорвать земельный референдум.
"Вы видите, насколько жестко, цинично и антиконституционно действует президент и его олигархическое окружение. Публичная борьба власти с олигархами, которая сейчас ведётся всеми этими видосиками, такой же фейк, как и его заявления о том, что теперь у нас все - президенты",- заявила нардеп.
Лидер "Батькивщины" также отметила, что отправила Зеленскому письмо, в котором написала о нарушении 11 статей Конституции в случае продажи земли без референдума.
"Если он вопреки этому поставил подпись под этим законом, это означает одно: эта фейковая власть и вся эта клоунада очень быстро закончатся, и Зеленский будет отвечать по Уголовному кодексу за все, что он сделал со страной", - подчеркнула Тимошенко.
Пожалуйста, подождите...
Адже цей тип уграв "Укрліктрави", а тепер кошмарить зі своїми подільниками Державну продовольчо-зернову корпорацію!
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.
№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
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Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.