22 мая состоится сбор инициативной группы по подготовке к "земельному" референдуму, - Тимошенко

"Батькивщина" инициирует на 22 мая сбор инициативной группы по подготовке к проведению всеукраинского референдума относительно рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом на брифинге в ВР сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В этой инициативной группе зарегистрированы уже десятки тысяч людей. Они приедут 22 мая, чтобы поддержать этот референдум", - рассказала она.

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По словам Тимошенко, параллельно власть собирает фейковые инициативы, чтобы сорвать земельный референдум.

"Вы видите, насколько жестко, цинично и антиконституционно действует президент и его олигархическое окружение. Публичная борьба власти с олигархами, которая сейчас ведётся всеми этими видосиками, такой же фейк, как и его заявления о том, что теперь у нас все - президенты",- заявила нардеп.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что отправила Зеленскому письмо, в котором написала о нарушении 11 статей Конституции в случае продажи земли без референдума.

"Если он вопреки этому поставил подпись под этим законом, это означает одно: эта фейковая власть и вся эта клоунада очень быстро закончатся, и Зеленский будет отвечать по Уголовному кодексу за все, что он сделал со страной", - подчеркнула Тимошенко.