Более 70% граждан поддерживают идею производства Украиной собственной вакцины от COVID-19, - опрос "Рейтинга"
Новости Цензор.НЕТ Общество
74% украинцев считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от коронавируса, 21% граждан придерживаются противоположного мнения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
При этом 61% граждан поддерживают идею собственного производства всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранных. 32% - не поддерживают такую идею.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.
Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Напомним, ранее разработчик украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов заявил, что препарат готов и дело только в запуске линии производства. На это, по его словам, нужно около 15 млн долларов.
Министр юстиции Денис Малюська в свою очередь заявил, что запустить производство украинской вакцины от коронавируса возможно, но для этого нужно, чтобы она прошла клинические испытания.
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и вместо отечественной вакцины (если такая сдуру появится) будут требовать западную.
щас под ето дело деньнги и освоят и будет коломойск V
Вот что поменяется.
Микропроцессоров? Айфонов? Тесл? Видеокарт?
Это ВЫСОКИЕ технологии, на разработку и наладку производства которых уходят годы и миллиарды - и не гривен.
И разрабатывать должны спецы не из украинских вузов, где за бабло и по звонку зачет ставят.
Я уже молчу о числе откатов, чтоб это производство запустить.
Нет у этой страны ничего, никаких предпосылок для производства высокотехнологичных товаров.
Как и у любой страны постсовка
А кляті порохоботи нехай заздрять!
З іншого боку, це велике навантаження, бо одразу стільки номінантів на премію Дарвіна.
Пусть бубочка ездит по африке..... Убеждает инвесторов....