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Более 70% граждан поддерживают идею производства Украиной собственной вакцины от COVID-19, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более 70% граждан поддерживают идею производства Украиной собственной вакцины от COVID-19, - опрос "Рейтинга"

74% украинцев считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от коронавируса, 21% граждан придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

При этом 61% граждан поддерживают идею собственного производства всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранных. 32% - не поддерживают такую идею. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19, - Ляшко

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Также читайте: Вирус не уйдет от нас. Прививки от COVID-19 придется делать повторно, - немецкие эксперты

Напомним, ранее разработчик украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов заявил, что препарат готов и дело только в запуске линии производства. На это, по его словам, нужно около 15 млн долларов.

Министр юстиции Денис Малюська в свою очередь заявил, что запустить производство украинской вакцины от коронавируса возможно, но для этого нужно, чтобы она прошла клинические испытания.

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Топ комментарии
+5
Похоже этот один и тот же тупой лохторат...
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17.05.2021 12:24
+3
Разительное совпадение...74 за осла...и 74 за вакцину...
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17.05.2021 12:23
+3
И шо характерно, результатом своих выборов президента они не довольны

и вместо отечественной вакцины (если такая сдуру появится) будут требовать западную.
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17.05.2021 12:29
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Разительное совпадение...74 за осла...и 74 за вакцину...
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17.05.2021 12:23 Ответить
И шо характерно, результатом своих выборов президента они не довольны

и вместо отечественной вакцины (если такая сдуру появится) будут требовать западную.
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17.05.2021 12:29 Ответить
Рейтинг - ето контора имени коломойского
щас под ето дело деньнги и освоят и будет коломойск V
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17.05.2021 13:17 Ответить
Похоже этот один и тот же тупой лохторат...
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17.05.2021 12:24 Ответить
Кто эти граждане? Где их опрашивали? зеБарыги из ОП? Очередное ******************** для распила бабла.
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17.05.2021 12:26 Ответить
"Поддерживают идею"... Ну поддерживают, и что? Что-то от этого поменяется? Или от того, что не поддерживают, что-то поменяется?
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17.05.2021 12:27 Ответить
Выпилят 100 миллиардов из бюджета на якобы разработку этого говна себе в оффшоры.
Вот что поменяется.
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17.05.2021 12:30 Ответить
тоже вариант
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17.05.2021 12:37 Ответить
А что б подорожали энергоносители, эти 70% граждан наверное упрашивали власть ?
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17.05.2021 12:28 Ответить
они эту власть сделали властью
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17.05.2021 12:30 Ответить
добре що тепер все дешевшає як бубочка вам і обіцяв)
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17.05.2021 12:39 Ответить
теперь для ЗЕбыдла все умножат на 2, и получится, что от 2013 подскочило в 20))) бейлохов!
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17.05.2021 12:40 Ответить
Давно пора налагодити власне виробництво.
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17.05.2021 12:32 Ответить
Чего еще производство нам надо наладить?
Микропроцессоров? Айфонов? Тесл? Видеокарт?
Это ВЫСОКИЕ технологии, на разработку и наладку производства которых уходят годы и миллиарды - и не гривен.
И разрабатывать должны спецы не из украинских вузов, где за бабло и по звонку зачет ставят.
Я уже молчу о числе откатов, чтоб это производство запустить.
Нет у этой страны ничего, никаких предпосылок для производства высокотехнологичных товаров.
Как и у любой страны постсовка
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17.05.2021 12:40 Ответить
Зе Віслюки і не таке через Оман і Катар наладять, що і без штанів народ залишать.. Понад 70% громадян підтримують ідею виробництва України власної вакцини від COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5064
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17.05.2021 12:47 Ответить
вакцина "козаченько"?
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17.05.2021 12:37 Ответить
Подобные опросы я называю КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ИДИОТОВ... Почему? Потому что их ответы и рейтинги напоминают ДУРАЦКОЕ - ВАМ КАК ЛУЧШЕ ЖИТЬ... С ВОЗДУХОМ или БЕЗ ОНОГО?...
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17.05.2021 12:39 Ответить
ці 74 % віслюків вже за фуйніста проголосували. Такі, курва наголосують. Понад 70% громадян підтримують ідею виробництва України власної вакцини від COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9052
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17.05.2021 12:44 Ответить
Ну да, за отечественную...ведь над Украинской вакциной будут работать такие выдающиеся научные работники типа Кивы, типа юрЫста Зеленского, типа плагиатора Шкарлета, типа уровня всех наших сегодняшних министров ... Шо не добил Ковид, добить вручную....
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17.05.2021 12:46 Ответить
Прийшов 2024 рік. Завершились виори Президента України. Йдуть по пустині Зеленський і Разумков, Арахамія, Корнієнко голі в памперсах. Дата Батона Браун каже: - а памятаєте як в 2019 році був короновірус і ми маски продали, а потім купили, і знов продали. Зараз нам набагато гірше жити, ніхто памперси обісрані купляти не хоче.
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17.05.2021 12:52 Ответить
Особисто я - підтримую. І обов'язково весь "простой народ" вакцинувати. Бо люди це заслужили.
А кляті порохоботи нехай заздрять!

З іншого боку, це велике навантаження, бо одразу стільки номінантів на премію Дарвіна.
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17.05.2021 12:53 Ответить
И почему я не удивлён этим числом - 70%...???
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17.05.2021 14:17 Ответить
Притянуто за уши. Практически все знакомые хотят пфайцер а не астразенеку т к к американской фармацевиике доверие гораздо выше чем к нищим дельцам. Закупят спутник переименуют и будут толкать дороже пфайцер.
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17.05.2021 14:18 Ответить
Врать не буду - статистику не подбивал, ибо много неизвестной инфы перелопатить нужно, а времени на это нет, но мед.препаратов индийского производства у нас всегда было, и, наверное и сейчас есть, огромное кол-во. Раньше, если верно помню, кипящий народный разум этот факт не особенно сильно возмущал...
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17.05.2021 14:25 Ответить
ну раз підтримують то богатирьова вже давно чекає і готова випускати спутнік-v "новічок".ато пфайзер . пфайзер- новічок оце для нас
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17.05.2021 15:01 Ответить
Если не за счет налогов украинцев - то почему бы и нет.....
Пусть бубочка ездит по африке..... Убеждает инвесторов....
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17.05.2021 15:06 Ответить
 
 