Более 70% граждан поддерживают идею производства Украиной собственной вакцины от COVID-19, - опрос "Рейтинга"

74% украинцев считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от коронавируса, 21% граждан придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

При этом 61% граждан поддерживают идею собственного производства всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранных. 32% - не поддерживают такую идею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19, - Ляшко

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Также читайте: Вирус не уйдет от нас. Прививки от COVID-19 придется делать повторно, - немецкие эксперты

Напомним, ранее разработчик украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов заявил, что препарат готов и дело только в запуске линии производства. На это, по его словам, нужно около 15 млн долларов.

Министр юстиции Денис Малюська в свою очередь заявил, что запустить производство украинской вакцины от коронавируса возможно, но для этого нужно, чтобы она прошла клинические испытания.