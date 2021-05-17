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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) КГГА (1035) Кличко (2395) Тимошенко_Кирилл (165) Ермак Андрей (894) Офис Президента (1325) Татаров Олег (297)

Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров, - СМИ

Юридическое сопровождение атаки на Виталия Кличко осуществляет фигурант коррупционного дела, заместитель Офиса Президента Олег Татаров.

Об этом говорится в материале "Украинской правды". Журналисты объяснили, по чьему указанию состоялись десятки обысков в КГГА и коммунальных предприятиях Киева на прошлой неделе, передает Цензор.НЕТ.

"По данным УП, стратегически за "кошмаром" окружения Кличко, как и по всей киевской политикой Зеленского, следит Андрей Ермак, который просто не может отказать президенту. Юридическое сопровождение ситуации осуществляет фигурант коррупционного дела НАБУ, заместитель председателя ОП Олег Татаров", – говорится в материале.

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На Банковой, где он продолжает работать, вопреки всем обвинениям, Татаров до сих пор курирует весь правоохранительный блок и, наверное, лучше разбирается в том, как простимулировать спецоперацию с обысками, отметили журналисты.

Также они сообщили, что к спецоперации против столичной власти причастен заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Оперативный менеджмент ситуации лежит на первом заместителе руководителя ОП Кирилле Тимошенко, который у президента отвечает за работу с регионами после увольнения Сергея Трофимова. Именно на Тимошенко возложена задача поиска кандидатов на должность главы КГГА, а что еще важнее – найти пути, как оттуда забрать Кличко", – говорится в статье.

Напомним, ранее Виталий Кличко назвал обыски в столице "налетами" и давлением на местные власти, он отметил, что даже в махровые времена Януковича такого не было.

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Топ комментарии
+15
Хто б сумнівався. Зелені риги рулять країною.
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17.05.2021 12:29
+14
Реванш кремлівської гидоти триває !!!))
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17.05.2021 12:30
+5
Ключове слово в новині «татарав».
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17.05.2021 12:39
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Хто б сумнівався. Зелені риги рулять країною.
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17.05.2021 12:29 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває !!!))
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17.05.2021 12:30 Ответить
Уже можно делать ставки - Усидит Нелох в кресле до конца года или нет. Атаку на Кличка в Офісі Президента супроводжує фігурант корупційного скандалу Татаров, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 33
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17.05.2021 13:56 Ответить
Кличка усилено укладывают в зеленую койку.
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17.05.2021 12:32 Ответить
скорее двигают на Президента Атаку на Кличка в Офісі Президента супроводжує фігурант корупційного скандалу Татаров, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3730
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17.05.2021 12:54 Ответить
Балаболы балаболят! Проверить на коррупцию чиновников - это кошмарить? Ну-ну.
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17.05.2021 12:36 Ответить
Ключове слово в новині «татарав».
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17.05.2021 12:39 Ответить
Хоча «...респект пану президенту» на сторінці в ФБ це,звичайно, діагноз.
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17.05.2021 12:42 Ответить
Ось тепер видко, як згодяться вовці ТАТАРОВИ, доки Байден зайнятий зустріччю з ****** та війною на близькому сході, вовці усе розрулять
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17.05.2021 12:36 Ответить
Татарова на нары. А,забыл. У нас сейчас ему светит лишь вышестоящая должность. Д'ерьмак подтвердит.
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17.05.2021 12:41 Ответить
Щось не випадково почалися соцопитування по телефонах. Завуальовано всі ці опитування підводять питання про міського голову і мера. Зелебобики готують Кличку чорну мітку?
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17.05.2021 12:42 Ответить
пусть обтекают !

Клыч - чемпион !
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17.05.2021 12:52 Ответить
"Старый друг лучше новых двух"
"приятель" Клыча по Майдану



Клыч держись, киевляне с тобой !
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17.05.2021 12:51 Ответить
Вижу здесь два разных дела, если внезапно напхали и накопали криминал, это одно, и второе, многие склоняются, что это атака по национальному признаку, особенно если учесть крышевание, любой ценой, татарова, но нужны доказательства.
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17.05.2021 13:03 Ответить
Бей Тыртарава!!!
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17.05.2021 13:18 Ответить
Ну, в таком случае, кличко и его подельникам надо автоматически простить все воррвство!
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17.05.2021 13:44 Ответить
В данном случае нужно заниматься мухой навозной Татаровым отдельно,
А котлетой Клычем отдельно

Если муха занимается котлетой, меня воротит
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17.05.2021 14:38 Ответить
А , я понял, это Татаров гад такой виноват, что у Виталика в офисе коррупция, ох и вражина.. Атаку на Кличка в Офісі Президента супроводжує фігурант корупційного скандалу Татаров, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9055
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17.05.2021 13:52 Ответить
Ні,лише цікаво спостерігати, як корумповані гниди борються з корупцією !!!))
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17.05.2021 14:30 Ответить
Татаров просто виноват, и без офиса Клыча
По этой ментовской крысе петля соскучилась
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17.05.2021 14:35 Ответить
 
 