После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-судью Николая Чауса похитили, чтобы он свидетельствовал против Петра Порошенко.
Об этом заявил журналист Сергей Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.
"Волшебное явление Чауса не позволит достичь основного, чего хочет ОПУ. Похоже, экс-судью похитили, чтобы он свидетельствовал против Порошенко, это изначально было "секретом Полишинеля". То есть чтобы преследовать экс-президента не по беспределу, а с основаниями. Но чтобы этого достичь, свидетельство Чауса должны иметь общественную легитимность. Однако после его похищения эта легитимность - на нуле. Экс-судье не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Базирования на них будут восприниматься как тот же беспредел. То есть - мы вернулись в исходную точку. Вот только не факт, что это понимают идеологи феерической спецоперации. Похоже, что нет", - заявил Сидоренко.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине".
Пожалуйста, подождите...
Только не Порошенка.
Порошенко был пятым и будет седьмым президентом Украины.