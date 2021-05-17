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Новости Политика Украины
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Порошенко (9352) похищение (570) Чаус (234) Офис Президента (1325)

После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко

Экс-судью Николая Чауса похитили, чтобы он свидетельствовал против Петра Порошенко.

Об этом заявил журналист Сергей Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Волшебное явление Чауса не позволит достичь основного, чего хочет ОПУ. Похоже, экс-судью похитили, чтобы он свидетельствовал против Порошенко, это изначально было "секретом Полишинеля". То есть чтобы преследовать экс-президента не по беспределу, а с основаниями. Но чтобы этого достичь, свидетельство Чауса должны иметь общественную легитимность. Однако после его похищения эта легитимность - на нуле. Экс-судье не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Базирования на них будут восприниматься как тот же беспредел. То есть - мы вернулись в исходную точку. Вот только не факт, что это понимают идеологи феерической спецоперации. Похоже, что нет", - заявил Сидоренко.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". 

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Топ комментарии
+23
Де ще зелень не обісралась?
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17.05.2021 12:40
+21
После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко - Цензор.НЕТ 2705
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17.05.2021 12:45
+13
А Зедуро Бенесуелович не вніс цю подію до своїх досягнень?
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17.05.2021 12:41
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Де ще зелень не обісралась?
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17.05.2021 12:40 Ответить
А Зедуро Бенесуелович не вніс цю подію до своїх досягнень?
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17.05.2021 12:41 Ответить
Чому тут дивуватися , коли краіною керує 95-й квартал на чолі із найвеличнішом му@ ком ********** 😀
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17.05.2021 12:43 Ответить
Да там сценаристи з 95 кварталу готують спецоперації і рівень відповідний.
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17.05.2021 12:44 Ответить
Так Зеленский открыто говорил, что сценарии пишет его жена или принимает участие в написании.
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17.05.2021 12:49 Ответить
После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко - Цензор.НЕТ 2705
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17.05.2021 12:45 Ответить
Через 15 лет после окончания ВМВ спецслужбы Израиля похитили, вывезли из Аргентины как гуся в мешке, осудили и казнили нацистского преступника А.Эйхмана. И плевать они хотели как воспринимался в мире этот "беспредел".
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17.05.2021 12:45 Ответить
Так Чауса тоже казнят?
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17.05.2021 12:55 Ответить
Я не в курсе, но идея мне нравится.
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17.05.2021 12:57 Ответить
А давай заодно и тебя , в принципе какая разница
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17.05.2021 14:17 Ответить
а нафиг это было делать с чаусом, если молдова его и так через две недел и должна была выдать? Зебилы, такие зебилы
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17.05.2021 14:08 Ответить
Похищение Чауса будет среди обвинений против бывшего президента.
Только не Порошенка.
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17.05.2021 12:46 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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17.05.2021 12:52 Ответить
Похищение Чауса будет среди обвинений против бывшего президента, который полшестого.
Порошенко был пятым и будет седьмым президентом Украины.
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17.05.2021 12:54 Ответить
Ха
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17.05.2021 12:56 Ответить
Похищение Чауса "спецслужбами Украины" ( ну как говорят.) Вызывает неприкрытую гордость. Надеемся что до конца мая, в крайнем случае июня 2021 также будут вывезены на территорию Украины - Янукович вместо с "стоматологом", Арбузов, Азаров, Шарий, Портнов ,Пшонка и еще десяток фигурантов. Вот тогда поверю в действенность спецслужб и их не заангажированное похищение., мелкой такой себе сошки как Чаус в результате которого последует ухудшение отношений с проевропейским руководством Молдовы.
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17.05.2021 13:02 Ответить
Супер!Хоть кто-то что-то умное сказал,а не начал ныть в общем хоре.Естественно,это только мечты,но можно было бы гордиться такими спецслужбами
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17.05.2021 13:22 Ответить
Может потому и "похитили"?
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17.05.2021 13:19 Ответить
Похоже, что Чаус - хвостик за который потянули, а сколько визгу .... как говорится - "чует кошка ...." После похищения показаниям Чауса не поверят ни Запад, ни широкая аудитория. Основанные на них обвинения будут восприниматься как беспредел, - журналист Сидоренко - Цензор.НЕТ 6827
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17.05.2021 13:20 Ответить
вот только зебил под собой гана не чует
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17.05.2021 14:09 Ответить
 
 