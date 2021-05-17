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Новости Происшествия
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На станции метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд, движение по красной ветке остановлено, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На станции метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд, движение по красной ветке остановлено, - КГГА

На столичной станции метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд. Движение поездов на красной ветке метро остановлено.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Так, движение поездов на красной линии метро остановлено.

"На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и восстановления движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

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Дырка в полу?
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17.05.2021 12:52 Ответить
В стене)
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17.05.2021 13:24 Ответить
 
 