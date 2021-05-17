Песков о возможности обмена Медведчука на пленных украинцев: Не можем серьезно рассматривать эту идею
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Кремле отреагировали на идею обмена подозреваемого в госизмене нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком назвали внутриукраинской политической кухней.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, РФ вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене Медведчука на осужденных в РФ украинцев.
"Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать", - сказал он.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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1 судим медведку
2 получаем его в списке на обмен
3 Зе проводит юридическую очистку
4 медведка выезжает в ОРДЛО по обмену
5 медведка въезжает в Украину чистым перед законом
6 ?
? PROFIT
PS: Где бы ещё одного, адвоката "медведчука" найти бы, для вити? Может, на копростане взять на прокат...
PS: А при обмене - амнистия, если осуждён!
Домашний арест, ни чего хорошего свинособакам не обещает - значит заговорил, по кацапской логике, тем более, что айфончук по жизни трусливый стукачок (жёлудь)!
Но, хрен его знает..!