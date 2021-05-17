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Песков о возможности обмена Медведчука на пленных украинцев: Не можем серьезно рассматривать эту идею

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Песков о возможности обмена Медведчука на пленных украинцев: Не можем серьезно рассматривать эту идею

В Кремле отреагировали на идею обмена подозреваемого в госизмене нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком назвали внутриукраинской политической кухней.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, РФ вряд ли может серьезно рассматривать предложение Украины об обмене Медведчука на осужденных в РФ украинцев.

"Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Будут еще минусы, - Зеленский

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Топ комментарии
+6
Даже московитам это ЧМО не нужно...
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17.05.2021 13:07
+5
Кум Путін кинув кума Мертвечука через ...уй.
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17.05.2021 13:11
+2
За цю гниду більше одного таксиста не дадут !!!)))
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17.05.2021 13:00
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17.05.2021 12:59 Ответить
В Україні власної гидоти придостатньо !!!)))
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17.05.2021 13:02 Ответить
Для Гааги, пане...
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17.05.2021 13:50 Ответить
За цю гниду більше одного таксиста не дадут !!!)))
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17.05.2021 13:00 Ответить
а теперь вообще никого не дадут! и наверное семьи тех кто на подвалах уже 5 лет этому очень рады. люди, прежде чем делать, думают, а у клоунов всегда экспромты, с непредсказуемыми последствиями.
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17.05.2021 13:05 Ответить
Даже московитам это ЧМО не нужно...
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17.05.2021 13:07 Ответить
они не рассматривают серьезно т.к знают что его не посадят
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17.05.2021 13:10 Ответить
Кум Путін кинув кума Мертвечука через ...уй.
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17.05.2021 13:11 Ответить
разом із кумою 😂
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17.05.2021 14:31 Ответить
Краткий экскурс в будущее:
1 судим медведку
2 получаем его в списке на обмен
3 Зе проводит юридическую очистку
4 медведка выезжает в ОРДЛО по обмену
5 медведка въезжает в Украину чистым перед законом
6 ?
? PROFIT Пєсков про можливість обміну Медведчука на полонених українців: Не можемо серйозно розглядати цю ідею - Цензор.НЕТ 3315
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17.05.2021 13:11 Ответить
Можно согласиться с галантерейным пктухомш, нахрен нужен кремлевскому мяснику бездомный, использованный и выброшенный мертвечук, и шо за него не жалко отдать, кроме геморроя.
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17.05.2021 13:23 Ответить
пктухомш?
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17.05.2021 15:58 Ответить
Не можем серьезно рассматривать эту идею, бо доцiльнiше чахлика поменять на пыню (для Гааги, кощеюшко прицепом пойдет).
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17.05.2021 13:52 Ответить
"Песков о возможности обмена Медведчука на пленных украинцев: Не можем серьезно рассматривать эту идею", это хорошо и на выгребной яме-404, никому и на фуй не нужен! Везёт витьке айфончуку, что 15 лет что пожизненно - одно и тоже! Может быть, в 81-ый год жизнь только начинается? Только гадин "закон" пора удалить!
PS: Где бы ещё одного, адвоката "медведчука" найти бы, для вити? Может, на копростане взять на прокат...
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17.05.2021 14:02 Ответить
А зачем менять на него кого-то, если его даже не посадили? Пєсков про можливість обміну Медведчука на полонених українців: Не можемо серйозно розглядати цю ідею - Цензор.НЕТ 5025
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17.05.2021 14:15 Ответить
Садят через суд, а там и дерьмак может высветится и другая зЕлёная падаль, не говоря уже про голубую (ЖОПЗ и Ко)...
PS: А при обмене - амнистия, если осуждён!
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17.05.2021 15:36 Ответить
А кто предложил его обменять?
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17.05.2021 19:50 Ответить
каблук высрал на мертвечука
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17.05.2021 14:24 Ответить
Они будут серьёзно рассматривать эту идею, если медведчук попадёт на кичу на 15 лет.
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17.05.2021 14:56 Ответить
А может и плюнуть на него...
Домашний арест, ни чего хорошего свинособакам не обещает - значит заговорил, по кацапской логике, тем более, что айфончук по жизни трусливый стукачок (жёлудь)!
Но, хрен его знает..!
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17.05.2021 15:21 Ответить
 
 