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Зеленскому стоит выйти из кортежа и увидеть, как выросли цены и какие очереди за субсидиями во время COVID-19, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленскому стоит выйти из кортежа и увидеть, как выросли цены и какие очереди за субсидиями во время COVID-19, - Порошенко

Правительство Зеленского должно отчитаться о провальной экономической политике и хищении антиковидного фонда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко в хода согласительного совета Верховной Рады.

"За три недели перерыва в работе парламента наша команда имела возможность осуществить ряд важных поездок по Украине. Только что я вернулся со Львова и хочу отметить, что на сегодняшний день людей по всей стране беспокоит главный вопрос - это стремительное ухудшение уровня жизни, которое связано в первую очередь с неуклюжестью власти обеспечить растущие доходы людей, потому что фактически уровень жизни падает в связи со стремительным ростом цен и коммунальных тарифов", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС"

По словам лидера "ЕС", власть вместо компетентных экономических рычагов применяет советские методы.

"Правительство приняло соответствующее решение о регулировании цен на горюче-смазочные материалы. И вчера мы услышали, что еще две компании присоединились к фактически снятию с продажи отдельных видов топлива. Мы хотим сказать, что это возвращение к советским способам регулирования. Может, Зеленскому стоит выйти из кортежа, сесть на велосипед и увидеть, что цены на муку выросли на 60 и более процентов, цены на хлеб выросли более чем на 60%, цены на мясо, на сахар, на яйца. Может, вы и цены на эти продукты пытаетесь таким образом регулировать, создав Госкомцен? Так это приведет к тому, что мы вернем советский дефицит и эти продукты будут исчезать из магазинов", - отметил Порошенко.

Пятый президент напомнил, что недавно правительство приняло постановление о регулировании субсидий для бедных людей, которые имеют право на компенсацию своих расходов.

"Загнало в преступные очереди в собесе, для того, чтобы они переоформляли субсидии, принося дополнительные справки. Зайдите в собес, посмотрите во время ковида очереди и издевательства над людьми", - подчеркнул Порошенко.

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"Хотел бы рекомендовать вернуться к практике, которая была введена нашей командой, когда по обычной почте тебе приходит соответствующий образец заявления и ты в автоматическом порядке насчитываешь себе субсидию. В свое время у нас расходы на субсидии были 70 млрд, а вы предлагаете это сократить менее чем до 40 млрд. В свое время субсидию получали 7 млн человек, вы предлагаете, чтобы сейчас субсидию получили 3 миллиона человек, а остальные остались один на один со своими проблемами", - добавил лидер "ЕС".

В то же время, по словам Порошенко, отставка, в частности, министра здравоохранения Степанова должна сопровождаться обязательной отчетностью о выполнении постановления парламента о борьбе с пандемией и расходах из антиковидного фонда.

"Не надо искать козла отпущения. Ни Степанов, ни министр экономики, ни министр инфраструктуры не были министрами. У нас министрами работает Зеленский. У нас нет парламентско-президентской республики. У нас есть офисно-президентская республика, где Зеленский и председатель его Офиса управляют всем", - подчеркнул пятый президент.

"Наше предложение - заслушать исполнение постановления правительством, обязательно добавить туда отчет об использовании средств антиковидного фонда и привлечение к ответственности. Мы не защищаем Степанова. Он должен быть снят вместе с правительством и, возможно, оказаться за решеткой. Но ключевую ответственность несет Зеленский", - подытожил Порошенко, добавив , что Раде необходимо создать ВСК по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнервоцев".

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Топ комментарии
+40
Все правильно сказав.
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17.05.2021 13:01
+25
Зеленскому стоит выйти из кортежа и увидеть, как выросли цены и какие очереди за субсидиями во время COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2973
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17.05.2021 13:09
+22
"зруйнувало банківську систему та долар виріс втричі" - хуйло тут не при делах? Я вас правильно понял? Зеленскому стоит выйти из кортежа и увидеть, как выросли цены и какие очереди за субсидиями во время COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1233
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17.05.2021 13:17
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А пеця обіцяв пересісти на вєлік? Зеленскому стоит выйти из кортежа и увидеть, как выросли цены и какие очереди за субсидиями во время COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3901
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17.05.2021 13:21 Ответить
а зе обещал заглянуть в дупу и война закончится. Хорошо что зеленых не в 2014 выбрали.
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17.05.2021 13:32 Ответить
Не війну а АТО.
І її й закінчили, інакше ваші московські друзі не полізли б регулярами.
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17.05.2021 13:32 Ответить
Щось зелені тваринки занадто зашуршали беніними методичками 😀🤣
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17.05.2021 13:31 Ответить
Так у него есть должность: глава политической партии, с которым встретился Блинкин до того как встретился с Зе.
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17.05.2021 13:38 Ответить
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Надо сказать, что у его коллеги по уряду Бойко точно такое же невероятное достижение. Как и Йульки, как и у главы фракции зебилов. Они все в это время встречались с Блинкеном. Правда, не так потужно
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17.05.2021 13:45 Ответить
Так все остальные выполняли роль декораций.
Разговор был между Порохом и Блинкеном.
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17.05.2021 13:47 Ответить
Слив засчитан.
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17.05.2021 13:53 Ответить
СНАЧАЛА ЕМУ НУЖНО ВОЙТИ В РЕАЛЬНОСТЬ И ПРИЛЕТЕТЬ НА ПЛАНЕТУ -ЗЕМЛЯ !!!
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17.05.2021 13:32 Ответить
Зю, мотай на ус: Порошенко - твой приговор.
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17.05.2021 13:34 Ответить
До Зеленського питань нема, питання до ідіотів які обрали слабоумного на пост президента, а потім ще пролайкали СН на монобільшість.
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17.05.2021 13:52 Ответить
Мені теж так здається - сам піде , щоби не повісили 😃
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17.05.2021 14:00 Ответить
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Інфа для зебобіків :
Рошен експортує продукцію до 30 країн, серед яких США, Японія, Ізраїль, країни ЄС.

Квартал експортує продукцію в Росію.
Бо лайно типу Сватів і Папіка нормальні країни не споживають 👍🏼😊
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17.05.2021 14:23 Ответить
Зеленському варто вийти з кортежу і побачити, як виросли ціни і які черги за субсидіями під час COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4269
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17.05.2021 14:34 Ответить
цікаво яких саме років польська закрплата буде в нас Зеленському варто вийти з кортежу і побачити, як виросли ціни і які черги за субсидіями під час COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7059
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17.05.2021 16:07 Ответить
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Хто б іще пи...кав? Вся біда в тому що рило опустило гривню в 3,5 рази і показало як вміло і просто можна дурити нарід,овоща вичавили,а цей запроданець і надалі процвітає( хоча чомусь сильно постарів і посивів паскуда,а може не такі вони вже й добрі оті мільярди, мабудь все таки горлянку душать)
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17.05.2021 15:13 Ответить
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А ти виходив? Дивився на ціни які росли немов на дріждях.
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17.05.2021 15:18 Ответить
в 2014-му? На початку і в розпал війни? На початку реформ? А що, не повинні були рости?
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17.05.2021 17:04 Ответить
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь - проотвечавшийся петух, которому надлежит с ветерком кататься на "кукурузе" доблестных пилотов Крыжопольских авиалиний.
(Это понятно).
Но как же пройти мимо столь горячё среди меня любимого и среди меня же популярного Петра Лексееича Порохатого: и баблища набатовал, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
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17.05.2021 15:46 Ответить
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Вот кому-кому но не Порошенко об этом говорить. Нашелся тот, который стоит в очередях за субсидиями или ходит по розничным магазинам! Лучше бы молчал.
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17.05.2021 16:07 Ответить
Обратите внимание, большинство наших политиков имеют речи полуистеричные, безапеляционные, непродуманные, популистские, что является признаком невысокой культуры и низкой образованности. Деньги есть - ума не надо. К сожалению. И сравните, как говорит Байден или сенаторы. Спокойно, взвешенно, без тени напряжения или истерии. Это признак блестящего и воздержанного, дисциплинированного ума, который привык к размышлениям и к самоограничению. Это свидетельство лучшего образования, полученного в Гарварде,
Йе́льском университе́те или в другом аналогичном заведении.
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17.05.2021 19:11 Ответить
в твоїй методичці досі фігурує "збагатився в 82 рази"?
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17.05.2021 17:06 Ответить
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я ж написала что корыстуюсь Форбс!
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17.05.2021 17:09 Ответить
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Ой ,Сяде ...
Він вчора вимагав у Зе боротися з корупцією ! весь інет сміється крізь сльози
це той що ... , а де зараз його гаманці-смотрящиє Кононенко та Грановський в яке забугір"я злиняли? і що там з Свинарчуками? ось як з ними боротись?
Ковід його мучить, а медсестра Супрун не мучить?
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17.05.2021 17:18 Ответить
усе, що ви тут написали, не можна віднести до Зелі, жодного слова, жодного речення.
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17.05.2021 21:12 Ответить
-" Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил!..." (англ.поэт 18-го века - о "президенте" Украины Зелёньском)
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17.05.2021 19:08 Ответить
Порошенко надіслав лист Байдену із проханням зустрітися з Зеленським

Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах

П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітися із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це "Главкому" стало відомо з дипломатичних джерел. Порошенко передав листа Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня в Києві.Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що в нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідно влаштувати якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами інформатора, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримувальним фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.
Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах і мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.
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17.05.2021 20:40 Ответить
Спочатку у нас був мер Києва - Льоня-Космос. А тепер цілий преЗедент - Зеля-Космос! Бррр!
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17.05.2021 21:40 Ответить
всё правильно.
ведь при нём всё только дешевело.
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18.05.2021 06:16 Ответить
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