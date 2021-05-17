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Если завтра Рада проголосует за отставку министров, в четверг - может рассмотреть назначение новых, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если завтра Рада проголосует за отставку министров, в четверг - может рассмотреть назначение новых, - "слуга народа" Корниенко

Если завтра парламент проголосует за отставку трёх министров, в четверг - может рассмотреть представления на назначение новых.

Об этом на брифинге в парламенте сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о перестановках в Кабмине, Корниенко подчеркнул: "Я бы не воспринимал это как какие-то фантастические события... Кадровые перестановки и усиление команды — это нормальный процесс".

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Отвечая на вопрос, будут ли присутствовать сегодня на фракции, где планируют обсудить кадровые перестановки, премьер, министры и президент, нардеп заявил, что обычно приглашают всех.

"Не уверен, что будут все, кого мы пригласили... Что касается президента, мы всегда рады видеть Владимира Александровича. Он часто к нам приезжает", - добавил зам главы фракции СН.

Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.

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поменяют гимно на гимно
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17.05.2021 13:06 Ответить
у них наверное живая очередь для обогащения
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17.05.2021 13:07 Ответить
"Кадровые перестановки и усиление команды - это нормальный процесс". Если завтра Рада проголосует за отставку министров, в четверг - может рассмотреть назначение новых, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2160

Команда эта состоит из наркоманов и алкоголиков. Усилить её нельзя- можно ей или вдуть, или поднять её градус.
Если завтра Рада проголосует за отставку министров, в четверг - может рассмотреть назначение новых, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3282
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17.05.2021 13:12 Ответить
в четверг - может рассмотреть назначение новых

Успеют ли занести брату ермака? Времени мало...
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17.05.2021 13:37 Ответить
 
 