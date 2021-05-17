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Новости Политика Украины
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Минздрав (3076) опрос (982) отставка (1008) Степанов Максим (1982)

55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

55% опрошенных жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять министра здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследованнии социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным исследования, поддерживают назначение нового главы Минздрава 25% граждан.

55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос Рейтинга 01

49% считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью. 26% - противоположного мнения.

55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос Рейтинга 02
Инфографика: соцгруппа "Рейтинг"

Кроме того, 54% жителей Украины считают, что первоочередным направлением работы власти в медицинской сфере должно быть обеспечение бесплатными лекарствами больных тяжелыми заболеваниями. Среди других приоритетов опрошенные отметили закупку нового медицинского оборудования для больниц (29%), исправление недостатков осуществляемой медицинской реформы (25%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев об отставке Степанова: Это позиция Шмыгаля. Если он не может с ним работать, то мы должны менять или премьера, или министра

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 4-8 мая 2021 г.

Напомним, сегодня Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит представление премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все свалить на Степанова не удастся, он и тявкнуть не смел, когда вы забрали деньги из "ковидного фонда". Требуем провести аудит, - Порошенко

Заседание состоится в 16:00 в режиме видеоконференции. Также сегодня фракция "Слуга народа" должна обсудить вопрос о возможной отставке Степанова.

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Топ комментарии
+15
Степашка продав куртку та замовив опитування?
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17.05.2021 13:03
+6
Степашку не надо менять - он еще не купил туфельки из страусиной кожи к курточке за 500 тысяч и ему еще нужна панамка за 1 миллион!
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17.05.2021 13:05
+5
Перестановка ліжок нічого не дасть. Потрібно замінити клоуна на президента.
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17.05.2021 13:09
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даешь референдум..
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17.05.2021 13:03 Ответить
Степанова потрібно не просто звільнити а відразу розстріляти, бо його нікчемне і злочинне керівництво вбило більше людей ніж агресія путіна!
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17.05.2021 14:04 Ответить
Спасибо, Вова!
Благодаря тебе Украина становится страной осторожных пуганых бакланов.
Прогресс от голосования по приколу явно есть ! 🤔
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17.05.2021 14:49 Ответить
Степашка продав куртку та замовив опитування?
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17.05.2021 13:03 Ответить
тут пишем, там не пишем, а здесь рыбу заворачиваем 55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9677
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17.05.2021 13:06 Ответить
Ні. Це просто маніпуляції від зеленої влад з метою обкатування айбутніх референдумів. Це кли ставляться поряд такі запитання:
- ви підтримуєте появу доступних ліків?
- ви підтримуєте безкоштовне лікування?
- ви підтримуєте відставку Степанова?
Як гадаєте, скільки відсотків голосів у такому випадку візьме відставка Степанова?
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17.05.2021 13:23 Ответить
Чому вин повинен продавати куртку, якщо зебілів і так вистачає?
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17.05.2021 14:15 Ответить
Степашку не надо менять - он еще не купил туфельки из страусиной кожи к курточке за 500 тысяч и ему еще нужна панамка за 1 миллион!
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17.05.2021 13:05 Ответить
Не сейчас? А когда? Когда население вымрет от ковида?
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17.05.2021 13:06 Ответить
Не треба шукати винних - нарід сам обрам собі долю. Амінь.
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17.05.2021 13:09 Ответить
31+24+19=74% нічого не негадує? Отож.
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17.05.2021 13:08 Ответить
Эти 55% решили, что ещё одну курточку за 25 килобаксов для сменщика Степашки бюджет не потянет. 55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5943
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17.05.2021 13:08 Ответить
Перестановка ліжок нічого не дасть. Потрібно замінити клоуна на президента.
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17.05.2021 13:09 Ответить
О-оо... Вот это опрос. И это когда каждый второй украинец готов въе..ть этого Степанова так, чтоб у него оба глаза закрылись. От его "керівництва" людей погибло больше чем на войне с кацапами.
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17.05.2021 13:14 Ответить
шо за дичь этот опрос? - не верю я таким цифрам, ну не как не верю - а индейцы на 100% за смену, знаю точно))
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17.05.2021 13:15 Ответить
А про перевбори ішака "рейтинг" чомусь спитать стісняється 55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2042
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17.05.2021 13:17 Ответить
Степанов ні при кому простим лікарем не був, бо взагалі не працював лікарем, а лише трохи фельдшером!
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17.05.2021 13:38 Ответить
ты бухаешь или на коксе ?
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17.05.2021 13:39 Ответить
бухает под коксом.
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17.05.2021 13:40 Ответить
це все, що потрібно знати про чесність "Рейтингу".
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17.05.2021 13:29 Ответить
Уже навіть зебіли потроху починають розуміти, що не Супрун варто називати доктором смерть, а Степанова...
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17.05.2021 13:37 Ответить
опрос проходил между сотрудниками Рейтинга.
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17.05.2021 13:39 Ответить
Рейтинг расписался в заказанности опросов. 55% жителей Украины считают, что сейчас не нужно менять главу Минздрава, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9933 Кто теперь вообще поверит в результаты, которые публикуют? Если у кого и были какие-то сомнения, то они этим позорищем дали четкий ответ.
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17.05.2021 13:48 Ответить
Цей "рейтинг" вже задовбав, своєю замовною статистикою. Переплюнули "разумкова".
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17.05.2021 13:58 Ответить
Когда дела идут хреново надо выпускать РЕЙТИНГ
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17.05.2021 14:03 Ответить
55% громадян України, скоріше за все,взагалі не знають прізвище міністра охорони здоров'я.Менталітет українців влаштований так,що вони майже завжди в переважній більшості ненавидять депутатів та міністрів,а тут такий результат.
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17.05.2021 14:28 Ответить
а ежели провести опрос среди украинского народа с вопросом-"нужно ли убрать с Украины Степанова ,вместе с "рейтингом" ,который рисует министру ,провалившему вакцинацию в Украине, рейтинги о том,что такого министра не нужно убирать , ибо провал вакцинации .оказывается есть 55% рейтингового блага украинского народа..?дбл
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17.05.2021 14:45 Ответить
И они правы!
По сравнению с девочкой-дурочкой и профессором "смерть пенсионерам", Степанов даже в курточке-квартире однушке все же прогресс
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17.05.2021 14:52 Ответить
тут и сомнений не может быть, конечно нужно его менять и этот опрос с неизвестно где взятыми 55%, просто смешон!!!
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17.05.2021 15:29 Ответить
После вот этого опроса, явно заказанным пальтоносцем, веры этим социологическим группам, питающихся с рук олигархата больше нет. Нужны иностранные независимые социологические группы. Кто знает, возможно рейтинг найвеличнейшего уже 2%, а олигархи парят украинцам про какие-то 30%.
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17.05.2021 15:41 Ответить
Шо это за опрос?
Где они столько диб-в нашли?
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17.05.2021 15:55 Ответить
треба міняти зе, і всю його шоблу.
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17.05.2021 17:48 Ответить
 
 