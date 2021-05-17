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Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министры иностранных дел Грузии и Молдовы Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в Украину.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать в Киеве коллег из Грузии Давида Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чокоя. Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, дальнейшего развития Восточного партнерства, укрепления региональной безопасности", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Украины и Грузии в ЕС и НАТО - это вопрос времени, - Кулеба

Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба 01
Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба 02
Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба 03
Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба 04

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особенно красиво с Молдовой)))
Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7516
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17.05.2021 13:16 Ответить
Дожилися - опустились вже до рівня Молдови і Грузії........
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17.05.2021 13:31 Ответить
консолидацию Украины с Молдовой поручили чавусу ,который "всплыл" как раз к приезду Чокоя ,который в курсе кто стырил чавуса, и для чего. Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2476
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17.05.2021 14:39 Ответить
Т.е. три человека собрались в Киеве, подписали какую-то муть между собой и требуют чтобы эту муть ЕС одобрил? Я ничего не путаю? Когда ж вы уже делом начнете заниматься, а не смешить людей?
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17.05.2021 14:54 Ответить
 
 