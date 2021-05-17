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Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министры иностранных дел Грузии и Молдовы Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в Украину.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать в Киеве коллег из Грузии Давида Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чокоя. Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, дальнейшего развития Восточного партнерства, укрепления региональной безопасности", - отметил Кулеба.
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