Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Министры иностранных дел Грузии и Молдовы Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в Украину.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать в Киеве коллег из Грузии Давида Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чокоя. Украина, Грузия и Молдова консолидируют усилия для успешной евроинтеграции, дальнейшего развития Восточного партнерства, укрепления региональной безопасности", - отметил Кулеба.

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