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Новости Политика Украины
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ВР (9407) олигарх (565) Разумков Дмитрий (1314)

Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в обществе точно поднимается вопрос деолигархизации.

Об этом он сказал на брифинге после согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если мы выйдем на улицу и кого угодно спросим, он это подтвердит. Нам нужно идти по конкретике и тем пунктам, которые будут указаны в этом законе", - отметил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов

Спикер ВР заявил, что для того, чтобы обсуждать законопроект об олигархах нужно его увидеть.

"А я не являюсь членом рабочей группы по подготовке этой законодательной инициативы. Думаю, тут будет много разных вариантов… Но моя личная позиция, закон должен быть один для всех и для малого бизнеса, и для среднего, и для большого, и для журналистов, и для председателя Верховной Рады, и всех граждан. Этот принцип должен быть ключевым в любом законе, в том числе, в так называемом законопроекте об олигархах. Нужно четко понимать, те правила игры, которые мы внедряем в Украине", - пояснил Разумков.

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Топ комментарии
+5
закон про олегархов принимаемый марионетками олигархов. Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем - Цензор.НЕТ 1808
До такой ссанины в рыла мудрого нарида даже Мадуро не додумался.
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17.05.2021 13:37
+4
че там думать ?

1)считать олигархом только того у кого есть кондитерская фабрика

2)не считать олигархом тех у кого фамилия на К

3)перед Медведчуком извиниться за досадное недоразумение
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17.05.2021 13:31
+4
"Если мы выйдем на улицу и кого угодно спросим, он это подтвердит"
Источник: https://censor.net/ru/n3265712
Давай еще референдум замути, лупоглазенький...
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17.05.2021 13:39
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Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем - Цензор.НЕТ 4780 Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем - Цензор.НЕТ 2183
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17.05.2021 13:30 Ответить
Порошенко тут лишний
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17.05.2021 13:35 Ответить
Не для дмітрія. Він не проти фуйла, йому "абинепорошнко".
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17.05.2021 13:43 Ответить
С чего бы это? Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем - Цензор.НЕТ 4830
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17.05.2021 14:12 Ответить
вони в принципі ніхто та ніщо .- от їхні васали та посіпаки які повсюди ...- це інше....
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17.05.2021 13:36 Ответить
че там думать ?

1)считать олигархом только того у кого есть кондитерская фабрика

2)не считать олигархом тех у кого фамилия на К

3)перед Медведчуком извиниться за досадное недоразумение
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17.05.2021 13:31 Ответить
основное правило : каламойша - табу
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17.05.2021 13:34 Ответить
я починаю хвилюватися за неофеодалів ( читай оліхАрхів) України..... Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем - Цензор.НЕТ 1985
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17.05.2021 13:35 Ответить
закон про олегархов принимаемый марионетками олигархов. Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем - Цензор.НЕТ 1808
До такой ссанины в рыла мудрого нарида даже Мадуро не додумался.
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17.05.2021 13:37 Ответить
"Деолигархизация" от слуг олигархов, в такое даже избиратель Володьки не поверит.
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17.05.2021 13:37 Ответить
"Если мы выйдем на улицу и кого угодно спросим, он это подтвердит"
Источник: https://censor.net/ru/n3265712
Давай еще референдум замути, лупоглазенький...
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17.05.2021 13:39 Ответить
- Скажите пожалуйста Ли Куань Ю, а какие нужны законы, чтобы искоренить коррупцию в любой стране???
- Не нужно вообще никаких законов или институтов, нужно просто...несколько порядочных людей наверху.
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17.05.2021 13:41 Ответить
Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем - Цензор.НЕТ 4927 Хто з пліснявих неоригів гарна людина?
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17.05.2021 13:45 Ответить
Хто там ..з *колишніх ригів * !?
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17.05.2021 14:06 Ответить
размков, татаров, подоляк, качура, євгенія кравчук, верхівка дбр і т.д.
Що ще за вас зробити?
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17.05.2021 15:28 Ответить
Зелена імітація. Третій рік. Кожного дня.
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17.05.2021 13:47 Ответить
правіла ігри від гламурного разумкова:бандіту ахмєтову - всьо, наріду- дулю.
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17.05.2021 13:48 Ответить
Вопрос только один?Какого члена вы не занимались олигархами 2 года?
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17.05.2021 13:48 Ответить
Так потрібен був час , для бені і ахметки для того , щоби збільшити в рази свої статки і поділитися з найвеличнішим ************** краіни !
А насправді , ця клоунада вже осточортіла народу нашої краіни і не тільки !
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17.05.2021 14:10 Ответить
В Украине внедряется мегаолигархия.
youtube.com/watch?v=hL-kSFK0K6Y
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17.05.2021 14:14 Ответить
,, нужно понимать правила игры" - сказал Разумков !
С детьми и зеживотными лучше не играть, все равно переиграют 😂
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17.05.2021 14:15 Ответить
Разумков несёт хйуню,и она у него расплескивается.
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17.05.2021 14:16 Ответить
Какой нахрен закон, можно подумать, что вы придерживаетесь этих законов. Для вас закон что дышло, куда повернёшь - туда и вышло, ну а языком трепать, так это же не мешки с песком таскать.
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17.05.2021 16:01 Ответить
 
 