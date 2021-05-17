Разумков о законе об олигархах: Будет много разных вариантов, но нужно четко понимать правила игры, которые мы внедряем
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в обществе точно поднимается вопрос деолигархизации.
Об этом он сказал на брифинге после согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Если мы выйдем на улицу и кого угодно спросим, он это подтвердит. Нам нужно идти по конкретике и тем пунктам, которые будут указаны в этом законе", - отметил Разумков.
Спикер ВР заявил, что для того, чтобы обсуждать законопроект об олигархах нужно его увидеть.
"А я не являюсь членом рабочей группы по подготовке этой законодательной инициативы. Думаю, тут будет много разных вариантов… Но моя личная позиция, закон должен быть один для всех и для малого бизнеса, и для среднего, и для большого, и для журналистов, и для председателя Верховной Рады, и всех граждан. Этот принцип должен быть ключевым в любом законе, в том числе, в так называемом законопроекте об олигархах. Нужно четко понимать, те правила игры, которые мы внедряем в Украине", - пояснил Разумков.
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1)считать олигархом только того у кого есть кондитерская фабрика
2)не считать олигархом тех у кого фамилия на К
3)перед Медведчуком извиниться за досадное недоразумение
До такой ссанины в рыла мудрого нарида даже Мадуро не додумался.
Источник: https://censor.net/ru/n3265712
Давай еще референдум замути, лупоглазенький...
- Не нужно вообще никаких законов или институтов, нужно просто...несколько порядочных людей наверху.
Що ще за вас зробити?
А насправді , ця клоунада вже осточортіла народу нашої краіни і не тільки !
youtube.com/watch?v=hL-kSFK0K6Y
С детьми и зеживотными лучше не играть, все равно переиграют 😂