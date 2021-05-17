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Новости Политика Украины
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ВР (9407) зарплата (833) Медведчук (1113) Разумков Дмитрий (1314)

Разумков рассказал, что будет с зарплатой Медведчука: Он продолжает быть нардепом, как было с Савченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков рассказал, что будет с зарплатой Медведчука: Он продолжает быть нардепом, как было с Савченко

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков сомневается, что в случае пребывания в тюрьме нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук сможет выполнять большую часть своих полномочий.

Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о сегодняшних условиях выполнения обязанностей народного депутата Медведчуком, Разумков отметил: "Если он под домашним арестном, то не сможет принимать участие в заседаниях в зале Верховной Рады, потому что это будет нарушением условий ограничения, которые принял суд. А относительно работы в комитете - мне тяжело ответить. Но он продолжает быть народным депутатом, как было, например, с Савченко: она находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом Украины".

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Говоря о том, будут ли Медведчуку платить зарплату, председатель ВРУ подвергнул: "Голосование в зале напрямую связано с начислением заработной платы. Но есть основания, которые от этого освобождают - командировки, болезнь. В данном случае я не готов ответить, является ли решение суда таким основанием. Но по логике вещей, наверное, является".

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Топ комментарии
+6
Таких суврих покарань зрадників як при Зє світ ще ніколи не бачив.
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17.05.2021 13:55
+4
ну Медведчук же типа страдает в заточении . может ему какую надбавку сделать или премию Разумков рассказал, что будет с зарплатой Медведчука: Он продолжает быть нардепом, как было с Савченко - Цензор.НЕТ 3438
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17.05.2021 13:39
+3
"Зарплата Медведчука", ахахахаааа 🤣
Да,Медведчук очень зависит от нардеповской зарплаты,и живёт только на неё.Бедный,несчастный,доедает последний х.без соли..
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17.05.2021 13:44
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не делите шкуру не убитого бизона )))
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17.05.2021 13:39 Ответить
ну Медведчук же типа страдает в заточении . может ему какую надбавку сделать или премию Разумков рассказал, что будет с зарплатой Медведчука: Он продолжает быть нардепом, как было с Савченко - Цензор.НЕТ 3438
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17.05.2021 13:39 Ответить
Нехай Ксюха подсуетится, крашанок подсобирает...
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17.05.2021 13:48 Ответить
по горячей сетке год за два, 13ю зарплату и оздоровительных два ляма)))
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17.05.2021 13:55 Ответить
) Слуга мудрого нарида Юрченко сидит в Раде находясь под домашним "арестом".
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17.05.2021 13:41 Ответить
"Зарплата Медведчука", ахахахаааа 🤣
Да,Медведчук очень зависит от нардеповской зарплаты,и живёт только на неё.Бедный,несчастный,доедает последний х.без соли..
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17.05.2021 13:44 Ответить
Я бы ещё потребовал компенсацию за невозможность нормально выполнять функции главы фракции)))) Бугагагга шапито клоунское)))) Пелевин был прав
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17.05.2021 13:48 Ответить
Тогда это жаловаие, а не зарплата...
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17.05.2021 13:44 Ответить
Никто и не сомневался, что от бубочкиного наезда медведчук станет только богаче.
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17.05.2021 13:48 Ответить
Таких суврих покарань зрадників як при Зє світ ще ніколи не бачив.
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17.05.2021 13:55 Ответить
😂
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17.05.2021 14:09 Ответить
Разумков розповів, що буде із зарплатою Медведчука: він продовжує бути нардепом, як було із Савченко - Цензор.НЕТ 7512

..
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17.05.2021 14:27 Ответить
"Нормальная" такая тема, сидит дома и получает зарплату, а отстранить нельзя? У руля совсем никого умного не нашлось чтобы решить этот вопрос?
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17.05.2021 14:25 Ответить
Это ж надо. "Изменник Родины" остается депутатом,и вместо нар в СИЗО пьет кофе на диване дома. "Стою на асфальте в лыжи обутый,или лыжи не едут,или кто-то в государстве е******й"
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17.05.2021 15:02 Ответить
Какие нахрен полномочия могут быть у него в тюрьме, вы что, вообще **#улись, с головой у вас всё в порядке, идиоты?!
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17.05.2021 15:25 Ответить
Ох уже эти миллионЭры! Сколько бы денег ни было, но пленку с говна снять не забудут!
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17.05.2021 16:16 Ответить
 
 