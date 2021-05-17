Притула о конфликте в "Голосе": Элементы узурпации власти есть. Тех, кто об этом говорит, потом прессуют

Украинский шоумен, экс-кандидат в мэры Киева и член партии "Голос" Сергей Притула признает, что в политсиле есть элементы узурпации власти.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Ранее нардеп фракции Ольга Стефанишина заявила, что лидер "Голоса" Кира Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в политсиле, "как какой-то фюрер".

"Я не готов пользоваться таким синонимическим рядом. Однако элементы узурпации власти небольшой группой людей имеют место. Это факт. Те вещи, которые происходят в последнее время в партии, заставляют, как минимум, немножко открыто об этом говорить. Хотя я лично огромный сторонник того, чтобы подобные вещи происходили во внутрипартийном дискурсе. Но, как показала практика, когда мы об этом стараемся говорить только внутри партии, потом людей прессуют. И если мы не будем это выносить в публичную плоскость, то так оно будет оставаться", - подчеркнул Притула.

Член партии отметил, что за последнее время в "Голосе" освободили от должности руководителя Днепропетровского областного центра. Буквально полторы недели назад политсовет проголосовал за роспуск районных организаций в Киеве.

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"На параллельном курсе были уничтожены все внутренние чаты общения ячеек между собой и с людьми, лояльными к "Голосу" в Киеве. Там было более полутора тысяч человек, которые были первичной базой наших активистов в Киеве. И приказом руководства все просто в одно мгновение - оп! - было уничтожено. Когда мы начали расспрашивать некоторых членов политсовета, для чего вы уничтожаете ячейки в Киеве, которые достаточно работали, они сказали, что руководство партии сообщило им, что эти ячейки нужно распустить, потому что они были созданы как будто только технически", - рассказал Притула.

В то же время, он заявил, что это не соответствует действительности, потому что все ячейки работают.

"Поэтому некоторые представители политсовета из регионов поняли, что их, извините, тупо развели. Сейчас они пытаются как-то найти объяснение своего поведения в общении с нашими руководителями районов в городе Киеве. Поэтому об этих вещах хочется проговорить. ... Поймите правильно: у нас отсутствует общение между людьми внутри партии. Коммуникация - на нуле. Люди в Черкассах не понимают, что происходит во Львове. Люди во Львове не знают, что происходит в Киеве. Люди в Киеве не знают, что происходит в Харькове или в Днепре. Эти вещи нужно нивелировать тем, чтобы свести людей в кучу и наконец понять, кто мы, что мы и куда движемся. Ибо у каждого есть какие-то свои видения. Нам нужно сводить их к общему знаменателю. Особенно, когда мы говорим о перспективе партии. То, что было, нам понятно. То, что есть сейчас, нам относительно понятно. А вот куда мы идем - нужно же это понимать. Потому что стратегии в партии как таковой - нет", - добавил Притула.

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