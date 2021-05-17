Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов не писал заявлений об увольнении, так как хочет завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Год назад я взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране, врачей, медиков и пациентов. Боролся за высокие зарплаты, за развитие медицинской отрасли, за жизнь каждого украинца", - отметил Степанов.
"Я не писал никаких заявлений об увольнении, так как несу ответственность перед людьмы. Депутаты должны принимать решения....Между мной и коллегами иногда возникали споры. Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Но события последних дней вынуждают меня высказать свое мнение. Закрывать глаза на то, как годами политсилами с низким рейтингом уничтожается медсистема и врачей опять пытаются загнать в стойло, я не буду. Реформы должны быть реализованы профессионалами и практиками, а не подгоняться под политическую коньюктуру", - заявил Степанов.
"Нормальная медицина - когда врач думает, как спасти пациента, а не как прокормить семью. Моя борьба за большие зарплаты и соцгарантии для медиков шла вразрез с их идеологией врача-крепостного, который находится в полной зависимости от медицинской бюрократии...Я брал на себя ответственность... и слово свое держу", - подытожил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
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а труселя у него почём? выясни.
- Произошла ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА
Прям Робин Гуд ти наш. Недоношеный.
Мелкий холуйчик? Или с недобитой фермы?)))
17.05.2021
Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал.
Потеплело, курточку снял и сознался 😂
а вот как она выглядит ...диджитализация по зЭ...
Зеленский идет дальше. Навстречу Степанов . Зеленский - Вы уволены ! Степанов - Да пошел ты ! Зеленский - ладно, понял.
Великі зарплати лікарів у ДЕРЖАВНІЙ медицині не можливі! Бо це = збільшенню видатків, тобто збільшення наших податків. Як би ти за це боровся, то мова йшла би про введення приватної страхової медицини і розвиток мережі приватних мед.закладів, що неминуче призведе до зменшення штату МОЗ і Облздравів, які дором не потрібні за цієї системи.
Со схемами боролась Супрун, но олигархам и коррупционерам всех уровней это не понравилось!
"Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал. "
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Т.е. врачи были против повышения зарплат и взбунтовались против святого Степанова?????
КИЇВ. 17 травня. УНН. Медична рада при МОЗ попередила народних депутатів напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова про величезну помилку, яка може коштувати життя десяткам тисяч українців. Там наголосили, що у випадку відставки Степанова медики залишають за собою право вжити крайні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст звернення.
=== "Шановні народні депутати! Це звернення - спроба достукатися до вашого розуму, серця та совісті. Напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова хочемо застерегти вас від величезної помилки, яка може коштуватиме життя десяткам тисяч українців. Звільнити дійсно професійного міністра без наявності більш фахової кандидатури на цю посаду у розпал світової пандемії можуть лише ті, кому байдужа доля багатомільйонної нації. Максим Степанов - медик за освітою і за покликанням, людина, яка знаходилася на своєму місці і була як ніхто обізнана в проблемах галузі. Він заважає багатьом тим, що намагається зробити медицину чесною, прозорою і дієвою", - йдеться у зверненні Медичної ради.
Фахівці Медради зазначили, що завдяки чинному очільнику МОЗ вдалося досягти домовленостей по мільйонним контрактам на постачання вакцин від COVID-19.
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Фактично без допомоги від інших гілок влади, в тому числі, й від парламенту, який у бюджеті урізав необхідну на вакцини суму витрат з 15 до 4 млрд грн, він зміг домовитися про мільйонні контракти на постачання вакцин, зміг приборкати три хвилі пандемії з мінімальними втратами і доволі м'якими порівняно з іншими країнами обмежувальними заходами. Він робив все, щоб не допустити не лише людських жертв, а й економічних втрат", - зазначено в зверненні до Верховної Ради.
Попри пандемію, вважають фахівці Медради, МОЗ вдалося також розвинути трансплантаційну галузь, давши шанс на порятунок багатьом громадянам України без виїзду за кордон.
"Хто з його попередників зробив більше в умовах, коли не було пандемії і працювати було легше? Медична галузь під час пандемії без фахового керівника - як корабель у відкритому океані під час шторму без капітана - приречена на крах. Кожен, в кого підніметься рука проголосувати за відставку міністра, повинен пам'ятати: ви голосуєте не за звільнення Степанова, а за смерті українців. Якщо ви, всупереч здоровому глузду, ухвалити рішення про відставку Степанова - медики залишають за собою право вжити крайні заходи", - зауважили у Медраді.
Ну прямо как россияне. У явно Степанова есть русские родственники. От корыта не оторвать.
Естественное продолжение политики геноцида после высказывания, что население это биомасса и это уде не шутки.
Как только кого-то отгоняют от кормушки, он сразу же себя зачисляет в "список политически преследуемых реформаторов".
Вцепились в Украину как клещи и сосете.