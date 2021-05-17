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Новости Общество
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зарплата (833) медицина (1023) отставка (1008) Степанов Максим (1982)

Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Максим Степанов не писал заявлений об увольнении, так как хочет завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Год назад я взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране, врачей, медиков и пациентов. Боролся за высокие зарплаты, за развитие медицинской отрасли, за жизнь каждого украинца", - отметил Степанов.

"Я не писал никаких заявлений об увольнении, так как несу ответственность перед людьмы. Депутаты должны принимать решения....Между мной и коллегами иногда возникали споры. Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Но события последних дней вынуждают меня высказать свое мнение. Закрывать глаза на то, как годами политсилами с низким рейтингом уничтожается медсистема и врачей опять пытаются загнать в стойло, я не буду. Реформы должны быть реализованы профессионалами и практиками, а не подгоняться под политическую коньюктуру", - заявил Степанов.

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"Нормальная медицина - когда врач думает, как спасти пациента, а не как прокормить семью. Моя борьба за большие зарплаты и соцгарантии для медиков шла вразрез с их идеологией врача-крепостного, который находится в полной зависимости от медицинской бюрократии...Я брал на себя ответственность... и слово свое держу", - подытожил Степанов.

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Топ комментарии
+15
17 тысяч вакционованих, по два Іловайська в моргах кожен день - і хто тут "Доктор смерть"? Які ж потци іх вибрали...
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17.05.2021 13:54
+12
Передайте Игорю Валерьевичу
- Произошла ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА
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17.05.2021 13:50
+11
Степашка не сдавайся, ты еще не весь гардероб обновил !!! Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов - Цензор.НЕТ 5231
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17.05.2021 13:54
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Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов - Цензор.НЕТ 3682
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17.05.2021 13:48 Ответить
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: "Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации" https://censor.net/ru/v3265679
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17.05.2021 13:54 Ответить
Так и пишу что хреновая ситуация, вакцинация полностью провалена, зато у Степанова курточка дорогая
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17.05.2021 13:57 Ответить
Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал.
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17.05.2021 14:27 Ответить
Хоть ссылайтесь на timeze
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17.05.2021 15:02 Ответить
зато у Степанова курточка дорогая
===
а труселя у него почём? выясни.
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17.05.2021 15:20 Ответить
Тебе надо вот выясняй для себя по чем он покупает труселя.
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17.05.2021 15:24 Ответить
теперь все средства хороши, что бы остаться на должности.
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17.05.2021 13:49 Ответить
Ти вже доборовся до відставки.
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17.05.2021 13:50 Ответить
Воріженьки не дали дать.
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17.05.2021 13:57 Ответить
У тому й біда, що гніду так легко не сковирнеш, воно ж корєш дєрьмака!
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17.05.2021 18:54 Ответить
Передайте Игорю Валерьевичу
- Произошла ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА
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17.05.2021 13:50 Ответить
З/п 4000 тыс.(с)?
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17.05.2021 13:52 Ответить
Нет таких зарплат,не ври
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17.05.2021 13:55 Ответить
Должны быть, Голобородько обещалъ Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 1374
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17.05.2021 13:58 Ответить
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 4446
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17.05.2021 14:14 Ответить
Олег Петрович, все таки нужно отдать должное таланту великого реформатора Владимира Александровича Зеленского - талант по улучшению жизни граждан Украины и реформам в Украине, Владимир Александрович все же имеет, ведь при В.А. Зеленском у некоторых граждан Украины "зарплаты" выросли гораздо больше чем 4000 тысячи долларов.

Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 5986
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17.05.2021 14:22 Ответить
... у кого нет
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17.05.2021 14:43 Ответить
Шта?
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17.05.2021 13:53 Ответить
Сбили на взлете лучшего менистра
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17.05.2021 13:55 Ответить
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3420
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17.05.2021 14:05 Ответить
Борец за народное счастье.
Прям Робин Гуд ти наш. Недоношеный.
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17.05.2021 13:54 Ответить
Степашка не сдавайся, ты еще не весь гардероб обновил !!! Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов - Цензор.НЕТ 5231
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17.05.2021 13:54 Ответить
17 тысяч вакционованих, по два Іловайська в моргах кожен день - і хто тут "Доктор смерть"? Які ж потци іх вибрали...
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17.05.2021 13:54 Ответить
Поддерживаю Степанова.
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17.05.2021 13:56 Ответить
Он что,тебе свою куртку подогнал? Вот подфартило.
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17.05.2021 13:58 Ответить
Да то ідіот штатний на Цензорі. У нього зараз легкий надрив в мізках ось і «погоджується» на всякий випадок.
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17.05.2021 14:14 Ответить
да они все курткопомешанные тут, других аргументов нет, попугаи
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17.05.2021 19:49 Ответить
Я теж, ця дупа має продовжуватись аж поки нарід не почне прозрівати...з тих, хто залишиться живими.
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17.05.2021 14:05 Ответить
Вместе с пальтоМ?
Мелкий холуйчик? Или с недобитой фермы?)))
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17.05.2021 18:47 Ответить
Давай Досвидание
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17.05.2021 13:57 Ответить
Так их Стёпа, - мочи зеленую сволочь!
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17.05.2021 14:00 Ответить
А че так? - вакцинацию под контроль брал зеленский, а увольняют за ее провал степанова?
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17.05.2021 14:01 Ответить
Так он к ермачиле съездил,а потом приехал в министерство и послал Ляшко нах,и тот ретировался -много тот Степанов знает про схемы ,видимо..
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17.05.2021 14:01 Ответить
,,Моя борьба за высокие зарплаты для медиков,, Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3433 Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3433 закрнчилась на куртке? Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 3433
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17.05.2021 14:02 Ответить
Хроника одного президента

‎17.‎05.‎2021
Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал.
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17.05.2021 14:03 Ответить
Степанов, куртка за 620 тыс грн. не жмет???
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17.05.2021 14:12 Ответить
куртка, а как же куртка теперь без содержания будет?
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17.05.2021 14:12 Ответить
я не устал, я не ухожу
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17.05.2021 14:13 Ответить
ясно не писал, надо же покупать куртку по цене кроссовера за 620к
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17.05.2021 14:17 Ответить
стебанов-УРОД...
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17.05.2021 14:18 Ответить
Сознался все же о расхождении с ЗЕльоными в идеологии.
Потеплело, курточку снял и сознался 😂
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17.05.2021 14:22 Ответить
СУПРУН верните, урки ! 👿
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17.05.2021 14:23 Ответить
та ну на.. какой заботливый степашка "- В прошлом году Президент предложил приравнять медиков к военнослужащим, и в случае гибели от Covid-19 выплачивать родственникам большую компенсацию. Выплаты получили только 10% семей. Выплаты по инвалидности почти не проводятся. Министр заявил, что его это не касается…- До врачей и медсестер не доходят деньги, которые зарабатывают сегодня больницы. Степанов так "заботится" о медиках, что отказывается установить граничный "процент" от тарифа, который главврач обязан отдавать в фонд заработной платы." Источник: https://censor.net/ru/b3265607 и т.д.
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17.05.2021 14:24 Ответить
Вот это ссанина в лицо!.Провлил всё что можно провалить.Воровство и коррупция в закупках и пытается рядиться в одежды реформатора..
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17.05.2021 14:29 Ответить
его послушать, так он прям СВЯТОЙ! Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 5003
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17.05.2021 14:32 Ответить
Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил: "Болт им всем, а не отставку!".
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17.05.2021 14:33 Ответить
цинизм мразей зашкаливает ...- а с другой стороны , почему бы нет ...если получается..., один вот уже диджитал -революцию провел... Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 7561
а вот как она выглядит ...диджитализация по зЭ...
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 8966
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17.05.2021 14:38 Ответить
Ну и сколько лет ты будешь завершать начатые тобой реформы, неужели до конца своих дней?
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17.05.2021 14:46 Ответить
он всего то 1 год министром
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17.05.2021 19:44 Ответить
я на колчаковских фронтах...
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17.05.2021 14:47 Ответить
Зеленский идет по Кабмину. Навстречу Петрашко. Зеленский - Вы уволены ! Петрашко - Ладно, понял. Зеленский идет дальше. Навстречу Криклий. Зеленский - Вы уволены ! Криклий - Ладно, понял.

Зеленский идет дальше. Навстречу Степанов . Зеленский - Вы уволены ! Степанов - Да пошел ты ! Зеленский - ладно, понял.
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17.05.2021 14:48 Ответить
Очередной "честный и принципиальный борец" ... ставший таковым сразу после увольнения.
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17.05.2021 14:52 Ответить
"Моя борьба за высокие зарплаты..." Степашка, когда тебя наконец-то снимут с должности будет чем в камере заниматься. Напишешь книгу "Моя борьба".
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17.05.2021 14:58 Ответить
Степанов плевал на вас всех с высокой колокольни. Он осуществил таки "украинскую мечту". Он своё заработал, ему теперь хватит до конца его дней. Сейчас, пытается удержаться ещё немного (для внуков), но выглядит как троллинг. Но пипл и это схавает, смотря как подать...
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17.05.2021 15:25 Ответить
Моя борьба за большие зарплаты .... Твоя боротьба це як гланди виривати через дупу.

Великі зарплати лікарів у ДЕРЖАВНІЙ медицині не можливі! Бо це = збільшенню видатків, тобто збільшення наших податків. Як би ти за це боровся, то мова йшла би про введення приватної страхової медицини і розвиток мережі приватних мед.закладів, що неминуче призведе до зменшення штату МОЗ і Облздравів, які дором не потрібні за цієї системи.
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17.05.2021 15:26 Ответить
Степанов просто наступил на горло махинаторам и схемщикам в медицине, вот и визг от этого в сетях .Проплаченные люмпмены даже и незнают чего они под Радой добивались.
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17.05.2021 15:44 Ответить
Ото ж дурне! На какие схемы степашка наступил, когда он сам их создавал! Проплаченная нулевка Николай Свойя пытается нас убедить в том, что черное это белое))))
Со схемами боролась Супрун, но олигархам и коррупционерам всех уровней это не понравилось!
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17.05.2021 22:49 Ответить
timeze:
"Степанов был у Ермака. После этого Ермак долго разговаривал с Зеленским. Вернувшийся в министерство Степанов демонстративно заявил "Болт им всем, а не отставку". Ляшко после этого куда то уехал. "
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17.05.2021 15:57 Ответить
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 4102 Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 8410
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17.05.2021 16:06 Ответить
Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов

-----------------
Т.е. врачи были против повышения зарплат и взбунтовались против святого Степанова?????
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17.05.2021 16:16 Ответить
Лікарі попередили Раду: кожен, у кого підніметься рука голосувати за відставку Степанова - проголосує за смерті українців

КИЇВ. 17 травня. УНН. Медична рада при МОЗ попередила народних депутатів напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова про величезну помилку, яка може коштувати життя десяткам тисяч українців. Там наголосили, що у випадку відставки Степанова медики залишають за собою право вжити крайні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст звернення.

=== "Шановні народні депутати! Це звернення - спроба достукатися до вашого розуму, серця та совісті. Напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова хочемо застерегти вас від величезної помилки, яка може коштуватиме життя десяткам тисяч українців. Звільнити дійсно професійного міністра без наявності більш фахової кандидатури на цю посаду у розпал світової пандемії можуть лише ті, кому байдужа доля багатомільйонної нації. Максим Степанов - медик за освітою і за покликанням, людина, яка знаходилася на своєму місці і була як ніхто обізнана в проблемах галузі. Він заважає багатьом тим, що намагається зробити медицину чесною, прозорою і дієвою", - йдеться у зверненні Медичної ради.

Фахівці Медради зазначили, що завдяки чинному очільнику МОЗ вдалося досягти домовленостей по мільйонним контрактам на постачання вакцин від COVID-19.
"Фактично без допомоги від інших гілок влади, в тому числі, й від парламенту, який у бюджеті урізав необхідну на вакцини суму витрат з 15 до 4 млрд грн, він зміг домовитися про мільйонні контракти на постачання вакцин, зміг приборкати три хвилі пандемії з мінімальними втратами і доволі м'якими порівняно з іншими країнами обмежувальними заходами. Він робив все, щоб не допустити не лише людських жертв, а й економічних втрат", - зазначено в зверненні до Верховної Ради.
Попри пандемію, вважають фахівці Медради, МОЗ вдалося також розвинути трансплантаційну галузь, давши шанс на порятунок багатьом громадянам України без виїзду за кордон.
"Хто з його попередників зробив більше в умовах, коли не було пандемії і працювати було легше? Медична галузь під час пандемії без фахового керівника - як корабель у відкритому океані під час шторму без капітана - приречена на крах. Кожен, в кого підніметься рука проголосувати за відставку міністра, повинен пам'ятати: ви голосуєте не за звільнення Степанова, а за смерті українців. Якщо ви, всупереч здоровому глузду, ухвалити рішення про відставку Степанова - медики залишають за собою право вжити крайні заходи", - зауважили у Медраді.
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17.05.2021 16:28 Ответить
Ты их в дверь а они в окно.

Ну прямо как россияне. У явно Степанова есть русские родственники. От корыта не оторвать.
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17.05.2021 16:30 Ответить
Сначала власть мразей и олигархов-нацистов, колониалистов по отношению к народу уничтожат финансово медиков и село, и это на первый взгяд кажется, что низкие зарппоаты и социалные гарантии касаются только их, после того как они уничтожат медиков, учителей и село конец настанет всему населению.,в лучшем случае останутся не на долго у которых еще есть здоровье держать лопату в руках.
Естественное продолжение политики геноцида после высказывания, что население это биомасса и это уде не шутки.
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17.05.2021 16:36 Ответить
Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 9827
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17.05.2021 16:55 Ответить
Звучит это уже как-то обыденно и предсказуемо...
Как только кого-то отгоняют от кормушки, он сразу же себя зачисляет в "список политически преследуемых реформаторов". Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов - Цензор.НЕТ 9066
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17.05.2021 17:02 Ответить
Степанов переживает только за свой гардероб и за свои фирмы прокладки, которые ещё очень мало наворовали!!,А медработники ему до ПД!! Почемут тогда не защитил ковидный фонд от великого крадивництва?? Почем продали все маски и респираторы с госрезерва страны , на миллиарды долларов и ещё очень много почему??
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17.05.2021 17:13 Ответить
маски и респираторы продали когда Степанов еще не был министром (в феврале и марте) ! вы хоть читать научились бы - об этом много было информации
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17.05.2021 19:39 Ответить
Да твои заявления никому и нахрен не нужны, просто ты уж слишком долго засиделся не на своём месте, вот и всё.
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17.05.2021 17:15 Ответить
«С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы»».© Отто фон Бисмарк
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17.05.2021 17:33 Ответить
Ну, зьобнуті, і хто насправді - "ДОКТОР СМЕРТЬ"?! 💩
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17.05.2021 18:42 Ответить
Совершенно не поддерживая Степанова хочется спросить у Шмыгаля, на кой черт ты ковидные деньги перекинул на дороги? Там что, украсть побольше можно? Всему миру показал позорник, что здоровье целого народа вам до одного места. Где деньги Зин?
Вцепились в Украину как клещи и сосете.
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17.05.2021 19:27 Ответить
Если ты такой святой, то зачем связался с этой идиотской властью, пошел на службу к ней?
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17.05.2021 20:03 Ответить
ну да счас, а новый куртяк за мильен как опять купит
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17.05.2021 20:20 Ответить
правильно сказал.
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18.05.2021 06:17 Ответить
 
 