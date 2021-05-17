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Разумков о сотрудничестве ВР и ОП: "У нас нормальные рабочие отношения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о сотрудничестве ВР и ОП: "У нас нормальные рабочие отношения"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нормальным сотрудничество Офиса Президента и парламента.

Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я, к сожалению или к счастью. Не являюсь всем парламентом. Я только председатель Верховной Рады, но я всегда говорил, что сотрудничество достаточно нормальное. У нас нормальные рабочие отношения", - подчеркнул Разумков.

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Председатель Верховной Рады также отметил, что оценку работе Владимира Зеленского на должности Президента должен давать не он, а народ Украины.

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Усьо ЧІКІ-ПІКІ
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17.05.2021 14:03 Ответить
Ясна-панятна. Всі ж свої, всі квартальщики.
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17.05.2021 14:03 Ответить
Цікаво,а як мають діяти лялькі з однієї скрині ,одного лялькового балагана ???)))
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17.05.2021 14:20 Ответить
"...оценку работе Владимира Зеленского на должности Президента должен давать не он, а народ Украины."
***
N*0
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17.05.2021 14:07 Ответить
І не звичайний народ,а "мудрий нарід" !!!)))
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17.05.2021 14:21 Ответить
У нас нормальные рабочие отношения.-Подельников в уничтожении Украины.
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17.05.2021 14:18 Ответить
Іншого в ляльковому балагані бути не може !!)))
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17.05.2021 14:22 Ответить
Ага....Надо проголосовать...Заносите конверты с офиса Зе ...кому 5...кому 10...кому 15........Рабочие мать их. Зеленые кнопочки ублюдочные.
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17.05.2021 14:19 Ответить
 
 