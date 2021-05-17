РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
41961 посетитель онлайн
Новости Общество
3933 137
война (6246) потери (1314) наемники РФ (1408) ВСУ (1651) Притула Сергей (50)

Власть должна рассказывать, что оккупанты тоже несут потери. Чтобы народ не думал, что мы "терпилы", - Притула

Новости Цензор.НЕТ Общество

Власть должна рассказывать, что оккупанты тоже несут потери. Чтобы народ не думал, что мы "терпилы", - Притула

В медиа очень часто сообщают о потерях в рядах украинских воинов, однако довольно редко сообщают о потерях оккупантов/

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал член партии "Голос" Сергей Притула.

"Ежедневно украинское общество получает разнообразную информацию из разных источников - медиа, телевидение, интернет-ресурсы, газеты и все остальное - где каждый день фиксируются наши потери. И говорят, что сегодня было столько-то обстрелов по нашим позициям, погиб защитник, или сколько защитников были ранены и так далее. В тот же момент мы совершенно не говорим о том, что враг тоже несет потери", - отметил он.

Таким образом, по словам Притулы, у украинского общества может сложиться обманчивое представление, что мы какая-то бестолковая армия, терпилы и т.д.

"Я бы очень хотел, чтобы наша власть находила в себе смелость давать людям хотя бы дозированную информацию о том, что враг тоже несет потери. Этим изредка занимаются другие волонтеры. Но у них не столь большой охват аудитории, как у некоторых интернет-ресурсов. И поэтому у меня немножко закончилось терпение. Я хотел просто, чтобы люди знали, что несмотря на все мы тоже работаем, и люди наши там стоят не зря. И если даже кто-то из наших погибает, то это не значит, что их собратья это проглатывают", - подчеркнул Притула.

Интервью с Сергеем Притулой для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Притула о конфликте в "Голосе": Элементы узурпации власти есть. Тех, кто об этом говорит, потом прессуют

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Голос партия куда лучше чем зелебобики, или ЕС, или тем более ОПЗЖ.
Им бы главное решить что к чему и ребята имеют все шансы.
показать весь комментарий
17.05.2021 14:31
+4
Ключевое слово -дозировано!Можно инфу преподносить так,что это была вынужденная ответка и т.д..И тогда никто ничего не скажет и не подумает!
показать весь комментарий
17.05.2021 14:55
+4
Ти серйозно? Влада повинна розповідати, що окупанти теж зазнають втрат. Щоб народ не думав, що ми "терпіли", - Притула - Цензор.НЕТ 6567
показать весь комментарий
17.05.2021 14:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На договорняки приходится идти в основном с олигархами-монополистами (и то, на мой взгляд лишь из-за желания идти по пути найменьшего сопротивления), остальные фигурки поменьше, а большая часть всего этого кодла спокойно снимается и переназначается при желании. Вроде как у президента и его назначенцев на важнейших постах, все возможности для этого есть. Не вижу проблем это сделать, поснимать кого возможно из мудаков, тех кого по договорнякам с олигархами трогать нельзя, не трогать, но сделать их меньшинством слабо на, что-то влияющим или законы соответствующие протолкнуть, используя свое большинство в Раде и союзников, вполне можно было.
В общем фантазировать можно долго. Понятно, что там все запутано и переплетено по сферам влияния, связям и прочему, все время нужно лавировать между струек и тд, но лично я считаю, что при должной воле и желании, вполне реально весь этот муравейник построить и направить в нужное русло. Но тут нужен президент, который не побоится выйти из зоны комфорта, чтобы менять насквозь гнилую, но такую уютную для чинуши, систему, поссориться с влиятельными людьми и врагов себе добавить, а не приспособленец, для такого яйца, достоинство и внутренние принципы нужны.
показать весь комментарий
21.05.2021 08:37 Ответить
Еслиб Порох не выходил из т.н. зоны комфорта, против него не было бы столь массивной информационной компании от олигархов. Он бы просто со всеми договорился.
На договорняки приходится идти в основном с олигархами-монополистами (и то, на мой взгляд лишь из-за желания идти по пути найменьшего сопротивления), остальные фигурки поменьше, а большая часть всего этого кодла спокойно снимается и переназначается при желании.
Предложи другой способ как это сделать с олигархами-монополистами без договорняков и без наймешего сопротивления? Тупо раскулачить?
Как ты снимешь нотариуса в каком-нибудь райцентре? Прямым указом на основании доноса?
Есть прекрасный сериал "Нарки" про колумбийский наркокортель снятый на реальных событиях. Так Украина там как никогда угадывается. "СН" простожалкая пародия. И вот там прекрасно показано как не без помощи Америки боролись с подобной прогнившей системной.
А так да, фантазировать можно долго...
показать весь комментарий
21.05.2021 09:37 Ответить
Обычное явление в борьбе за влияние. Петю одни говном поливали, Зелю теперь другие поливают, а до них Юща, зависит от того каким силом больше подыгрываешь, а кому мешаешь. Петя и договорился с тем с кем смог, с тем же Ахметовым, Тарутой и тд., а с Коломойшей (хотя поначалу вроде с ним все норм было) и частью рыгов, не заладилось, естественно они пытались ему подосрать. У нас такое всегда было, Петя в этом плане далеко не уникален.
Да хватит упрощать мои слова. Я же писал, сначала в чем-то идешь на уступки, чтобы не суетились и подуспокоились, но страну им на откуп не отдаешь, не позволяешь им быть ключевым игроком, выигрываешь время, осваиваешься в президентском кресле, расставляешь своих людей и начинаешь продвигать нужные для страны реформы и законы всеми возможными способами, причем железно, без имитации, чтобы нельзя было потом по щелчку пальцев вернуть все в зад. Когда олигархи поймут, что все идет куда-то не туда - уже поздно, основная власть у тебя в руках минимум на 4 года и ничего катастрофического они уже предпринять не смогут. А то, что говном будут на своих каналах поливать, это не приятно, но и не смертельно. Народ у нас хоть звезд с неба не хватает, но и далеко не такие идиоты как ты думаешь, уверен, что большинство реальные изменения заметят и на себе ощутят, а дрисня от кучки ручных каналов в сторону президента, который заметно меняет их жизнь к лучшему существенно изменить симпатий к нему не сможет.
показать весь комментарий
21.05.2021 15:02 Ответить
Да хватит упрощать мои слова. Я же писал, сначала в чем-то идешь на уступки, чтобы не суетились и подуспокоились, но страну им на откуп не отдаешь, не позволяешь им быть ключевым игроком, выигрываешь время, осваиваешься в президентском кресле, расставляешь своих людей и начинаешь продвигать нужные для страны реформы и законы всеми возможными способами, причем железно, без имитации, чтобы нельзя было потом по щелчку пальцев вернуть все в зад. Когда олигархи поймут, что все идет куда-то не туда - уже поздно, основная власть у тебя в руках минимум на 4 года и ничего катастрофического они уже предпринять не смогут.

Вот как раз олигархи не такие идиоты как ты думаешь. И это я молчу про крыс и тупо продажных тварей, которые по любому будут у любого президента.
По этому есть смысл давить их по одному идя на договорняки с остальными.
показать весь комментарий
21.05.2021 17:18 Ответить
Не идиоты конечно, но и не гении, да и возможности у них не безграничны.
А по одному их давить, при гнилой и не реформированной системе, особо смысла не вижу, круговую поруку никто не отменял. Я считаю эффективней было бы правдами и не правдами продавливать нужные законы и реформы, построить хоть какой-то фундамент, а потом уже давить, чтобы наверняка, а то как всегда одна спортивная рыбалка получится.
показать весь комментарий
21.05.2021 20:43 Ответить
Ну так Петя и провёл реформу судов высшей инстанции , на очереди была реформа судов низшей инстанции.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сравнил судебную реформу на Украине с революцией Николая Коперника в науке. «То, что мы совместно сделали, соответствует нашим стандартам, но также нужно, чтобы эти стандарты заработали. А это уже должно сделать украинское общество», - подчеркнул он.[19]Сам куратор судебной реформы Алексей Филатов доволен её ходом, но вместе с тем подчёркивает, что для справедливого судопроизводства только её одной будет недостаточно. По его словам, нужно провести реформы прокуратуры, адвокатуры и юридического образования.[20]

Вообще проблема не столько в законах и реформах, сколько в их соблюдении либо саботировании. При Пете с этим порядка явно больше было....
показать весь комментарий
21.05.2021 23:04 Ответить
И результаты этой "успешной реформы" мы уже второй год наблюдаем, особенно "забавно" было смотреть, как судьи поняв, что к власти пришел "нелох" моментально, в тот же день, переобулись и пошли в такой разнос, которого Украина пожалуй еще не видела. Когда все держится только на личности президента, это не реформа, а приспособленчество и лизоблюдство. Фразу "Ты сомневался в нашей политической проституции?" (c), можно смело делать девизом нашей судебной системы. Петя этого не мог не понимать, но его все похоже устраивало, ведь это так удобно, особенно когда ты сам президент. Поэтому реформы если какие-то и проводил, то нехотя, с пинка Запада, в пол силы и с запозданием.
Европейские политики всегда по поводу украинских реформ в излишне комплиментарной форме отзывались. В переводе на нормальный язык, это что-то типа "мы рады, что в вашей безнадежной стране, хоть какие-то телодвижения в плане реформ происходят, ведь это лучше чем вообще ничего". Того же клоуна они тоже в таком же ключе вроде хвалили несколько раз. К слову заканчивались такие комплиментарные месседжи всегда одним и тем же - "..но нельзя останавливаться.." и тд., типа "надеемся рано или поздно дойдет и до чего-то реального".
Ну Петя как личность позначительнее "нелоха", которого никто всерьез не воспринимает, все на Петином авторитете и влиянии держалось, а это плохо. У нас же не пожизненный царь, а временный президент. Реальные реформы - это реформы, в результате которых все правильно работает без оглядки на то, кто к власти пришел. В США например система Трампа вроде выдержала без особых потерь, кроме репутационных, хотя он клоун был похлеще нашего.
показать весь комментарий
23.05.2021 20:03 Ответить
Реальные реформы - это реформы, в результате которых все правильно работает без оглядки на то, кто к власти пришел. В США например система Трампа вроде выдержала без особых потерь, кроме репутационных, хотя он клоун был похлеще нашего.



Это не реально сделать в рамках одного президентского срока в условиях той прогнившей системы, войны на всех фронтах и совкового пофигизма. Здравомыслящие люди это понимают. Да и примеры многих западных стран весьма наглядны....
Влада повинна розповідати, що окупанти теж зазнають втрат. Щоб народ не думав, що ми "терпіли", - Притула - Цензор.НЕТ 8674
показать весь комментарий
23.05.2021 21:49 Ответить
Хотя бы одну из реформ, или хотя бы их часть, но нормально провести и надежно закрепить можно было.
показать весь комментарий
23.05.2021 22:35 Ответить
Кто их закрепит после ухода президента на волне популизма? Обиженные судьи?
показать весь комментарий
23.05.2021 22:43 Ответить
Это уже Петина проблема, если бы реально хотел то нашел бы способ. Он как никак в политике не один десяток лет варится и был президентом, у него был доступ к армии юристов, поддержка Запада, контроль над многим в стране. А судьи все же не всесильны и могут все отменять только в рамках своих полномочий. Опять же ничего не мешало разработать и принять грамотный закон запрещающий поползновения на откат реформ, к которому судьи не смогли бы подкопаться и отменить.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:06 Ответить
Ещё раз. До жопы грамотность того или иного закона если его тупо саботируют. Тут либо растрельные бригады либо длительно "по европейски". По другому из подобной жопы не вылазят.
И да! Вот тот результат реформы верховного суда, который ты не видишь!
https://censor.net/ru/news/3267031/verhovnyyi_sud_vo_vtoroyi_raz_otmenil_protokol_tsik_o_priznanii_virastyuka_izbrannym_nardepom_opora
показать весь комментарий
24.05.2021 13:48 Ответить
Ну по твоей логике тогда получается Украина безнадежная страна, само существование которой под большим вопросом. Получается реформы в принципе невозможны раз такая запущенность, олигархи, саботаж, одного срока мало, а там и 2-х, 3-х и тд., либо расстрельные тройки либо добрый царь который за 20-30 лет своего правления, может что-то и успеет. Порох был таким царем, да поправить еще не дали и с народцем не повезло.
В общем у меня другое мнение - при достаточной воле и реальном желании можно успеть сделать очень многое и за один срок, причем так, чтобы сделанное не превратилось в пшик в одно мгновение.
Вообще не в курсе ситуации с Вирастюком, я так понял там верховный суд справедливое решение принял и ты кинул как в пример? А как быть с кучей случаев, когда верховный суд отменял увольнения зашкварившихся судей и чинуш еще и присуждал выплату им крупных компенсаций например?
показать весь комментарий
24.05.2021 14:23 Ответить
Ну по твоей логике тогда получается Украина безнадежная страна, само существование которой под большим вопросом. Получается реформы в принципе невозможны раз такая запущенность, олигархи, саботаж, одного срока мало, а там и 2-х, 3-х и тд., либо расстрельные тройки либо добрый царь который за 20-30 лет своего правления, может что-то и успеет. Порох был таким царем, да поправить еще не дали и с народцем не повезло.

Примерно так выглядит реальность, которую мало кто воспринимает. Народу популисты лучше заходят...
А как быть с кучей случаев, когда верховный суд отменял увольнения зашкварившихся судей и чинуш еще и присуждал выплату им крупных компенсаций например?

Давай конкретные примеры обсудим.
показать весь комментарий
24.05.2021 18:12 Ответить
Верховный суд отменил указ об увольнении одиозной судьи Царевич

Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

Хотя с ВС вроде редко бывают какие-то скандалы, просто у меня в связи с потоком зашкваров уже в голове смешались все эти КС, ОАСК, Печерские суды и тд.
показать весь комментарий
24.05.2021 18:35 Ответить
С Царевич спорный вопрос.
По Семочко всё чётко. Порох тогда его тупо на волне хайпа от Бигуса надавил чтоб уволили. Доказать вину Семочко так и не удалось.
показать весь комментарий
24.05.2021 18:45 Ответить
Скорей не очень и хотелось, как обычно. Хотя сам факт того, что должность первого заместителя главы Службы внешней разведки занимает персонаж у которого жена и дочь имеют гражданство рашки очень показателен. Подобный трешак наверно только в Украине возможен.
показать весь комментарий
24.05.2021 18:57 Ответить
+ Мало того, что имеют гражданство, так еще постоянно ездят в оккупированный Крым.
показать весь комментарий
24.05.2021 18:59 Ответить
При этом оцени уровень сливов тогда и сейчас. А с женой и дочерью он вроде там не общался... В любом случае нет закона это запрещающего.
Согласен, подобный трешак наверно только в Украине возможен. Это лишь в очередной раз доказывает глубину той жопы из которой полностью вылезти будет очень не просто.
показать весь комментарий
24.05.2021 19:42 Ответить
Влада повинна розповідати, що окупанти теж зазнають втрат. Щоб народ не думав, що ми "терпіли", - Притула - Цензор.НЕТ 9206
показать весь комментарий
18.05.2021 07:13 Ответить
Заходите например в твиттер Некро Менсэра и наслаждайтесь инфой об успокоенных навечно кокочленцах Лугандона. Просто надо внимательнее искать. А официальная позиция действительно : "мы посмотрели в глаза друг друга и я подумал, что просто надо перестать стрелять"... Власть должна рассказывать, что оккупанты тоже несут потери. Чтобы народ не думал, что мы "терпилы", - Притула - Цензор.НЕТ 6336
показать весь комментарий
17.05.2021 14:34 Ответить
"мы посмотрели в глаза друг друга и я подумал, что просто надо перестать стрелять"... ------ после этого в воздухе повис топор.
показать весь комментарий
17.05.2021 15:12 Ответить
Власть должна рассказывать, что оккупанты тоже несут потери./ Власть рассказывает о потерях своего врага - палестинцев.
показать весь комментарий
17.05.2021 14:35 Ответить
...так нарид и так знает, что он - терпила, только вот признаться в этом публично - стремно и западлоВлада повинна розповідати, що окупанти теж зазнають втрат. Щоб народ не думав, що ми "терпіли", - Притула - Цензор.НЕТ 4883
показать весь комментарий
17.05.2021 14:39 Ответить
Хороший ты парень, Притула ... но дурак. Именно поэтому тебе нечего делать в политике. Неужели непонятно, что наши европейские друзья, теряют миллиарды $ на санкциях против РФ? Они делают это в ущерб экономике своих стран и своих граждан. Естественно они спят и видят, чтобы отменить эти санкции. И ты предлагаешь дать им повод, который РФ раздует на весь мир?
Умные и так знают, что наши там не жуют сопли. А упоротым "3,14здец-всепропало" эта информация бестолку.
показать весь комментарий
17.05.2021 14:49 Ответить
Ключевое слово -дозировано!Можно инфу преподносить так,что это была вынужденная ответка и т.д..И тогда никто ничего не скажет и не подумает!
показать весь комментарий
17.05.2021 14:55 Ответить
Не забывай с кем мы воюем. Подлость не лечится честностью. На нашу вынужденную "ответку" мордор предъявит пару убитых пенсионеров и раненных детей.

Вот когда станем Израилем, тогда сможем и отвечать как Израиль. А пока ... "неизвестная третья сила"
показать весь комментарий
17.05.2021 15:04 Ответить
1 Если ты не понимаешь с кем и почему мы воюем, то я не понимаю что ты делаешь на этом форуме
2 Можно мы сами будем решать объявлять или не объявлять кому-то войну? Непонятливые - в сад.
3 Ты сам ответил: "хохлы на заработках в РФ". Украинцы на заработки к агрессору не ездят.
показать весь комментарий
18.05.2021 11:33 Ответить
С этим согласен, так и должно быть.
показать весь комментарий
17.05.2021 14:49 Ответить
Да что же вы все набросились на Притулу? Среди тамышней интеллигенции он самый, можно сказать НОРМАЛЬНЫЙ. Остальные ещё хуже и не дай Бог чего произнесут, мало не будет. А ошибаются в политике многие. Да вы сами попробуйте сказать быстро "диджитализация", Витасик первый срок только этим и занимался, а вместо него мосты уставали и падали. А теперь посмотрите - какой красавец Атлантище пока молчит. А скажите Кива ну прям вырос на глазах как лопух на огороде. Так мало того ему и жопозащитную бумажку даже выдали по просьбе ОПА за ЖОПУ.
показать весь комментарий
17.05.2021 15:24 Ответить
ЕВРЕИ БОЛЬШЕ ЖАЛУЮТСЯ !)
показать весь комментарий
17.05.2021 18:55 Ответить
Тогда нужно этой власти доступно объяснить , что часть страны окупированна и главное - кем и какой страной - агрессором. Ведь "слуги" , в том числе и главный "слуга" с Банковой со своей кампанией , уже не один раз рассказывали сказку, что в Украине просто гражданский конфликт. И, речь всегда у них идёт о "той стороне", а не о России.
показать весь комментарий
17.05.2021 19:04 Ответить
правильно. в ордло больше потерь, чем в ВСУ.
показать весь комментарий
18.05.2021 06:14 Ответить
А вот и хороший повод почесать репу попробовать подумать:
1. " Я хотел просто, чтобы люди знали, что несмотря на все мы тоже работаем, и люди наши там стоят не зря" - правильно? Правильно!
2. "Неужели непонятно, что наши европейские друзья, теряют миллиарды $ на санкциях против РФ? Они делают это в ущерб экономике своих стран и своих граждан. Естественно они спят и видят, чтобы отменить эти санкции. И ты предлагаешь дать им повод, который РФ раздует на весь мир?" - правильно? Правильно?
Так КАК правильно?
показать весь комментарий
18.05.2021 18:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 