Власть должна рассказывать, что оккупанты тоже несут потери. Чтобы народ не думал, что мы "терпилы", - Притула

В медиа очень часто сообщают о потерях в рядах украинских воинов, однако довольно редко сообщают о потерях оккупантов/

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал член партии "Голос" Сергей Притула.

"Ежедневно украинское общество получает разнообразную информацию из разных источников - медиа, телевидение, интернет-ресурсы, газеты и все остальное - где каждый день фиксируются наши потери. И говорят, что сегодня было столько-то обстрелов по нашим позициям, погиб защитник, или сколько защитников были ранены и так далее. В тот же момент мы совершенно не говорим о том, что враг тоже несет потери", - отметил он.

Таким образом, по словам Притулы, у украинского общества может сложиться обманчивое представление, что мы какая-то бестолковая армия, терпилы и т.д.

"Я бы очень хотел, чтобы наша власть находила в себе смелость давать людям хотя бы дозированную информацию о том, что враг тоже несет потери. Этим изредка занимаются другие волонтеры. Но у них не столь большой охват аудитории, как у некоторых интернет-ресурсов. И поэтому у меня немножко закончилось терпение. Я хотел просто, чтобы люди знали, что несмотря на все мы тоже работаем, и люди наши там стоят не зря. И если даже кто-то из наших погибает, то это не значит, что их собратья это проглатывают", - подчеркнул Притула.

Интервью с Сергеем Притулой для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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