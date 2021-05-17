Украинские ТЭС и АЭС искусственно ограничены, а импорт из России снова восстановлен, - нардеп
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украина с 17 мая вновь возобновила прямые закупки электрического тока из Российской Федерации несмотря на принятие закона о запрете импорта и балансовых ограничения украинских электростанций.
Об этом сообщила народный депутат ( "Слуга народа") Людмила Буймистер.
"Сегодня Украина снова начала прямые закупки электротока у страны-агрессора. Очередные 100 МВт заставят украинских производителей снижать производство ", - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.
Она отметила, что по состоянию на утро понедельника производство электроэнергии на украинских АЭС ограничено на 720 МВт.
"Только с начала мая украинские атомные электростанции из-за искусственных ограничений недовыработали 136 млн кВт часов - это более 200 млн грн убытков для государственной компании" Энергоатом", - отметила Буймистер.
По ее словам, тепловые электростанции вообще вынуждены работать только одним блоком, что нарушает требования к безопасной эксплуатации.
"Эти убытки - это прямая ответственность действующего состава НКРЭКУ, который, несмотря на решение парламента и президента, не спешит останавливать российско-белорусский импорт", - отметила нардеп "Слуги народа".
Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта элекроэнергии из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.
Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.
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Украина нетто экспортер электроэнергии и экспортирует в десятки раз больше чем закупает в россии, так что импорт той как раз приходится на выравнивание небалансов в энергосистеме,
Энергосистема совка была так построена что бы вечерние максимумы европейской части покрывали перетоки с Сибири, элекктроэнергия подчинена законам физики а не политикам,
хочешь что бы не было импорта с россии сиди вечером в темноте а не разглагольствуй
У 1998 році закінчив із відзнакою відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка[2].
Березень 2006 - травень 2014 - директор юридичного департаменту, Віце-президент ТОВ «ВС Енерджи Інтернешнл Україна»[3].
Липень 2016 - жовтень 2019 року - заступник директора ТОВ «Форбс енд Манхеттен Україна», згодом - віце-президент, президент ТОВ «ЕФ енд ЕМ Україна»[4].Державна служба[ред. | ред. код]
Травень - серпень 2014 року директор Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України[5].
27 серпня 2014 призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[6].
Звільнений з посади за власним бажанням 21 березня 2016 року[7].
29 жовтня 2019 року призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[8].
4 листопада 2019 року шляхом таємного голосування обраний Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг[9].
Вграти в нуль енергетику країни, авторитет на міжнародній арені всього за 2 роки! Саме воно б такого не змогло - мізків не вистачить. А додати до цього повний провал в боротьбі з пандемією і "видатні перемоги" в боротьбі з олігархами - ось і теми для хрипіння на персконференції...
От тільки мені здається, що про це, якщо і згадають, то режисери миттєво переведуть тему на інше...
Потому что управленцы ***********.
"Але, поки що високі оцінки і підтримка нашої політичної сили на чолі з президентом свідчать про те, що та частина наших виборців, які бачать Україну європейською, розвиненою, квітучою, вірять у майбутнє, вони бачать ці реформи", - наголосив Корнієнко. Джерело: https://censor.net/ua/n3265733
Тому ці дебіли з Шапіто-95 і далі будуть грохати економіку розповідаючи казки своїм виборцям, бо до більшості зебілів ще не дійшло ні до голови, ні до холодильника.
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.