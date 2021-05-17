Украинские ТЭС и АЭС искусственно ограничены, а импорт из России снова восстановлен, - нардеп

Украина с 17 мая вновь возобновила прямые закупки электрического тока из Российской Федерации несмотря на принятие закона о запрете импорта и балансовых ограничения украинских электростанций.

Об этом сообщила народный депутат ( "Слуга народа") Людмила Буймистер.

"Сегодня Украина снова начала прямые закупки электротока у страны-агрессора. Очередные 100 МВт заставят украинских производителей снижать производство ", - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.



Она отметила, что по состоянию на утро понедельника производство электроэнергии на украинских АЭС ограничено на 720 МВт.

"Только с начала мая украинские атомные электростанции из-за искусственных ограничений недовыработали 136 млн кВт часов - это более 200 млн грн убытков для государственной компании" Энергоатом", - отметила Буймистер.



По ее словам, тепловые электростанции вообще вынуждены работать только одним блоком, что нарушает требования к безопасной эксплуатации.

"Эти убытки - это прямая ответственность действующего состава НКРЭКУ, который, несмотря на решение парламента и президента, не спешит останавливать российско-белорусский импорт", - отметила нардеп "Слуги народа".



Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта элекроэнергии из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.