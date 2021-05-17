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Корниенко об итогах двух лет работы Зеленского и "СН": Часть наших избирателей видят реформы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко об итогах двух лет работы Зеленского и "СН": Часть наших избирателей видят реформы

Главным достижением за два года работы команды "Слуги народа" во главе с Владимиром Зелеснким является внедрение реформ, для проведения которых их делегировали избиратели.

Об этом он сказал на брифинге в ВРУ сказал первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, пока на этом пути достаточно преград.

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"Но, пока что высокие оценки и поддержка нашей политической силы во главе с президентом свидетельствуют о том, что та часть наших избирателей, которые видят Украину европейской, развитой, цветущей, верят в будущее, они видят эти реформы", - подчеркнул политик.

Корниенко отметил, что спектр задач, которые стоят перед властью, достаточно широкий - начиная от экономических реформ и заканчивая попытками установить мир на Донбассе.

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Топ комментарии
+25
Каких же реформ, батенька? Огласите список...
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17.05.2021 14:22
+22
1. Реформа епохи злиднів.
2. Ківа- доктор, а значить освітня реформа таки вдалась.
3. Асфальт лікує ковід!!! Медична реформа, як не крути!
4...
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17.05.2021 14:31
+16
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 2933
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17.05.2021 14:38
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Правила форума Совет форумчан
Каких же реформ, батенька? Огласите список...
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17.05.2021 14:22 Ответить
Зі свіжим приходом видно усі реформи!
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17.05.2021 14:27 Ответить
Пусть расскажут шо они там видят.
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17.05.2021 14:29 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 2933
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17.05.2021 14:38 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 1835
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17.05.2021 14:46 Ответить
Мир в очах уйла.
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17.05.2021 14:49 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 5552
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17.05.2021 15:44 Ответить
1. Реформа епохи злиднів.
2. Ківа- доктор, а значить освітня реформа таки вдалась.
3. Асфальт лікує ковід!!! Медична реформа, як не крути!
4...
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17.05.2021 14:31 Ответить
Быстрее на кладбище? Так не везде хорошие дороги на кладбище. Это не реформа.
Кива один стал прафессаром. А Юзик, Лысый из квартала, Ленка и Беня - не кандидаты даже. Не реформа. Злидні ще не у всіх. Теж не реформа.
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17.05.2021 14:34 Ответить
Не те запитання. Треба спитати, хто та частина виборців, які "реформи" бачать? Родичі цих "реформаторів"?
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17.05.2021 14:36 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 3281
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17.05.2021 14:40 Ответить
Да, вот вам результат выбора "новых лиц, которые ранее не были в политике".

И если голосовать во втором туре за Зеленского оправдывает необходимость смены власти, то оправдания голосования за "Слуг народа" или "Голос" НЕТ. Вот эта гребанная "Монобільшость" и получилась самым большим Злом для украинской нации.
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17.05.2021 16:30 Ответить
Избиратели Зелинского благодаря уринотерапии видят в расширенном диапазоне...
Нам не понять, шо они там видят...
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17.05.2021 14:38 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 8983
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17.05.2021 14:43 Ответить
1/73 часть что-то видит... Правда, не может сформулировать что именно... Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 6977
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17.05.2021 14:47 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 8759
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17.05.2021 14:42 Ответить
Наша часть избирателей видит только ЗЕльоный бардак и воровство !

Порошенко - Президент !
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17.05.2021 14:43 Ответить
Может те 144 штуки, про которые объявлял Порошенко? Он тоже этот список в тайне от народа держал.
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17.05.2021 17:35 Ответить
Только через электронный микроскоп можно увидеть реформы зелёной хламидии
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17.05.2021 14:23 Ответить
Это новая шутка Квартал 95??? Ты суслика видишь? А он есть!
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17.05.2021 14:24 Ответить
твого ***** в бункері також ніхто не бачить. Але він - справді, ще не подох.
Зате твого мертвечука поки що допуя.
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17.05.2021 14:31 Ответить
ху_йло у тебя в голове зебильной с путлером вперемешку.
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17.05.2021 14:41 Ответить
Часть "ваших" избирателей и кацапов не видят на Донбассе.
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17.05.2021 14:26 Ответить
Корниенко об итогах двух лет работы Зеленского и "СН": Часть наших избирателей видят реформы - Цензор.НЕТ 608
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17.05.2021 14:26 Ответить
...это та часть, которая пользуется уриноофтальмологией? Корниенко об итогах двух лет работы Зеленского и "СН": Часть наших избирателей видят реформы - Цензор.НЕТ 4464
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17.05.2021 14:26 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 2702 Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 3956
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17.05.2021 14:27 Ответить
Нужная штука)))
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17.05.2021 14:31 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 3461
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17.05.2021 14:44 Ответить
...поправка - "...генітальна фраза..." Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 8338
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17.05.2021 14:47 Ответить
Причем два разо!
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17.05.2021 14:40 Ответить
Я вижу! реформы!

Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 8698
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17.05.2021 14:28 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 9844
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17.05.2021 14:45 Ответить
- ты суслика видишь?
- нет...
- а он есть...
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17.05.2021 14:28 Ответить
Платежки завышены во много раз избиратели видят???
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17.05.2021 14:29 Ответить
А що це за реформи які бачать"часть наших избирателей" А 80% населення не бачить нічого крім відосіків,проби посадити активістів і військових,і саме смішне санкції проти криміналу, і деребану грошей!!!!!!! Не влада а цирк 95 непорозуміння!!!!!!!!
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17.05.2021 14:29 Ответить
Часть, это незначительная единица от основной массы
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17.05.2021 14:29 Ответить
Мне ж интересно шо они такого видят шо я не вижу.
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17.05.2021 14:31 Ответить
Это те что у кормушки
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17.05.2021 14:31 Ответить
Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.

Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
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17.05.2021 14:30 Ответить
Только часть зебилов видит реформы?))))))
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17.05.2021 14:30 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 1923
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17.05.2021 14:31 Ответить
часть ваших избирателей, регулярно видят Исуса или Аллаха, три раза в день, а некоторые видели даже Ктулху, после героинового отходняка... но это не значит что все остальные такие же... даже не знаю как сказать что бы не обидеть чувства верующих.
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17.05.2021 14:32 Ответить
Если смотреть со стороны жопы,то да,реформы видно.
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17.05.2021 14:33 Ответить
Через какой такой микроскоп и кто эти особи вся Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 172 Зе команда
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17.05.2021 14:37 Ответить
Корниенко----ЗАКУСЫВАТЬ НУЖНО !!!
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17.05.2021 14:40 Ответить
"Часть наших избирателей видят реформы" - коксовые галлюцинации.
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17.05.2021 15:00 Ответить
Часть наших избирателей видят реформы ----- это господа из общества глухих немых слепых и горбатых.
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17.05.2021 15:01 Ответить
Это та часть которая смотрит ковёр ?
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17.05.2021 15:12 Ответить
Да, да охотно верим, что реформы видят исключительно вы и члены ваших семей, ну там еще кое-какие ваши родственники, сосны корабельные
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17.05.2021 15:12 Ответить
Хотілося б щоб предметно назвав хоча б частину із частини тих виборців, ну хоч яка їх загальна кількість - 10, 20 чи 100 чол. і з якого вони дурдома.
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17.05.2021 15:13 Ответить
БАБАДА БАБАДА БАБАДА
АЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙКОКС
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17.05.2021 15:21 Ответить
Оставшаяся часть поклонников зеленского не могут видеть вообще-они аскариды(Ascaridida)
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17.05.2021 15:24 Ответить
видишь реформы, а они есть...
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17.05.2021 15:29 Ответить
Вот как они научились издеть... типа часть избирателей видит) а какая часть, та которая особо упоротая?!
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17.05.2021 15:30 Ответить
"Корниенко об итогах двух лет работы Зеленского и "СН": Часть наших избирателей видят реформы..."

І додав:" Все залежить від кількості і якості "коксу"..."
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17.05.2021 15:39 Ответить
"Мели Емеля - твоя неделя (каденція)"- вже і зелені малороські вівці не мекають, і "гірше не буде" всі волоси на своїх головах повиривали, а для зелених уродів і Клоуна і далі "всьо хорошо прекрасная маркіза",
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17.05.2021 15:46 Ответить
Если он захочет сказать правду, то скорее всего повторит путь Чечетова. Потому будет продолжать говорить халва, халва, халва.
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17.05.2021 16:33 Ответить
часть??? а где 73% населения? и назовите имена этих глухонемих слепцов.не ближайшее ли окружение президента с таким хорошим зрением. обичные люди например, нихрена не видят
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17.05.2021 16:09 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 8206 Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 4961
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17.05.2021 16:48 Ответить
По вашим избирателям нельзя судить ни об объективности, ни об адекватности. Они, ваши избиратели, во время войны и оккупации части территорий лидером нации, гарантом законности и главнокомандующим выбрали придворного шута, а в парламент дрочера киву и шлюх народа с ожопыпе. Ссылаться на мнение таких человекообразных инвалидов - ********* моветон.
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17.05.2021 17:02 Ответить
Особливо у платіжках за газ, електрику, воду, тепло. Звичайно, бачимо! Залишилося довершити Зе-реформу: ввести платіжки за повітря.
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17.05.2021 18:19 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 5071
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17.05.2021 22:07 Ответить
Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 9465
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17.05.2021 22:09 Ответить
 
 