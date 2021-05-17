Корниенко об итогах двух лет работы Зеленского и "СН": Часть наших избирателей видят реформы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главным достижением за два года работы команды "Слуги народа" во главе с Владимиром Зелеснким является внедрение реформ, для проведения которых их делегировали избиратели.
Об этом он сказал на брифинге в ВРУ сказал первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, пока на этом пути достаточно преград.
"Но, пока что высокие оценки и поддержка нашей политической силы во главе с президентом свидетельствуют о том, что та часть наших избирателей, которые видят Украину европейской, развитой, цветущей, верят в будущее, они видят эти реформы", - подчеркнул политик.
Корниенко отметил, что спектр задач, которые стоят перед властью, достаточно широкий - начиная от экономических реформ и заканчивая попытками установить мир на Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
2. Ківа- доктор, а значить освітня реформа таки вдалась.
3. Асфальт лікує ковід!!! Медична реформа, як не крути!
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Кива один стал прафессаром. А Юзик, Лысый из квартала, Ленка и Беня - не кандидаты даже. Не реформа. Злидні ще не у всіх. Теж не реформа.
И если голосовать во втором туре за Зеленского оправдывает необходимость смены власти, то оправдания голосования за "Слуг народа" или "Голос" НЕТ. Вот эта гребанная "Монобільшость" и получилась самым большим Злом для украинской нации.
Нам не понять, шо они там видят...
Порошенко - Президент !
Зате твого мертвечука поки що допуя.
- нет...
- а он есть...
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
АЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙКОКС
І додав:" Все залежить від кількості і якості "коксу"..."