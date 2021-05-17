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Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров

Министерство цифровой трансформации запустит новый этап поиска уязвимостей приложений "Дія" (багбаунти) в июне.

Об этом рассказал вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сегодня анонсировали новый багбаунти, когда хакеры со всего мира смогут взломать копию" Дії" и мы за это заплатим миллион гривен", - сказал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В приложении "Дія" запущена услуга электронной подписи, - Федоров

По его словам, багбаунти начнется в июне и продлится 6 месяцев. Каждый желающий, независимо от опыта или квалификации, сможет принять участие.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник уточнил, что для багбаунти создается специальная копия приложения, в которой нет настоящих данных граждан.

Также читайте: НнВК в Дія City будет способствовать развитию IT-отрасли в Украине, - нардеп Чернев

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Топ комментарии
+5
ооо, вот щас сисадмин датацентра подогреется ))))
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17.05.2021 14:33
+5
Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 7731 Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 6228
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17.05.2021 14:36
+4
За чий рахунок банкет?
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17.05.2021 14:34
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ооо, вот щас сисадмин датацентра подогреется ))))
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17.05.2021 14:33 Ответить
Где миллион получить? Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион, - Федоров - Цензор.НЕТ 6106

Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион, - Федоров - Цензор.НЕТ 5083
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17.05.2021 14:34 Ответить
За чий рахунок банкет?
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17.05.2021 14:34 Ответить
Нууу, судячи з тексту новини, то за рахунок Міністерства цифрової трансформації. Спишуть витрати як рекламні, або представницькі, тощо... А якщо в загальному маштабі, то вся державна адмінмашина утримується за рахунок платників податків. Але краще нехай вони так витратять гроші, пофіксив баги у "Дії", ніж просто їх вкрадуть.
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17.05.2021 14:43 Ответить
так они и планируют их украсть под видомм "поиска багов". За баги отвечают разработчики, за их поиски отвечают - тестеры которые за это получают зарплату!!!
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17.05.2021 15:35 Ответить
А що, в державі є кошти НЕ платників податків..? Тестують за наш рахунок.
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17.05.2021 15:05 Ответить
Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 7731 Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 6228
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17.05.2021 14:36 Ответить
почему то все придурки думают что кто то удаленно что то ломать будет. проще устроиться уборщиком в датацентр, или арендовать два юнита под сервер в соседней стойке... физически воткнуть флешку и слить все что хочеш.
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17.05.2021 14:37 Ответить
Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров - Цензор.НЕТ 9594
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17.05.2021 14:41 Ответить
стоички с серверами в маскве для этого и поставили, выдергиваешь на горячую зеркальные винты и с умным видом вставляешь чистые))) мудрый линукс с чистой совестью сразу делает хорошие копии)) эх юность юность)) давно это было.
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17.05.2021 14:49 Ответить
ну да )) рейд засихронит ))
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17.05.2021 14:54 Ответить
даже если серверная своя в подвале ведомства - все равно есть человеческий фактор, каждого сотрудника не проконтролируеш.
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17.05.2021 14:38 Ответить
в США хакеры устроили перебои с топливом на всём южном побережье.....
на его месте лучше бы не хорохорится.......
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17.05.2021 14:39 Ответить
Хрен с ним, с топливом. Давеча хакеры атаковали холодильники в Нидерландах и сделали перебои с сыром...
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17.05.2021 15:03 Ответить
перевели всё в цифру..... теперь будьте так добры учитывайте риски и хакеров......
в будущем атак меньше не станет.....
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17.05.2021 15:07 Ответить
Это старая схема и они без дупля, что делают.

Никто из знающих спецов за такие деньги не будет тратить время.

Они получат пару найденных багов и все.
Но работа тестировщика столько не стоит.

Приложение в итоге не станет безопаснее.
Министр похоже без портфеля.

Скажите ему кто-то, чтобы пошел на конференцию какую-то по безопасности что-ли.
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17.05.2021 14:39 Ответить
оно того не стоит, реально. если бы стоило - я бы скорее применил терморектальный криптоанализатор к анусу их сисадмина, для того что бы он вспомнил про все бекдоры и все пароли.
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17.05.2021 14:43 Ответить
а те спецы кто полезет еще и статью получат - вмешательство в работу информационных систем
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17.05.2021 18:32 Ответить
Вы ещё за украинскую вакцину из крапивы не рассчитались 😂
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17.05.2021 14:40 Ответить
Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров - Цензор.НЕТ 175
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17.05.2021 14:44 Ответить
Ойц.... Реклама фуфла!..
🤑
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17.05.2021 14:43 Ответить
Дебилы в Дії,я уже взломал и забрал 1000000000$,поцы...
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17.05.2021 14:43 Ответить
да-да, они уже разоблачителям коррупционеров "заплатили".
так, что лучше на "петровке" базу продать за реальный баблос.
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17.05.2021 14:44 Ответить
Зачем ломать эту сраную дию...которая по сути является ретранслятором данных с разных баз даных?? Если кому то надо...то он будет ломать нужную ему базу....а программульку ретранслятор не имеющую собственной базы и сервера...
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17.05.2021 14:45 Ответить
я думаю базы они кешируют, регулярно, для того что бы уменьшить время запроса. поэтому слив из сервера - можно получить тупо все базы в распоряжение.
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17.05.2021 14:47 Ответить
А время запроса в дие довольно велико...
Если в нее зайти...то сразу высвечивается дата обновления документов с прошлого захода...и только где то через митнуту-две обновляются данные....причем для каждого документа время разное...и может отличаться на теже минуту-две....значит кеширования общего нет..
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17.05.2021 14:55 Ответить
вот незнаю, честно. я их поделкой не пользовался, могу только сказать что поскольку ноги вырости от Дубилета младшего, сервера скорее всего стоят на площадке провайдера диджитал дженерейшен, который принадлежит его папе - Дубилету старшему. вобщем мильен из семьи не уйдет )))
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17.05.2021 14:58 Ответить
Так отож.
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17.05.2021 14:54 Ответить
ну затем, что до этой дии не было ни одного единого входа во все реестры. Теперь есть и ломать его есть смысл. И сломают, конечно.
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17.05.2021 18:33 Ответить
Миллион на всех или на каждого?
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17.05.2021 14:47 Ответить
А это мысль! Слепить непонятную "Дію" за непонятное количество бюджетных денег. Потом самим же ее хакнуть и слямзить еще лям. Прям бенясхема стандартная.
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17.05.2021 14:49 Ответить
Берёшь знакомого мента или СБУшника, проставляешь ему вискарь, он берёт свою корочку и выносит тебе нужный сервак .
Ну или как предлагали выше - паяльник в опу одмину (что дешевле и быстрее).
А вообще, пусть они эту баунти сначала заявят. А то "звездеть не мешки ворочать". Пообещать и я могу, хоть миллиард.
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17.05.2021 15:01 Ответить
Дык ее уже ломали прям из забугорной серверной и сливали всю инфу в интернет.
Что то поменялось?
Недавно положили такой сарай обшитый вагонкой в голландии, тупо спалив его вместе с резервными копиями.
Наши казлы из многих компаний, восстанавливали все из резервных копий трехлетней давности, которые случайно сохранились с тех времен, когда они перешли на забугорное облако.
Актуальность информации, сами понимаете.
Зато громко рапортовали об очередном прорыве.
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17.05.2021 15:03 Ответить
странная позиция - ты сломай, а мы заплатим. А Савченко только подумала как сломать купол на ВР так её сразу посадили - что бы не мешалась в выборы. Но самое то главное те кто посадил пролетел с огромным счётом.
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17.05.2021 15:07 Ответить
А исходный код открыт, или закрыт? Во втором случае следим за руками - жёны разработчиков скоро купят себе новые бентли...
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17.05.2021 15:09 Ответить
очнись друг, за мильен вонючих фантиков, ты даже один бентли не купиш. мильена еле еле на тоету камри хватит в бич комплекте.
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17.05.2021 15:15 Ответить
свяжись с зекомандОй - не заплатят, вдогонку ещё и посадят..
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17.05.2021 15:13 Ответить
Ага, все, типа, повелись. Это как в банковский сейф положить 1 млрд.$ и кинуть клич "медвежатникам": кто вскроет - получит 1 млн.
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17.05.2021 15:15 Ответить
Было бы что ламать, оно сырое и не функционирует полностью. От если допилят и интегрируют тогда да.
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17.05.2021 15:27 Ответить
...І ПРИДАЧУ 3-И РОКИ
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17.05.2021 15:28 Ответить
Ну пару косяков может и обнаружат, но реальные взломы происходят через людей, не осознающих что они делают. Будет предоставлена копия баранов из министерства?
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17.05.2021 15:37 Ответить
Я когда регистрировал рождение ребенка то чуть не разбил мобилу от ярости. Это еще хуже чем бегать с бумажками по инстанциям. К стати, бегать по инстанциям все равно пришлось т к свидетельство о рождении прислали в другую инстанцию чем ту которую я указал в Приложении. Всех багов я даже описывать не хочу- некоторые из них блокируют процедуру на последнем шаге когда ты уже ввел руками тонну информации...и потом снова по кругу. Если ты не тестировщик мобильных приложений то лучше поберечь свои нервы и время.
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17.05.2021 16:12 Ответить
Ага, сейчас.... Все время врете а тут заплатите. Ищите доверчивых хакеров
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17.05.2021 17:32 Ответить
За 36 штук баксов. Ага. Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров - Цензор.НЕТ 4999

Еще мороженка и петушка на палочке пообещал хакерам.
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17.05.2021 20:20 Ответить
Дегенерат Фьодарав из своих заплатит? Не? Так я и думал.
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17.05.2021 18:09 Ответить
36 штук баксов. Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров - Цензор.НЕТ 9042 Федоров явно расчитывает на уровень не выше школьника средних и старших классов.
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17.05.2021 20:19 Ответить
 
 