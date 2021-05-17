Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Министерство цифровой трансформации запустит новый этап поиска уязвимостей приложений "Дія" (багбаунти) в июне.
Об этом рассказал вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сегодня анонсировали новый багбаунти, когда хакеры со всего мира смогут взломать копию" Дії" и мы за это заплатим миллион гривен", - сказал Федоров.
По его словам, багбаунти начнется в июне и продлится 6 месяцев. Каждый желающий, независимо от опыта или квалификации, сможет принять участие.
Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник уточнил, что для багбаунти создается специальная копия приложения, в которой нет настоящих данных граждан.
Пожалуйста, подождите...
на его месте лучше бы не хорохорится.......
в будущем атак меньше не станет.....
Никто из знающих спецов за такие деньги не будет тратить время.
Они получат пару найденных багов и все.
Но работа тестировщика столько не стоит.
Приложение в итоге не станет безопаснее.
Министр похоже без портфеля.
Скажите ему кто-то, чтобы пошел на конференцию какую-то по безопасности что-ли.
🤑
так, что лучше на "петровке" базу продать за реальный баблос.
Если в нее зайти...то сразу высвечивается дата обновления документов с прошлого захода...и только где то через митнуту-две обновляются данные....причем для каждого документа время разное...и может отличаться на теже минуту-две....значит кеширования общего нет..
Ну или как предлагали выше - паяльник в опу одмину (что дешевле и быстрее).
А вообще, пусть они эту баунти сначала заявят. А то "звездеть не мешки ворочать". Пообещать и я могу, хоть миллиард.
Что то поменялось?
Недавно положили такой сарай обшитый вагонкой в голландии, тупо спалив его вместе с резервными копиями.
Наши казлы из многих компаний, восстанавливали все из резервных копий трехлетней давности, которые случайно сохранились с тех времен, когда они перешли на забугорное облако.
Актуальность информации, сами понимаете.
Зато громко рапортовали об очередном прорыве.
Еще мороженка и петушка на палочке пообещал хакерам.