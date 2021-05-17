РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
39421 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
4726 19
Хомутынник (50) Притула Сергей (50)

Притула о связях с Хомутынником: Родственников своей жены не выбираю, о политике с ним не общаемся

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Притула о связях с Хомутынником: Родственников своей жены не выбираю, о политике с ним не общаемся

Член партии "Голос", украинский шоумен, экс-кандидат в мэры Киева прокомментировал слухи о связях с экс-нардепом Виталием Хомутынником.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Так уж сложилось, что я не выбираю родственников своей жены. Я женился на женщине, которую люблю, которая мне ребенка родила и с которой я счастлив. А эту цепочку, что у моей жены есть сестра, а у сестры есть муж - он был сформирован в принципе совершенно слишком далеко до того, как я женился на своей жене. В конце концов, если глобально смотреть, я эту тему о Хомутыннике слушаю уже несколько лет с тех пор, как начал заниматься более активно политикой. Конечно, мы с ним эту тему проговаривали при какой-то встрече", - отметил Притула.

По его словам, Хомутынник смеялся и предупреждал, что Притулу буду связывать с ним.

"Он мне не указывает, чем в жизни заниматься. Я ему так же не собираюсь. Тем более, что насколько я ориентируюсь сейчас в ситуации, он политикой уже непосредственно не занимается. У него интересные бизнес-истории, судя по тому, что я читаю о его деятельности. Какие стартапы, которые он покупает и продает - и тому подобное. Поэтому политика сейчас не стоит каким-то краеугольным камнем в общении", - добавил Притула.

"Если кто-то мне покажет любой взаимосвязь со мной и Хомутынником в смысле или каких-то финансовых операций, или какой-либо политической поддержки, или еще, не дай бог, чего-то, кроме того, что моя жена и его жена - сестры, - ну, сделайте это, пожалуйста. Потому что я только и слушаю об этом последние пару лет. Я уже обращался специально к некоторым журналистам-расследователям. Говорил: чуваки, пожалуйста, накопайте что-нибудь, чтобы людям сказать или да, или нет. Потому что мне этим постоянно попрекают", - подытожил Притула.

Полный текст интервью с Сергеем Притулой читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть должна рассказывать, что оккупанты тоже несут потери. Чтобы народ не думал, что мы "терпилы", - Притула

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+5
Я не я-хомутынник не моя.
показать весь комментарий
17.05.2021 14:49
+4
А денежки за весь сезон рашенской франшизы "Логика" насильно всунули?
показать весь комментарий
17.05.2021 14:45
+4
Хватит с нас и одного Кловуна.
показать весь комментарий
17.05.2021 15:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А денежки за весь сезон рашенской франшизы "Логика" насильно всунули?
показать весь комментарий
17.05.2021 14:45 Ответить
Вот смотри.
Зе-клоун продал что-то там кацапам. Т.е. взял деньги. Есть информация как он ими распорядился? Ну там концентраторы, помощь Армии, еще что. Наверное нет.
Согласно тебе Притула взял деньги за какую-то там "Логику" с кацапов.
Есть информация, что Притула закупает для ВСУ беспилотники, т.е. волонтерит?
Есть.
Ощути разницу

Что касается Хомутынника, то это один из немногих вменяемых в стане идеологического противника. И то я не уверен, что он полностью разделял позицию отдельных индивидумов ПР, в частности по русскому вопросу
показать весь комментарий
17.05.2021 16:38 Ответить
Притула взял деньги вообще-то напрямую у семьи Кучмы,. которой принадлежит канал. И он, зная что "Логика" -- это рашо франшиза, светя своим "фейсом" , работая своим ртом и используя свой имидж, помог этой рашенской фрашизе заработать здесь роялити для рашо хозяев. Кроме финансовой стороны вопроса есть еще и мораль. И с моралью там совсем плохо.
показать весь комментарий
17.05.2021 17:03 Ответить
Я не я-хомутынник не моя.
показать весь комментарий
17.05.2021 14:49 Ответить
Правильно.
О политике ни с кем больше не общайся. Притула о связях с Хомутынником: Родственников своей жены не выбираю, о политике с ним не общаемся - Цензор.НЕТ 4555
показать весь комментарий
17.05.2021 14:49 Ответить
Чисто случайно. Жена оказалась сестрой жены Хомутыника. Так совпало.
показать весь комментарий
17.05.2021 15:02 Ответить
Хватит с нас и одного Кловуна.
показать весь комментарий
17.05.2021 15:03 Ответить
То есть - по-вашему это может быть НЕ случайно? Специально подбирал жену, чтобы она оказалась сестрой жены Хомутынника??? Вы это серьезно?
показать весь комментарий
17.05.2021 15:54 Ответить
Я о том шо Притула яшкался с Хомутынником. Так понятно?
показать весь комментарий
17.05.2021 18:41 Ответить
В каком месте он яшкался с Хомутынником? Пару раз пересекся на семейных посиделках? Серьезно? И это все, что вы смогли на него выдавить?
показать весь комментарий
18.05.2021 00:04 Ответить
Хомутынник это ж зашкваренный регионал-активист времен яныка. Говорили умные люди что все эти Голоса- раздробить электорат Пороха.
показать весь комментарий
17.05.2021 16:15 Ответить
расскажи нам ето в каком выборном году Хомутынник дробил электорат Порошенко
показать весь комментарий
17.05.2021 16:41 Ответить
Притула о связях с Хомутынником: Родственников своей жены не выбираю, о политике с ним не общаемся - Цензор.НЕТ 8262
показать весь комментарий
17.05.2021 16:47 Ответить
Если бы вы еще читать умели - могли бы под умных заделаться. А так - только выдаете свою тупость.
показать весь комментарий
18.05.2021 00:05 Ответить
Свояк або швагро - родинний зв"язок 3(третього)-порядку Притула о связях с Хомутынником: Родственников своей жены не выбираю, о политике с ним не общаемся - Цензор.НЕТ 3271
показать весь комментарий
17.05.2021 21:20 Ответить
Я бачу таких родичів у 3-х випадках :
- весілля
- похорони
- на цвинтарі , поскілько вони разом поховані Притула о связях с Хомутынником: Родственников своей жены не выбираю, о политике с ним не общаемся - Цензор.НЕТ 1452
показать весь комментарий
17.05.2021 21:38 Ответить
"У него интересные бизнес-истории, судя по тому, что я читаю о его деятельности. Какие стартапы, которые он покупает и продает - и тому подобное."

Вот сейчас, например, Хомут-и-Беня вертят "стартап" ЗЕбил,

а "стартап" ПрЫтула у них стартует ближе к 2023му.
показать весь комментарий
18.05.2021 06:24 Ответить
Хомутынники, как януковощи.

Брательник - в бегах за угоны тачек.

Батя ихний, фармазонщик, заведовал 'Рембыттехникой' - оптовая 'перелицовка' отжатой ювелирки.
показать весь комментарий
18.05.2021 06:31 Ответить
.. и тут Притула, такой,
- "весь в белом" (с)
показать весь комментарий
18.05.2021 06:34 Ответить
 
 