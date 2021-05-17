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Новости Политика Украины
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Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией

Опубликованное судьей-беглецом Николаем Чаусом видео может быть спланированной медиакампанией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Буквы".

Журналисты просмотрели метаданные самого видео.

Так, папка, из которой загрузили видео, называется "гусь". Само видео монтировали в профессиональной программе видеомонтажа Adobe Premiere Pro, которая установлена на ноутбуке MacBook фирмы Apple. Эта программа сложнее для освоения и использования, чем другие программы для видео, которые есть на MacBook. То есть, это программа для профессионального монтажа.

Папка гусь и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией 01

"Все это может означать, что Николаю Чаусу помогали создать это видео, и что это может быть спланирована медиакампания", - отмечает издание.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". 

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Топ комментарии
+21
Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 1343 Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 5391
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17.05.2021 14:59
+9
Ермак делает из Вовы гусиный паштет... Эх, дурилка картоная, далось тебе это преЗедество, - "играл" бы сейчас хером а пианине и горя не знал...
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17.05.2021 15:09
+6
Он уже пожалел сто раз, что влез в чужую игру - думал тут на видео поулыбаюсь, там речь зачитаю и делов-то! Но лоха поимели по полной, ещё не до конца.
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17.05.2021 15:33
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Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 1343 Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 5391
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17.05.2021 14:59 Ответить
У Вови свій Гонгадзе?
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17.05.2021 15:02 Ответить
сравнивать этого "судью" с Гонгадзе?.. прибьют этого "судью" за уши к стенке, никто не пожалеет, а многие спасибо скажут.
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17.05.2021 15:52 Ответить
прорашистские ,антиукраинские "деркачи " выдают себья именно монтажем пленок .Из мацквы вся эта хрень имеет ножки да рожки..
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17.05.2021 15:04 Ответить
Конечно из Москвы...Ермак , который де факто руководит Украиной вместо Зеленского - это шпион путлера под кличкой "Козырь" . В Украине через 5 лет после Майдана к власти опять пришли пропутлеровские пацаны. Уже два года они руководят Украиной под чутким руководством обнулённого. Спасибо 73% лохов.
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17.05.2021 18:57 Ответить
Тобто: вірогідно, що до запису цієї відухи долучилися спецслужби України.
Ну-ну...
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17.05.2021 15:04 Ответить
в часі збереження файлу стоїть +3 - тобто кацапський часовий пояс - якби відео зберігали в Україні то стояло би +2
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17.05.2021 15:31 Ответить
Може й так. Проте літній час у нас також начебто +3 позначаеться, а Грінвіч +1
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17.05.2021 16:21 Ответить
літній час у нас UTC+3
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18.05.2021 02:25 Ответить
Ермак делает из Вовы гусиный паштет... Эх, дурилка картоная, далось тебе это преЗедество, - "играл" бы сейчас хером а пианине и горя не знал...
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17.05.2021 15:09 Ответить
Он уже пожалел сто раз, что влез в чужую игру - думал тут на видео поулыбаюсь, там речь зачитаю и делов-то! Но лоха поимели по полной, ещё не до конца.
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17.05.2021 15:33 Ответить
..не проблема - кино снимется для одноклеточных, самого верного лохтората, свидетелей сватов, святого кваквартала и Мосейчукчи-полвареника
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17.05.2021 15:23 Ответить
после детально задокументированного похищения Чауса украинскими спецслужбами ГУР на территории сопредельного государства, все сказанное этим коррупционером не имеет НИКАКОГО значения от слова "СОВСЕМ". Вову поимели просто-так=)
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17.05.2021 15:43 Ответить
Насправді на рідному для МАС final cut pro монтувати практично так само, як і в Адобовській програмі. Хоча взагалі вирізати з запису зайві дублі - взагалі елементарщина, повний новачок зможе це зробити через 15 хвилин тицяння по кнопках.
А от те, що програма 2020-го року - це вже говорить про те, що монтажер слідкує за регулярним оновленням програми.
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17.05.2021 19:39 Ответить
 
 