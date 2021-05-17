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В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества"

В Кремле считают, что Украину направляют в сторону ненависти к России, но при этом "Москва открыта для дружественного диалога и попыток нормализации отношений".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета, и этот дефицит суверенитета заполняется как раз теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет. И все чаще направляют Украину в сторону россиененавистничества. И поэтому все, что делает Украина, все решения, которые принимаются, а многие решения принимаются именно под воздействием этой самой твердой руки, они носят антироссийский характер", - заявил Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, связанный с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что Украину "превращают в антипод России".

На вопрос, какие меры обеспечения безопасности в связи с этим будут приняты Россией, Песков сказал: "Они уже были приняты. Россия в целом делает все необходимое для того, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную безопасность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости

"При этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога и для попыток по нормализации отношений. Об этом тоже говорил президент Путин, и наверное, вот эти его слова нужно ставить во главу угла", - подчеркнул он.

Песков также добавил, что Россия не является первоисточником различных фобий, санкций, концентрации вооруженных сил на границе, но РФ реагирует на это.

14 мая Путин с сожалением отметил, что Украину превращают в антироссийскую площадку, и это требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности.

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Топ комментарии
+37
Поэтому Крым Залесье оккупировало с целью направить Украину в сторону "россиеобожания". Спасибо, понятно.
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17.05.2021 15:04
+36
В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 5934 В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 3820
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17.05.2021 15:04
+27
никто, за последние лет 90, так много не сделал для того что бы вызывать рвотный рефлекс от одного слова "россия", у любого нормального украинца, как глава кремля - путин.
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17.05.2021 15:06
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Плевать на то, что "в Кремле считают".
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17.05.2021 15:02 Ответить
убили украинцев в 2014 - 13 тысяч, потом по пару десятков в месяц...."ну почему они нас, зайчиков,так не любят?"
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17.05.2021 15:38 Ответить
...а до того, ще пару десятків мільйонів під приводом війни, Голодоморами, репресіями, депортаціями...
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17.05.2021 15:50 Ответить
Мля, кому ещё у нас не понятно, что с между нами и этим лепрозорием нужна глухая стена и полная изоляция?
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17.05.2021 15:03 Ответить
Кого-то ещё интересует, что в кремле считают?... В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 4241
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17.05.2021 15:03 Ответить
В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 5934 В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 3820
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17.05.2021 15:04 Ответить
У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 6820
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17.05.2021 19:23 Ответить
Поэтому Крым Залесье оккупировало с целью направить Украину в сторону "россиеобожания". Спасибо, понятно.
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17.05.2021 15:04 Ответить
У кацапов все по закону они ничего не окупировали,и нигде не учавствуют ихтамнет,уже каждый знает наизусть их отмазки и бред мол Крым никто не захватывал там прошел референдум вызнаный миром,на этом лицемерном словосочетании они делают акцент,а в Донбассе местные ополченцы не захотели жить в стране где в Киеве прошел переворот не захотели быть бендеровцами и за этого каратели с Киева решили бомбить и обстреливать ордло мирных людей,не щадят никого,распянули мальчика даде в самих трусиках,а армии рф нет,что вы думаете если бы там была армия рф она бы дошла до Киева,или армия рф не способна отвоевать донбасс,то есть кацапы открыто никогда не идут, всё гибридно
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17.05.2021 15:38 Ответить
реальность лжи
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17.05.2021 15:41 Ответить
Блин, они там реально идиоты или им просто заплатили, чтоб они корчили из себя таковых?
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17.05.2021 15:04 Ответить
Они хуже идиотов - большевичье ГУЛАГовское.
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17.05.2021 15:22 Ответить
Я бы сформулировал по-другому: россиененавистничество украинцев толкает Украину подальше от этой лишнехромосомной недостраны.
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17.05.2021 15:04 Ответить
пытаясь понять логику заявлений сумасшедших ватников вы подвергаетесь опасности самому свихнуться.
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17.05.2021 15:05 Ответить
"К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета, и этот дефицит суверенитета заполняется как раз всемирно известным рашистским террористом и оккупантом начиная с 2014года
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17.05.2021 15:06 Ответить
Да, дефицит суверенитета, в Крыму и на окупированном востоке Украины.
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17.05.2021 20:19 Ответить
никто, за последние лет 90, так много не сделал для того что бы вызывать рвотный рефлекс от одного слова "россия", у любого нормального украинца, как глава кремля - путин.
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17.05.2021 15:06 Ответить
твердою рукою кремль направляє Україну в сторону "россиененавистничества".
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17.05.2021 15:07 Ответить
Какого хрена рука которая направляет в сторону "кацапоненавистничества" такая ленивая? В сто раз сильней пусть направляет и подталкивает.
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17.05.2021 15:07 Ответить
Є такі спроби. Але вони діють на меншість жителів України. Переважно та тих, хто вже родився з цією ненавистю. А решті - якось "по цимбалам".
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17.05.2021 15:08 Ответить
Як можна народитись з ненавистю?А так звичайно, 71 відсоток це меншість.
71% українців вважають Росію агресором щодо України.
Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
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17.05.2021 15:10 Ответить
"антироссийский характер" - скажешь спасибо за это х#йлу и его присным. как всегда, наглость и подлость кремлевских крыс зашкаливает.
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17.05.2021 15:08 Ответить
Ніхто більше не підштовхнув Україну до "россиененавистничества" ніж Фуйло.
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17.05.2021 15:08 Ответить
Нас-рать что в кремле считают!.....
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17.05.2021 15:09 Ответить
меня и направлять не надо
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17.05.2021 15:09 Ответить
Как будто россияноненависничество это что то плохое.
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17.05.2021 15:10 Ответить
На мнение свинособак весь мир уже давно насрал. В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 8052

В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества" - Цензор.НЕТ 5020

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17.05.2021 15:12 Ответить
Коммунизм и большевизм - разные вещи. Коммунисты ( в цивилизованном смысле) есть по-немногу везде, а вот большевизм действительено - только в кацапии. И причина в самих ордынских представлениях о мироустройстве. Кацапы НИКОГДА НЕ БЫЛИ ЕВРОПЕЙЦАМИ и НЕ БУДУТ. Это надо зарубить себе на носу Евросоюзу, а не выращивать у себя под боком нового гитлера и третий рейх! Не считать разменной монето в "замирении" кацапского фашизма Украину, помочь ей по-быстрее стать форпостом Западного мира на границе с этой недоимперией! Членство в ЕС и НАТО - вот выход из этой ситуации.
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17.05.2021 15:49 Ответить
Лючшая реклама ,,узкогорима,,-ворчество кремлевских умалишённых
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17.05.2021 15:15 Ответить
мой личный источник ненависти к Россиянским Вымиратам, к "русскаму миру", родился в конце зимы 2014 года, когда я со всем ужасом осознал что россиянская агентура в украинской власти, очень энергично подталкивал страну к гражданской войне, к атаманщине и "Гуляй полю", а когда этот вариант провалилися, тогда начался следующий вариант: "Стрелков и захваты городов".. эти сценарии готовились в ГенШтабе РФ еще с 2003 года, и приведение Януковоща к власти, было частью этого глобального сценария поглощения Украины Рашкой..
Эту концепция поглощения можно описать так" Либо Украина принадлежит Мацкве, либо в Украине будет вечная война украинцев против украинцев, и Рашка будет поддерживать эту войну вечно"..
Но всё пошло не так как мыслили стратеги Кремля!.. Украина устояла, окрепла, и теперь каждый год жизни ослабляет Рашку и "русский мир"..
и таки да, это благородная ненависть к поганому "русскаму миру"!
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17.05.2021 15:15 Ответить
Я поддерживаю рассеененавистничество . Вот убрались бы эти макаки из Украины - и я бы забыл вообще об их существование.
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17.05.2021 15:17 Ответить
НЕ является источниковм восйк на границе? т е это вофска нато на вотоке на территории рф стоят? звиздун.
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17.05.2021 15:18 Ответить
и правильно правильной рукой направляют...
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17.05.2021 15:19 Ответить
Нет предела цинизму товарища Писькова. Цинизм в России заменил все- совесть, честь, правду. Осталась одна дыра.
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17.05.2021 15:21 Ответить
Так что в этом плохого?
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17.05.2021 15:22 Ответить
Чтобы вызвать "любовь" у Украины Раша то сырные войны устраивала, то газовые, то гибридные... Градами через границу по Украине стреляла, корабли укранские расстреливала, территорию оккупировала. А ЕС и США наших раненых лечили.
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17.05.2021 15:22 Ответить
Я тоже направляю!!!!!!!
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17.05.2021 15:23 Ответить

Так Українська держава! 30 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливої ​​тоталітарної ворожої нам Росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (Росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частина Донбасу. Але раніше до цього більшість українців необдуманно наївно, вони навіть нормально ставилися до Росії і в загальному то, ніхто особливо в ЕС і НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою ********** паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа паРаша навіть намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою покірну колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що ворожа паРаша як була раніше так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської Росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....-
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17.05.2021 15:25 Ответить
Вы сами нас направили в 2014 году, выродки москальские!
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17.05.2021 15:26 Ответить
На допросе Чикатилло заявил что следователей и прокуратуру "твердой рукой направляют в сторону чикатиллоненавистничества" но но при этом он открыт для дружественного диалога и попыток нормализации отношений...
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17.05.2021 15:29 Ответить
И хорошо что только твёрдой рукой а не твёрдым чем-то ещё!
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17.05.2021 15:32 Ответить
А раньше говорили "русофобия". Но фобия- это боязнь, а значит не подходит и не отображает верный смысл контекста в большинстве ситуаций. А вот "россиененавистничество" (как её элиту, её тупых совков, и "государство") самое то! Респект, кстати, Пескову за чётко подобранный термин))
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17.05.2021 15:35 Ответить
Вот же ж клятые пиндосы! Оккупировали Крым, Донбасс, а теперь еще русофобию затевают! У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 8381 У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 3576
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17.05.2021 15:41 Ответить
Кацапи, мене і скеровувати не потрібно, я вам ніколи не пробачу ваших злочинів проти України і українців. Для мене ви найбільші вороги. Тільки після 2014 року я зрозумів, які ви підступні падли.
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17.05.2021 15:42 Ответить
А тебя Песков кто направляет?Ваш режим испытывает к москалям ту же ненависть походу,судя по вашей 20ти летней политике. У Кремлі вважають, що Україну "твердою рукою" скеровують у бік ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 2704
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17.05.2021 15:42 Ответить
Я считаю, что вялое ***** уже давно трахает Россию. А когда оно дернулось в сторону Украины, то ему тведой рукой стукнули по головке.
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17.05.2021 15:47 Ответить
Окупували Крим, пренесли війну на донбас , а якщо взяти їхні теле шоу це печерний середньовічний шовінізм, так що давай полюбим рашистів ,які хочуть знищити Україну ?
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17.05.2021 15:47 Ответить
Рашисти і вялікій Пу "твердою рукою" скеровують Україну у бік ненависті до Росії.
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17.05.2021 15:49 Ответить
Визги и всхлипы из параллельной реальности.
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17.05.2021 15:50 Ответить
Нужна намного более твердая рука
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17.05.2021 16:13 Ответить
старпі, треба не рука (рука в Ківи), а розумна голова!
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17.05.2021 17:50 Ответить
больше чем цапы никто для этого не делает
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17.05.2021 16:20 Ответить
Писюн, если росисья такая дружелюбная, так возьмите эту "твёрдую руку" и подвесьте за ходули, лифты и лифчики, верните территории, не только Крым и Донбасс, а все анексированные вами, с "твёрдой руки" вырвите деньги и заплатите контрибуции, по началу за последние 110 лет (можно за все года сразу) и сдайте эту руку, в Гаагу! И будет дрючьба жвачка балалайка, если поверим в искренность!!!
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17.05.2021 16:38 Ответить
Хотелось бы сказать этому лживому, циничному выродку, писькову: - посмотри свое парашенское телевидение.
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17.05.2021 16:44 Ответить
Два прості, риторичні питання:
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...
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17.05.2021 16:51 Ответить
Такі прості, риторичні питання, потрібно задавати монголоукраїнським суржиком...
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17.05.2021 18:13 Ответить
вот же циничные мрази.
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17.05.2021 17:05 Ответить
"В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества"
_Тю! Вы так говорите будто это что-то плохого.
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17.05.2021 18:06 Ответить
За що я маю любити кацапів?
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17.05.2021 18:07 Ответить
Ну набольший дефицит суверинитета Украины наблюдается на Донбассе и в Крыму.
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17.05.2021 18:36 Ответить
ТОЛЬКО ПЛОХОЙ УКРАИНЕЦ ХОТЬ КОГДА ТО ЛЮБИЛ РОССИЯН !!!
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17.05.2021 18:43 Ответить
скажите - где можно поддержать эту твердую руку?
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17.05.2021 19:30 Ответить
" В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества"" ...ну хоть в чём то они правы и не брешут ! Хотя непонятно и с чего бы это?
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17.05.2021 20:09 Ответить
Як любить говорити моя кума: "Наплюють в душу і хочуть щоб їх за це любили".
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17.05.2021 20:11 Ответить
 
 