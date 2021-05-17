В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Кремле считают, что Украину направляют в сторону ненависти к России, но при этом "Москва открыта для дружественного диалога и попыток нормализации отношений".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета, и этот дефицит суверенитета заполняется как раз теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет. И все чаще направляют Украину в сторону россиененавистничества. И поэтому все, что делает Украина, все решения, которые принимаются, а многие решения принимаются именно под воздействием этой самой твердой руки, они носят антироссийский характер", - заявил Песков журналистам в понедельник.
Так он ответил на вопрос, связанный с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что Украину "превращают в антипод России".
На вопрос, какие меры обеспечения безопасности в связи с этим будут приняты Россией, Песков сказал: "Они уже были приняты. Россия в целом делает все необходимое для того, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную безопасность".
"При этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога и для попыток по нормализации отношений. Об этом тоже говорил президент Путин, и наверное, вот эти его слова нужно ставить во главу угла", - подчеркнул он.
Песков также добавил, что Россия не является первоисточником различных фобий, санкций, концентрации вооруженных сил на границе, но РФ реагирует на это.
14 мая Путин с сожалением отметил, что Украину превращают в антироссийскую площадку, и это требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности.
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71% українців вважають Росію агресором щодо України.
Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
Эту концепция поглощения можно описать так" Либо Украина принадлежит Мацкве, либо в Украине будет вечная война украинцев против украинцев, и Рашка будет поддерживать эту войну вечно"..
Но всё пошло не так как мыслили стратеги Кремля!.. Украина устояла, окрепла, и теперь каждый год жизни ослабляет Рашку и "русский мир"..
и таки да, это благородная ненависть к поганому "русскаму миру"!
Так Українська держава! 30 років наївно була нейтральною і бовталася між демократичною вільною Європою і жахливої тоталітарної ворожої нам Росією. І ось настала ситуація коли саме фашистська паРаша (Росія), так саме тільки ця клята фашистська ********* а не НАТО, США, Китай чи Європа ... злочинно тимчасово окупувала Крим і частина Донбасу. Але раніше до цього більшість українців необдуманно наївно, вони навіть нормально ставилися до Росії і в загальному то, ніхто особливо в ЕС і НАТО і не хотів тільки 20% українців. Але після злочинної окупації Криму фашистської ворожою ********** паРашей, все різко змінилося тепер переважна більшість Українців негайно прагне в НАТО. Оскільки проклята ворожа паРаша навіть намагається знищити Україну як державу і зробити з неї свою покірну колонію жахливу кацапську личакову піндосію - новросію. Тепер ми повинні визнати для себе раз і назавжди, що ворожа паРаша як була раніше так і є і завжди буде нашим самим лютим кривавим стратегічним ворогом окупантом в світі!
А раз так, то тепер ніщо не заважає нам дієво співпрацювати зі стратегічними ворогами мілітаристської фашистської Росії, тобто с США, НАТО, Європою, Канадою, Японией та ін ....-
1. Скільки русскіх на території Росії убили українці.
2. Скільки українців на території України убили русскіє.
Ну так, років за 300 ...
_Тю! Вы так говорите будто это что-то плохого.