Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Мэр Киева Владимир Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранительным органам в борьбе с коррупцией в столице.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.
"Вместо того чтобы решать все более сложные проблемы устаревшей городской инфраструктуры, медицины, образования, отдельные представители городской власти сосредоточились на банальном грабежа.То, что поражает в нынешних событиях – это масштабность как созданной и разоблаченной сети хищений, так и временной период, когда это происходило. Учреждения, предприятия и организации киевского самоуправления образовали тесно связанную преступную схему через которую годами прокачивались десятки, а может и сотни миллионов гривен бюджетных средств, то есть денег киевлян", - заявила депутат. По ее словам, не удивительно, что некоторые местные чиновники, как раньше, так и теперь пытаются использовать богатства столичной общины для собственного обогащения.
"Те события, которые сейчас разворачиваются, точно нельзя охарактеризовать словом "вдруг". Ситуация в Киеве была понятной для киевлян. Вокруг городских коммунальных предприятий и учреждений "крутились" очень сомнительные лица, всегда было много скандалов и журналистских расследований о серых схемах в структурах городской власти. Для изучения определенных действий и установления участников, для наблюдения и подготовки выводов требуется время. Сейчас время пришло, потому что есть результаты деятельности правоохранительных органов. Это мы наблюдаем", - отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.
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Обвинения ведь реальные, коррупция - реальная. Или вы за коррупцию?
А уж зе со слугами не втирать, а оторвать нужно, может тогда начнут думать головой..
Супруга депутата называли причастным к взяточничеству. Косвенно данная информация подтверждается тем фактом, что Гришин служит старшим следователем Генеральной прокуратуры Украины. Мужчина работает в отделе управления по расследованию особо важных дел, которое в среде самих правоохранителей и экспертов имеет имидж наиболее коррумпированного.
Некоторые источники утверждают, что во время осмотра офиса ГПУ было обнаружено двадцать тысяч долларов наличными, которые предположительно были переданы Гришину в качестве взятки. Согласно официальному заявлению, данные средства предназначались для склонения должностного лица к получению взятки.
Бывший глава Консультативного совета при ГПУ Владимир Бойко заявил, что данным должностным лицом был именно Гришин И. В. Также правоохранитель добавил, что изъятые деньги принадлежали начальнику одного из управления Службы безопасности Украины Ивану Дралюку.
Ученая не прошла и первого этапа конкурса, вылетив с него, провалив экзамен. Гришина не набрала даже минимального проходного балла, набрав по результатам анонимного теста всего лишь 112 баллов. При этом, нынешний депутат завалила, как и теорию, так и практику.
Крайне плохие отзывы о Гришиной можно найти и в сети. В качестве преподавателя и ученой она имеет следующую характеристику: Образования не знает, в школе не разбирается. Говорят, что следующим министром. Высокомерная, всезнайка. Один апломб и нахальство. В КДУ на юрфаке ее не любят, в комитете парламента считают выскочкой.
На черзі - Філатов і Гройсман; бо забирають в бубочки рейтинг...
Ні. я не вважаю, що там в них в меріях - все чисто; але хто би вякав про корупцію... уроди, вони такі уроди...
Ну, дали ж сигнал плісняві, прийнявши санкції проти Дубінського з Коломойським, а вони знову і знову лізуть із своїми дебільними звинуваченнями
2. Если мэр не отвечает по закону, то:
2.1 он не нарушал закон
2.2 так "работают" правоохранительные органы
2.3 договорились
Правоохранительные органы формирует и контролирует действующая власть, т.е. "слуги". Договариваются так же с действующей властью, т.е. со "слугами". Так к кому вопросы, неуважаемая народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина?