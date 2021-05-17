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Новости Киевские новости
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Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп

Мэр Киева Владимир Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранительным органам в борьбе с коррупцией в столице.

 Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Вместо того чтобы решать все более сложные проблемы устаревшей городской инфраструктуры, медицины, образования, отдельные представители городской власти сосредоточились на банальном грабежа.То, что поражает в нынешних событиях – это масштабность как созданной и разоблаченной сети хищений, так и временной период, когда это происходило. Учреждения, предприятия и организации киевского самоуправления образовали тесно связанную преступную схему через которую годами прокачивались десятки, а может и сотни миллионов гривен бюджетных средств, то есть денег киевлян", - заявила депутат. По ее словам, не удивительно, что некоторые местные чиновники, как раньше, так и теперь пытаются использовать богатства столичной общины для собственного обогащения.

"Те события, которые сейчас разворачиваются, точно нельзя охарактеризовать словом "вдруг". Ситуация в Киеве была понятной для киевлян. Вокруг городских коммунальных предприятий и учреждений "крутились" очень сомнительные лица, всегда было много скандалов и журналистских расследований о серых схемах в структурах городской власти. Для изучения определенных действий и установления участников, для наблюдения и подготовки выводов требуется время. Сейчас время пришло, потому что есть результаты деятельности правоохранительных органов. Это мы наблюдаем", - отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. 

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Топ комментарии
+16
Ага, "слуги" опять начали атаку на пост киевского головы. К чему бы это?
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17.05.2021 15:17
+11
На Віталіка наїзд уродів.
На черзі - Філатов і Гройсман; бо забирають в бубочки рейтинг...

Ні. я не вважаю, що там в них в меріях - все чисто; але хто би вякав про корупцію... уроди, вони такі уроди...
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17.05.2021 15:27
+10
Юлия Гришина не является представительницей первого эшелона звезд украинской политики, но все же фигурировала в скандальных заголовках.
Супруга депутата называли причастным к взяточничеству. Косвенно данная информация подтверждается тем фактом, что Гришин служит старшим следователем Генеральной прокуратуры Украины. Мужчина работает в отделе управления по расследованию особо важных дел, которое в среде самих правоохранителей и экспертов имеет имидж наиболее коррумпированного.
Некоторые источники утверждают, что во время осмотра офиса ГПУ было обнаружено двадцать тысяч долларов наличными, которые предположительно были переданы Гришину в качестве взятки. Согласно официальному заявлению, данные средства предназначались для склонения должностного лица к получению взятки.
Бывший глава Консультативного совета при ГПУ Владимир Бойко заявил, что данным должностным лицом был именно Гришин И. В. Также правоохранитель добавил, что изъятые деньги принадлежали начальнику одного из управления Службы безопасности Украины Ивану Дралюку.
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17.05.2021 15:21
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А стеклянный мост всё трещит........
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17.05.2021 15:14 Ответить
Ага, "слуги" опять начали атаку на пост киевского головы. К чему бы это?
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17.05.2021 15:17 Ответить
А почему вы любые антикоррупционные расследования считаете "атакой на пост"?
Обвинения ведь реальные, коррупция - реальная. Или вы за коррупцию?
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17.05.2021 15:31 Ответить
Нагадайте мені, будь ласка, чим закінчились антикорупційні дії проти "слуг"?
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17.05.2021 15:33 Ответить
Які саме? І проти яких слуг? Я за те, що будь-які антикорупційні дії доводилися до кінця - і не важливо, проти представників якої вони будуть політсили. А для вас, як я бачу - не стільки важлива боротьба проти корупції, як боротьба політична.
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17.05.2021 15:51 Ответить
Важлива. Та після шоу з порятунком татарова, це вже не боротьба з корупцією, а боротьба з опонентами за владу.
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17.05.2021 15:56 Ответить
Или просто тупой отжим бизнеса для своего человека.
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17.05.2021 15:57 Ответить
Беня хоче Київ.
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17.05.2021 16:01 Ответить
Таки да, Беня очень хочет киевских денег. Прошлые наезды закончились тем, что Кличко "добровольно" отдал часть доходов города в зеленый бюджет.
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17.05.2021 16:06 Ответить
Как не пыхти, а зельцманы в Киеве пройдут!
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17.05.2021 15:35 Ответить
Да пофигу на зельцманов. А если коррупционеров посадят - это замечательно будет - зельцманы они или нет - не важно.
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17.05.2021 15:55 Ответить
Или Кличко станет последней каплей в чаше терпения киевлян и зеленых утопят.
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17.05.2021 16:03 Ответить
Эти "антикоррупционные" расследования как возникают от "слуг", так и пропадают когда Беня или Зеля получают кусок пирога. Напомни, чем закончилось шумное дело киевских Микитася-Тартарова? Кто там сидит?
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17.05.2021 15:53 Ответить
Они не возникают от слуг - на сколько я знаю конкретно об этом расследовании - оно реально разрабатывалось УБЭПом уже достаточно давно. То, что слуги исползуют это в политической борьбе - ну так а кто не использовал бы? Судь ведь не в этом, а в том, что обвинения реальные. И нехрен тут стрелки гонять - я за то, чтобы и Татарова посадили, и чтобы эту кличковскую воровскую шоблу посадили.
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17.05.2021 15:57 Ответить
Так кто уже сидит? Хоть один. Все их "антикоррупционные" дела нужны для отжима денег или замены человека на своего. И все. Многие дела не доходят даже до суда ввиду отсутствия состава преступления как такового. Главное попресовать клиента. Все это не имеет абсолютно никакого отношения к борьбе с коррупцией.
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17.05.2021 16:03 Ответить
Правильно - давайте оправдываться этим и защищать по этому поводу коррупционеров.
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17.05.2021 16:28 Ответить
А если глаза открыть и внимательно почитать? Где хоть слово, где я оправдываю коррупцию и коррупционеров? Еще раз повторю -- Все происходящее не имеет абсолютно никакого отношения к борьбе с коррупцией.
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17.05.2021 16:31 Ответить
Верещук на этой должности больше устраивают шмарклю, А ПОТОМ ОН ЕМУ ПО РОСТУ НЕ ПОДХОДИТ.
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17.05.2021 15:45 Ответить
Интересно, кому он уже втер очко? Венедиктовой, Баканову? так давно пора! Авакову, тоже стоило бы.
А уж зе со слугами не втирать, а оторвать нужно, может тогда начнут думать головой..
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17.05.2021 15:19 Ответить
Юлия Гришина не является представительницей первого эшелона звезд украинской политики, но все же фигурировала в скандальных заголовках.
Супруга депутата называли причастным к взяточничеству. Косвенно данная информация подтверждается тем фактом, что Гришин служит старшим следователем Генеральной прокуратуры Украины. Мужчина работает в отделе управления по расследованию особо важных дел, которое в среде самих правоохранителей и экспертов имеет имидж наиболее коррумпированного.
Некоторые источники утверждают, что во время осмотра офиса ГПУ было обнаружено двадцать тысяч долларов наличными, которые предположительно были переданы Гришину в качестве взятки. Согласно официальному заявлению, данные средства предназначались для склонения должностного лица к получению взятки.
Бывший глава Консультативного совета при ГПУ Владимир Бойко заявил, что данным должностным лицом был именно Гришин И. В. Также правоохранитель добавил, что изъятые деньги принадлежали начальнику одного из управления Службы безопасности Украины Ивану Дралюку.
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17.05.2021 15:21 Ответить
Юлия Гришина также отметилась тем, что провалила экзамен на должность судьи в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда. Это при том, что ранее она построила блестящую научную карьеру и получила звание доктора наук.
Ученая не прошла и первого этапа конкурса, вылетив с него, провалив экзамен. Гришина не набрала даже минимального проходного балла, набрав по результатам анонимного теста всего лишь 112 баллов. При этом, нынешний депутат завалила, как и теорию, так и практику.
Крайне плохие отзывы о Гришиной можно найти и в сети. В качестве преподавателя и ученой она имеет следующую характеристику: Образования не знает, в школе не разбирается. Говорят, что следующим министром. Высокомерная, всезнайка. Один апломб и нахальство. В КДУ на юрфаке ее не любят, в комитете парламента считают выскочкой.
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17.05.2021 15:22 Ответить
...если бы Кличко начал втирать очко Гришиной в асфальт - вряд ли она смогла бы что-то рассказать Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп - Цензор.НЕТ 1057 Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп - Цензор.НЕТ 4299
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17.05.2021 15:23 Ответить
Нет что бы как Жопопоппинс приделать пропеллер на спину и повисеть на кране - Я веселый и строгий Карлсон - он понимаешь замыливает очки слуге народа Нонейм.
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17.05.2021 15:26 Ответить
На Віталіка наїзд уродів.
На черзі - Філатов і Гройсман; бо забирають в бубочки рейтинг...

Ні. я не вважаю, що там в них в меріях - все чисто; але хто би вякав про корупцію... уроди, вони такі уроди...
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17.05.2021 15:27 Ответить
зелені уроди та мерзоти.
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17.05.2021 16:39 Ответить
Чия б корова мичала? Тим більше усі ці її "здобутки" так "випадково" співпали із черговим наїздом зеленої плісняви на Кличка.
Ну, дали ж сигнал плісняві, прийнявши санкції проти Дубінського з Коломойським, а вони знову і знову лізуть із своїми дебільними звинуваченнями Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп - Цензор.НЕТ 5096
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17.05.2021 15:29 Ответить
Надійшла скарга від поважного дєпутата,- #очъкогрішинойзосталосьнєдовтертим
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17.05.2021 15:35 Ответить
Борцун'я, пліснява. Як "неочікувано"
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17.05.2021 15:35 Ответить
У нас все занимаются очковтирательством, особенно те, кто не нравятся Зеле. нардеп Юлия гришина далеко пойдёт, почти так как Верещук.
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17.05.2021 15:43 Ответить
А может не только очковтирательством? Может ещё и очконахлобучивательством.
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17.05.2021 15:55 Ответить
Когда такое говорят слуги-уроды, это звучит практически как комплимент.
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17.05.2021 16:44 Ответить
Глядя на тотальную застройку всего и вся, со всеми возможными нарушениями технических и моральных норм, так оно и есть.
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17.05.2021 16:46 Ответить
1. Если мэр нарушил закон - он должен отвечать по закону
2. Если мэр не отвечает по закону, то:
2.1 он не нарушал закон
2.2 так "работают" правоохранительные органы
2.3 договорились
Правоохранительные органы формирует и контролирует действующая власть, т.е. "слуги". Договариваются так же с действующей властью, т.е. со "слугами". Так к кому вопросы, неуважаемая народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина?
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17.05.2021 16:57 Ответить
 
 