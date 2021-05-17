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Французская компания Sanofi объявила о создании вакцины от коронавируса с "большим потенциалом"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Французская компания Sanofi объявила о создании вакцины от коронавируса с "большим потенциалом"

Французская фармацевтическая компания Sanofi совместно с британским партнером GSK сообщила об успешном завершении второго этапа тестирования своей вакцины от COVID-19. Испытания показали высокий уровень выработки антител после одной дозы препарата.

Об этом сообщает пресс-служба французской компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что промежуточные результаты второй фазы показали от 95% до 100% выработки антител после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет).

"После одной инъекции у участников (исследования. - Ред.) проявлялся высокий уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, что свидетельствует о большом потенциале вакцины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором этапе исследований участвовали 722 добровольца.

Ожидается, что в ближайшие недели начнется основное исследование в рамках третьей фазы. На этом этапе к тестированию планируют привлечь 35 000 взрослых человек из широкого круга стран. Предполагается выявление уровня эффективности против классического варианта коронавируса из Уханя и южно-африканского штамма.

В случае успешных испытаний вакцина может быть утверждена в четвертом квартале 2021 года.

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А українські "специ" заявили, що після вакцинування не обов'язково мають з'являтись антитіла. Французская компания Sanofi объявила о создании вакцины от коронавируса с "большим потенциалом" - Цензор.НЕТ 2845
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17.05.2021 15:28 Ответить
...зато отлично обновляется гардероб Французская компания Sanofi объявила о создании вакцины от коронавируса с "большим потенциалом" - Цензор.НЕТ 1536
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17.05.2021 15:31 Ответить
Це такий підступний план від ЗЕлених переможців ковідла.

Спершу зникають антитіла, а згодом розгублений ковідъ зникає в напрямку, протилежному тому, з якого прийшов ©
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17.05.2021 15:48 Ответить
Украина должна стучаться во все двери и требовать ради спасения человечества и быстрейшей победы над коронавирусом, чтобы в Украине Запад помог создавать лаборатории по производству вакцин, потому что чем больше будет лабораторий и производств вакцин, тем быстрее будет победа над вирусом в мире. Власти Украины должны с властями Западных стран договариваться о создании таких лабораторий в Украине и также с самими компаниями договариваться и можно даже, чтобы прибыль от вакцин шла также и самим компаниям, типа филиалы создавать в Украине. Выгоду получат две стороны и человечество вообщем!
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17.05.2021 15:39 Ответить
Какие-то французы что-то там вошкаются, в то время, как величайший лидер современности давит вирусы прямо на клавишах пианино, не щадя жи... х..., кароче - не щадя организма своего, скажем хоть так. Французька компанія Sanofi оголосила про створення вакцини від коронавірусу з "великим потенціалом" - Цензор.НЕТ 3692
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17.05.2021 16:07 Ответить
Французские тормоза в своем репертуаре.
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16.06.2021 11:55 Ответить
 
 