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Новости Политика Украины
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Латвия решительно осуждает провокационные действия РФ на Донбассе и в Черноморском регионе. Мы внимательно следим за ситуацией, - председатель Сейма Мурниеце

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Латвия решительно осуждает провокационные действия РФ на Донбассе и в Черноморском регионе. Мы внимательно следим за ситуацией, - председатель Сейма Мурниеце

Латвия решительно осуждает провокационные действия Российской Федерации на востоке Украины и в Черноморском регионе.

Об этом заявила председатель Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации по безопасности и также решительно осуждаем провокационные действия России на востоке Украины и в Черноморском регионе, и которые направлены на дестабилизацию ситуации", - сказала Мурниеце на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Дмитрем Разумковым после встречи в понедельник.

Она также отметила, что впервые посещала восток Украины три года назад.

"Я никогда не забуду этот визит. Увиденное потрясло меня: я увидела руины, я увидела последствия военных действий, а с другой стороны я увидела очень мужественных людей, защищающих свою территорию и свою страну", - подчеркнула Мурниеце.

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Вместе с тем она добавила, что во время визита на линию разграничения на Донбассе, который запланирован на среду, вместе с главой Верховной Рады она намерена посетить Авдеевку.

"В этот раз у нас запланирован визит в Авдеевку, где я хотела бы воочию увидеть то, что происходит на востоке Украины. Также я хотела бы подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем украинское стремление по поводу евроатлантической интеграции", - уточнила председатель Сейма Латвийской Республики.

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РФ не воспринимает эти заявления серьезными и смеется над ними. Латвия может стереть эту саркастическую улыбку с лица РФ, если потребует от НАТО большой концентрации войск НАТО в Латвии!
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17.05.2021 15:34 Ответить
ne drifj tovariscj , vas vatnikov drali i budem dratj, kstati vasha rashka bila vikinuta iz spiska vazhnih partnjorov immenno posle doklada deputata iz Latviji, kak pishchel zhirik / latvishi vsegda nenavidili ruskih / etim vam suki i zhitj do mogili.
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17.05.2021 16:03 Ответить
K etoi persone prislushaites, ona tochna ne progibajetsia pered rusnoi, jesli pomnite, pisal ona otkazalas jesjcjo 2014 ot vstrechi s poslom rashki motiviruja / ja s predstaviteljami stran okupantov ne vstrechajus, rusnja utjorlas i tiho v trjapochku promolchala.
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17.05.2021 16:13 Ответить
следят как мыши из под веника
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17.05.2021 19:52 Ответить
Председатель Сейма Латвии Мурниеце:
- Мы настолько внимательно следим за ситуацией на востоке Украины и в Черноморском регионе, что иногда даже допускаем перерасход попкорна.
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17.05.2021 19:58 Ответить
путин настроен оккупировать юг Украины... Азов будет рос... ***** ждет момента...
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17.05.2021 22:30 Ответить
и это для одних горе других радость
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17.05.2021 22:32 Ответить
 
 