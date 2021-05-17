Чаус может рассказать, как шестой президент вывозил его из Молдовы, и при этом в любой момент отказаться от своих слов, сославшись на похищение и угрозы, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
НАБУ по-прежнему неизвестно местонахождение экс-судьи Николая Чауса. Кроме того, в ведомстве опасаются, что он теперь сможет развалить любое обвинение, сославшись на давление на него.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Появилось видео с беглым экс-судьей Чаусом, где он сказал, что похитили его для вывоза из Украины в Молдову в 2016-м году, а не сейчас. Очевидно, цель видео - показать прибывшему в Украину и.о. премьер-министра Аурелиу Чокою, что с формальной точки зрения законы Молдове не нарушены - Чаус сам себя похитил, исчез по собственному желанию. Чаус, правда, не объяснил, зачем он пересаживал себя из багажника в багажник, и как он заставил себя вывезти из Молдовы военного атташе посольства Украины, о чем утверждает полиция Молдовы", - иронизирует журналист.
По его мнению, взяточник Чаус становится эпохальной фигурой.
"Он может рассказать о том, как пятый президент вывозил его из Украины в Молдову, и как шестой президент вывозил из Молдовы в Украину, и при этом он в любой момент может сослаться на похищение и угрозы, отказаться от своих слов, и разменять при любой власти свои показания на более мягкий приговор", - пояснил Бутусов.
"Я связался с источниками в НАБУ, спросил, а передан ли Чаус детективам? Ведь расследовать возможную причастность к вывозу Чауса в 2016-м охраной Петра Порошенко можно только в рамках уголовного дела НАБУ. Но оказалось, что НАБУ о местонахождении Чауса ничего не известно. А это значит, что удерживая Чауса, похитители по-прежнему блокируют расследование уголовного дела", - рассказал журналист.
"НАБУ полагает, что после похищения и удерживания Чауса в каком-то неизвестном месте, Чаус, как опытный судья, в любой момент сможет заявить о давлении и незаконных методах против него, и развалить любое обвинение. НАБУ не скрывает своего недовольства действиями похитителей, которые нанесли тяжелый урон судебному процессу. Данными о местонахождении Чауса в настоящий момент в НАБУ не располагают", - добавил Бутусов.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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PS/ Хорошо хоть президент не Кличко... этот вообще обещал всех приготовить к земле....
Порох вивозив, Гідант завозив!
Круті перевізники у Чауса, Стетхем просто ховається)))
Есть такой старый советский анекдот: "Как известно Л. И. Брежнев был большой любитель хороших автомобилей и сам частенько управлял ими. Как то ехал он с личным водителем и решил сам поуправлять. Водителя справа посадил, сам -за руль. Естественно, притопил, далеко за сотню. Гаишники с радаром в кустах спрятались, видят --их клиент. Один выбегает--палкой машет. Машина остановилась. Он только к водителю сунулся, сразу развернулся и назад, к своей идёт. Напарник его спрашивает: Что это там за гусь? Он ему в ответ: Не знаю, кто это, но за водителя у него сам Брежнев".
Подробнее: https://www.securitylab.ru/blog/personal/Business_without_danger/315385.php
А шоколадом хоть подкармливали, или голодным держали с 206 по 2021?
Чаус в тому числі може розповісти і як "п'ятий" Президент його вивизив ДО Молдови.
Тепер про докази...
На стадії досудового слідства ви, панове порохоботи, можете зійти на гі@вно, розповідаючи про "неприпустимість доказів". ТАКИМИ їх можна вважати лише до тих пір, поки Чаус не відмовиться від показів у суді. То ж зачекаємо на суд...
А всі свої фантазії (в тому числі і пана Юрія) можете засунути в одне пікантне місце, котре Порох змащує шоколадом, аби вам було приємніше...
Крапка.
За свою жизнь знал двух ермаков, и оба были вполне нормальными и порядочными людьми. Так что ориентироваться на фамилии могут только ограниченные люди.
"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"