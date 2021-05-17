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Новости Политика Украины
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НАБУ (1876) Зеленский (10418) Молдова (635) Порошенко (9352) похищение (570) Бутусов Юрий (2462) Чаус (234)

Чаус может рассказать, как шестой президент вывозил его из Молдовы, и при этом в любой момент отказаться от своих слов, сославшись на похищение и угрозы, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чаус может рассказать, как шестой президент вывозил его из Молдовы, и при этом в любой момент отказаться от своих слов, сославшись на похищение и угрозы, - Бутусов

НАБУ по-прежнему неизвестно местонахождение экс-судьи Николая Чауса. Кроме того, в ведомстве опасаются, что он теперь сможет развалить любое обвинение, сославшись на давление на него.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Появилось видео с беглым экс-судьей Чаусом, где он сказал, что похитили его для вывоза из Украины в Молдову в 2016-м году, а не сейчас. Очевидно, цель видео - показать прибывшему в Украину и.о. премьер-министра Аурелиу Чокою, что с формальной точки зрения законы Молдове не нарушены - Чаус сам себя похитил, исчез по собственному желанию. Чаус, правда, не объяснил, зачем он пересаживал себя из багажника в багажник, и как он заставил себя вывезти из Молдовы военного атташе посольства Украины, о чем утверждает полиция Молдовы", - иронизирует журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными, - адвокат Вишневый

По его мнению, взяточник Чаус становится эпохальной фигурой.

"Он может рассказать о том, как пятый президент вывозил его из Украины в Молдову, и как шестой президент вывозил из Молдовы в Украину, и при этом он в любой момент может сослаться на похищение и угрозы, отказаться от своих слов, и разменять при любой власти свои показания на более мягкий приговор", - пояснил Бутусов.

"Я связался с источниками в НАБУ, спросил, а передан ли Чаус детективам? Ведь расследовать возможную причастность к вывозу Чауса в 2016-м охраной Петра Порошенко можно только в рамках уголовного дела НАБУ. Но оказалось, что НАБУ о местонахождении Чауса ничего не известно. А это значит, что удерживая Чауса, похитители по-прежнему блокируют расследование уголовного дела", - рассказал журналист.

"НАБУ полагает, что после похищения и удерживания Чауса в каком-то неизвестном месте, Чаус, как опытный судья, в любой момент сможет заявить о давлении и незаконных методах против него, и развалить любое обвинение. НАБУ не скрывает своего недовольства действиями похитителей, которые нанесли тяжелый урон судебному процессу. Данными о местонахождении Чауса в настоящий момент в НАБУ не располагают", - добавил Бутусов.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

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Топ комментарии
+13
Не тєрпіла, а потерпівший. Приблизно як Зеленський у справі з Фединою-Звіробій, які "погрожували" йому кулею від російських снайперів.))
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17.05.2021 15:47
+11
от тільки мантра "Порошенко вивіз Чауса в 2016-му" - дуже схожа на "Петро вбив старшого брата Михайла"
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17.05.2021 16:18
+10
Будь-які свідчення Чауса (окрім справи з викраденням) не мають ніякої юридичної сили, не вірите - запитайте у юристів (тільки не таких як Зеленський, бо він повний нуль з дипломом юриста).
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17.05.2021 15:57
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Чаус теперь - терпила - а значит не будет отвечать ,не за взятки не за шо другое)
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17.05.2021 15:44 Ответить
Не тєрпіла, а потерпівший. Приблизно як Зеленський у справі з Фединою-Звіробій, які "погрожували" йому кулею від російських снайперів.))
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17.05.2021 15:47 Ответить
Да исчезнет Чаус. Максимум проживет до конца каденции зеленского. Сдохнет как Цемах.
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17.05.2021 15:44 Ответить
Звідки інфа про Цемаха?
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17.05.2021 15:49 Ответить
Нічого цемаху не сталося.
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17.05.2021 15:50 Ответить
Чауса Зе буде оберігати як зіницю ока, бо зникнення/вбивство/каліцтво Чауса автоматично робить з чинного президента терориста-злочинця. Тому Чаус буде жити і посилати всіх у пішу прогулянку, не здивуюсь, якщо він стане героєм або провідним політиком у найближчому майбутньому.
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17.05.2021 15:51 Ответить
Та теперішня влада і так влипла по самі вуха. Всі розуміють що було викрадення і що десь його утримують і засвітилися наші дипломати. А це вімомство підконтрольне викючно президенту. Зараз щоб не говорив Чаус - злочин високих посадовців "зеленої влади" є і його вже нікуди не діти. Затягування часу приведе до втягування все більше і більше причетних до викрадення сідді. В злочинному середовищі це називається "забруднимо всіх, щоб йти разом".
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17.05.2021 16:21 Ответить
Это тебе так видится, потому что это логично. Для зеленского Чаус это билет в зону. Реально Чаус живой труп. Сработает принцип: "нету тела, нету дела"
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17.05.2021 20:50 Ответить
...ждем следующую серию киноэпопеи Чаус может рассказать, как шестой президент вывозил его из Молдовы, и при этом в любой момент отказаться от своих слов, сославшись на похищение и угрозы, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8209
Чаус может рассказать, как шестой президент вывозил его из Молдовы, и при этом в любой момент отказаться от своих слов, сославшись на похищение и угрозы, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1784
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17.05.2021 15:49 Ответить
Порошенко его вывез т.к. безвиз. А Зеленский завёз обратно- т.к. обещал возвращать домой украинцев. Что тут непонятного?
PS/ Хорошо хоть президент не Кличко... этот вообще обещал всех приготовить к земле....
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17.05.2021 15:52 Ответить
Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4094
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17.05.2021 17:45 Ответить
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Чаус може розповісти багато чого цікавого, а от про кого - можна легко здогадатись по тому, хто заметушився, забігав і заверещав "ето пахіщеніє, єво слава нє імєют значенія" після повернення судді до України.
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17.05.2021 15:53 Ответить
Будь-які свідчення Чауса (окрім справи з викраденням) не мають ніякої юридичної сили, не вірите - запитайте у юристів (тільки не таких як Зеленський, бо він повний нуль з дипломом юриста).
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17.05.2021 15:57 Ответить
мечтать не запрещается
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17.05.2021 15:57 Ответить
А что это ,свинособака,как не похищение?в Молдове уже фигурантов арестовали -обтейкай,лапоть
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17.05.2021 16:20 Ответить
Go away russian pig
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17.05.2021 16:21 Ответить
ему и о том если откажется...., тоже все растолковали...
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17.05.2021 16:07 Ответить
яка блювотна пика...
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17.05.2021 16:08 Ответить
А 6-тй Президент Украины это кто? Ели в Украине только 5 президентов.
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17.05.2021 16:16 Ответить
Це те за кого ти голосив в 2019
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17.05.2021 16:21 Ответить
Впечатляющая драма о Чаусе в стиле"Мертвеца"от Джармуша
Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8014 Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7711
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17.05.2021 16:17 Ответить
от тільки мантра "Порошенко вивіз Чауса в 2016-му" - дуже схожа на "Петро вбив старшого брата Михайла"
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17.05.2021 16:18 Ответить
Что-то я не пойму с русней шахер махер, на карман махер-шахер. А как в этой цепочке вот это тело было размещено? Или он с русней шахер-махер через судей делал?
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17.05.2021 16:46 Ответить
Шановні, виходячи з коментарів по темі Чауса, вбачаєтся одне - комусь явне пече поява п. чауса в Україні. Але треба почекати і побачити, якими будуть його свідчення в суді, а тоді вже буде видно - Порошенко, Зеленський чи хтось інший десь завинив!!! А так, це все пусті балачки, лише суд може прийти до висновку щодо допустимості доказів.
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17.05.2021 16:34 Ответить
суд? в Украине? хахаха.....
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17.05.2021 17:03 Ответить
Ну ми з вами живемо в Україні, іншого - немає!!!
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17.05.2021 17:41 Ответить
Одразу видно юриста...
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17.05.2021 18:23 Ответить
"Він може розповісти про те, як п'ятий президент вивозив його з України в Молдову, і як шостий президент вивозив з Молдови в Україну, і при цьому він в будь-який момент може послатися на викрадення і погрози, відмовитися від своїх слів, і розміняти при будь-якій владі свої показання на більш м'який вирок", - пояснив Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/n3265764


Порох вивозив, Гідант завозив!
Круті перевізники у Чауса, Стетхем просто ховається)))
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17.05.2021 16:52 Ответить
Нагадало старе...
Есть такой старый советский анекдот: "Как известно Л. И. Брежнев был большой любитель хороших автомобилей и сам частенько управлял ими. Как то ехал он с личным водителем и решил сам поуправлять. Водителя справа посадил, сам -за руль. Естественно, притопил, далеко за сотню. Гаишники с радаром в кустах спрятались, видят --их клиент. Один выбегает--палкой машет. Машина остановилась. Он только к водителю сунулся, сразу развернулся и назад, к своей идёт. Напарник его спрашивает: Что это там за гусь? Он ему в ответ: Не знаю, кто это, но за водителя у него сам Брежнев".
Подробнее: https://www.securitylab.ru/blog/personal/Business_without_danger/315385.php
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17.05.2021 22:27 Ответить
Чаус може розповісти, як шостий президент вивозив його з Молдови, і при цьому в будь-який момент відмовитися від своїх слів, пославшись на викрадення і погрози, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5946

А шоколадом хоть подкармливали, или голодным держали с 206 по 2021?
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17.05.2021 17:49 Ответить
Для тіпа розумних "юристів" тіпа Бутусова:
Чаус в тому числі може розповісти і як "п'ятий" Президент його вивизив ДО Молдови.
Тепер про докази...
На стадії досудового слідства ви, панове порохоботи, можете зійти на гі@вно, розповідаючи про "неприпустимість доказів". ТАКИМИ їх можна вважати лише до тих пір, поки Чаус не відмовиться від показів у суді. То ж зачекаємо на суд...
А всі свої фантазії (в тому числі і пана Юрія) можете засунути в одне пікантне місце, котре Порох змащує шоколадом, аби вам було приємніше...
Крапка.
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17.05.2021 18:21 Ответить
Фамилия Ермак как диагноз
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17.05.2021 18:33 Ответить
Фамилия как фамилия, ну еврейская разве что.
За свою жизнь знал двух ермаков, и оба были вполне нормальными и порядочными людьми. Так что ориентироваться на фамилии могут только ограниченные люди.
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17.05.2021 20:28 Ответить
Ну стосовно форми ваших висловлювань та шоколаду, звичайно зважаючи загалом на рівень коректності вильвлювань на Цензорі, лишаю це на Ваш розсуд. Але по суті ви праві!
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17.05.2021 19:01 Ответить
вильвлювань = висловлювання
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17.05.2021 19:03 Ответить
кАзлы напостое загоняют себя в постоянные глухие тупики..(((
"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"
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17.05.2021 22:45 Ответить
 
 