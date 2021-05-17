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Новости Политика Украины
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наука (257) Кива (317) Владимир Мартыненко (6)

"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива отреагировал нецензурной бранью на слова советника главы МВД Владимира Мартыненко о том, что его могут отправить на повторную защиту диссертации.

Поток нецензурной брани в адресс советника главы МВД Кива опубликовал в комментарии под постом Мартыненко в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее Мартыненко сообщил, что кандидатская диссертация нардепа Кивы может быть отправлена на "глубинную проверку". Возможно, ему придется пройти повторную защиту научной работы.

"Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива защищает диссертацию: "Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе". ВИДЕО

В свою очередь, кандидат наук Кива ответил Мартыненко следующим образом: "То, что ты тупой, не для кого не новость, но настолько... У#бень, тебе сложно это понять, но постарайся напрячься и подумать, что ты будешь делать, когда окажешься вне МВД... Раньше я тебя не замечал, таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать".

У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать, - кандидат наук Кива ответил Мартыненко 01

Также смотрите: "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу... А, дружочек?" - кандидат наук Кива после защиты диссертации, предложил журналисту уединиться. ВИДЕО

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

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Топ комментарии
+44
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 6577 "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 2163
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17.05.2021 15:54
+36
Блин, он же безграмотный до омерзения, тьфу!
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17.05.2021 15:51
+25
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 2238
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17.05.2021 15:52
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Блин, он же безграмотный до омерзения, тьфу!
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17.05.2021 15:51 Ответить
Це необхідний і достатній атрибут кандидата наук зразка 2021 року.))
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17.05.2021 15:53 Ответить
Стыд и позор перед детьми, перед всем миром за тех, кто голосовал за это быдло, за тех, кто привел в ВР это животное.
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17.05.2021 16:24 Ответить
За него никто не голосовал - оно по списку прошло. По списку ОПЗЖ. Голосующие за ОПЗЖ - это кивы в миниатюре. Все логично. Увы ...
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17.05.2021 16:46 Ответить
Не понял. Всего пару ошибок, или слово У...нь, пишется по другому?
По сравнению с предыдущим министром образования он - академик.
Я бя сказал - членкор.
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17.05.2021 15:58 Ответить
Таки по іншому, Морфологические и синтаксические свойства падеж ед. ч. мн. ч. Им. ****́н ****́ны Р. ****́на ****́нов Д. ****́ну ****́нам В. ****́на ****́нов Тв. ****́ном ****́нами Пр. ****́не ****́нах
у·е·ба́н
Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).
Встречается также вариант написания: *****.
Приставка: у-; корень: -**-; суффикс: -ан. Произношение "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 4946
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17.05.2021 16:15 Ответить
Членкор - у кого уже корочка на члене.
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17.05.2021 21:13 Ответить
цельний какадємік з дрістєртациєй
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17.05.2021 16:21 Ответить
Согласна, одного взгляда достаточно, чтоб понять, что лицо Кивы-явно, не обезображено интеллектом.
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17.05.2021 16:45 Ответить
состоялась плодотворная научная дискуссия "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 1793
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17.05.2021 19:15 Ответить
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 2238
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17.05.2021 15:52 Ответить
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 5216
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17.05.2021 15:55 Ответить
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 541 "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 4262
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17.05.2021 15:56 Ответить
Строго +18. Кива откладывает икру. Смотреть без регистрации и СМС.
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17.05.2021 16:04 Ответить
Он не "откладывает икру"... Он её "мечет" - "бабло" заплачено, диссертацию приняли, а теперь всё "псу под хвост"... Да ещё и весь мир хохочет...
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17.05.2021 16:35 Ответить
У мене було смішніше. Колись ходив по моховому болоту восени (гриби шукав). Надибав якесь супліддя на стеблі трав"янистому. На вигляд - наче здоровенна ягода шовковиці, темно-рожевого кольору. Скинув фото товаришу, біологу. Той телефонує : "Не знаю...". Через тиждень: "Показав ботанікам... Супліддя білокрильника. Я його знаю, але бачив лише квіти. Плодів ніколи не бачив. Його культурна форма не дає плодів ...". Виявляється, це наша "калла"... От так ... Знадобився "консиліум", щоб вияснить "звідки ноги ростуть...".
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17.05.2021 19:39 Ответить
А раньше цитировали ВЕЛИКИХ .......( Или кому этот недоносок нужен ?)Тьфу!
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17.05.2021 15:52 Ответить
Киве все можно, у него "Аваков на связЕ"...
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17.05.2021 15:52 Ответить
Пишіть грамотно не на связЕ, а на связЮ.)
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17.05.2021 15:54 Ответить
ВинАват!
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17.05.2021 20:18 Ответить
слова не мальчика, но кандидата нОук
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17.05.2021 15:54 Ответить
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 6577 "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 2163
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17.05.2021 15:54 Ответить
Сказал супер- трутень . Величие так и прёт.
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17.05.2021 15:54 Ответить
Наука так и прёт со всех щелей кивы)
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17.05.2021 15:55 Ответить
"Как вовремя заметить трутнев из МВД" - тема следующей уже докторской диссертации анониста Кивы.
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17.05.2021 15:57 Ответить
одним словом - животное.
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17.05.2021 15:58 Ответить
кива не животное, а фрукт
еще тот фрукт, между прочим ! "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 7751
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17.05.2021 19:22 Ответить
"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 5306 "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 1014
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17.05.2021 16:04 Ответить
Прямо наукова дискусія . "У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко - Цензор.НЕТ 8619
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17.05.2021 16:14 Ответить
Ну вот - может-же ! ( и без конспектов )
Слова не мальчика , а цельного проФФесора ! "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 9640
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17.05.2021 16:31 Ответить
Як треба ненавидіти себе і Україну щоб такого недоумка обрати депутатом.Важко уявити розвиток полтавських виборців якщо ківа серед них найрозумніший і представляє їх у раді. "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 6682 Ганьба Полтаві. "У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 7329
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17.05.2021 16:52 Ответить
Лексика оного кИндИдата достойна його ж дЕсИртації. Думаю,що у нас в Україні скоро з"явиться проФФесор №2.
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17.05.2021 17:50 Ответить
Принюхиваясь к постоянно увеличивающемуся в своей массе Арсену Борисовичу, Илья Кива в какой-то момент понял, что, возможно, есть и другие полезные для его политического роста запахи, кроме запаха мудрости Арсена Б. Авакова. И принюхался к другим людям, посещавшим в то время Майдан.http://gpu.com.ua/content/kiva-i-kiev
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17.05.2021 17:50 Ответить
Рекомендую проэкзаменовать доктора наук Киву по вопросам таблицы умножения, извлечением корней из простых чисел, опросите его по теме величины числа ПИ. И на этом прекратите с ним говорить.
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17.05.2021 18:24 Ответить
"У#бень! Таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі допомагати", - кандидат наук Кива відповів Мартиненку - Цензор.НЕТ 6683
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17.05.2021 18:46 Ответить
Витя Енакиевский - помагал страусам, жена Лещенко - московитским геям и лесбиянкам, а Кива - обязуется "всегда помогать" советнику. Это же сколько в стране - вспоможенцев и допомогеров. Слава им, плечеподставлялам!
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17.05.2021 20:23 Ответить
..так а чо..???= атличная прямая речь от депутана *********-канбздидата наук (при том всём - общественных!!)- нармальный паследыш-наследыш проффффессора)))
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17.05.2021 22:51 Ответить
 
 