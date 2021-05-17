РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52776 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1966 4
ВР (9407) Холодов (65) ГФС (1571) Мельник Вадим (66)

Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов

Депутаты парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня признали неудовлетворительной работу главы Государстфенной фискальной службы Вадима Мельника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов.

По его словам, это справедливое решение.

"Мы наблюдаем накрутку фейковых показателей, в частности, по выявлению контрафактных и нелегальных ГСМ и других подакцизных товаров, которые на самом деле не дают никакого результата государству. Проведена никому не нужная и бессмысленная реорганизация ГФС, которая раздула штат и создала огромное количество проблем перед ликвидацией ГФС. ГФС фактически игнорирует запросы народных депутатов", - отметил нардеп.

Так, Холодов сообщил, что комитет Рады рекомендовал ГНС и ГФС "провести проверки АЗС на предмет соблюдения законодательства относительно производства и оборота подакцизных товаров, кассовых операций, наличия лицензий и, что самое важное, прекратить эти нарушения".

Кроме того, ГФС рекомендуют провести проверки производителей и импортеров, а также участников цепочки поставок топлива на предмет нелегального использования добавок в моторные топлива и минимизации акцизов, и проинформировать о результатах народных депутатов. А ГНС - разработать алгоритм автоматического формирования аналитических отчетов для выявления рисковых плательщиков в сфере оборота топлива.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никто не виноват, сажать никого не надо, от налогов никто не уклонялся, возмещение убытков государства - 0", - Холодов о результатах работы ГФС

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо его теперь ,под суд ??? Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 4665
показать весь комментарий
17.05.2021 15:58 Ответить
Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 7110 Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 4869
показать весь комментарий
17.05.2021 16:00 Ответить
Стадо баранов,проверки,проверки,проверки и проверки,все ваши проверяльщики устраиваются на должности проверяльщиков только ради сбора взяток,так что проверки плавно превращаются во взятки,взятки,взятки и взятки,снижайте налоги и сборы,сокращайте госаппарат,создавайте благоприятную бизнес среду,привлекайте инвестиции,а агента Лубянки гетьмановича гоните нафиг в его москвабад.
показать весь комментарий
17.05.2021 16:05 Ответить
так сам Шмигаль хвалився, що план по фіскальним надходженням виконується на 101%!
Чим ще незадоволені?
показать весь комментарий
17.05.2021 16:13 Ответить
 
 