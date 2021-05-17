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Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Часть областей могут перейти в "зеленую" зону

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Часть областей могут перейти в "зеленую" зону

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством gрезидента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщил главе государства премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня в Украине 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.

"Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности ", - отметил глава правительства.

Зеленскому также доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать людей старше 65 лет, записавшихся через приложение "Дія". Всего в Украине вакцинировали 956 тыс граждан.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, зафиксированы 2 136 новых случаев заражения, 6 869 человек выздоровели

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Шмыгалю пора на зону прошмыгнуть годков на 15 за все его художества .
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17.05.2021 15:57 Ответить
если хотите Степанова оставить на должности, можете совсем все зоны отменить и сказать что все здоровы
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17.05.2021 15:59 Ответить
Ровно год назад, в мае, в сутки заболевало несколько сотен человек, а умирало около 15 человек и чтобы остановить заболеваемость был введен общенациональный локдаун. А спустя год, в мае 2021, ситуация явно улучшилась, потому что в сутки заболевает около 8000 человек, а умирает около 350 человек, поэтому самое время переходить в зеленую зону.

Улучшение ситуации с заболеваемостью ковидос - это яркий пример эффективной работы Степанова и его коМанды.
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17.05.2021 16:10 Ответить
старше 65 лет, записавшихся через приложение "Дія" - чувствуете ? Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Часть областей могут перейти в "зеленую" зону - Цензор.НЕТ 4783
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17.05.2021 16:31 Ответить
А дійсно, не звернув уваги, - це видно в них такий тролінг.
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17.05.2021 16:35 Ответить
Ни одно министерство при правительстве шмыгаля , не работает адекватно. Ни одно.
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17.05.2021 16:33 Ответить
Дениска, якщо зменшите тестування ще в два рази, то в зелену зону зможете перевести всі області, а вакцину відіслати обратно в Індію в якості гумдопомоги.
А для тих, в кого є мізки, просто інформація для роздумів: в Німеччині в п'ятницю (чи четвер - не суть важно) було встановлено новий рекорд - за добу було провакциновано більше 1 млн. громадян. Правда не маю даних, щодо кількості побудованих за останній рік нових доріг в ФРН.
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17.05.2021 16:33 Ответить
 
 