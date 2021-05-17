Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Часть областей могут перейти в "зеленую" зону
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается.
Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством gрезидента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как сообщил главе государства премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня в Украине 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.
"Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности ", - отметил глава правительства.
Зеленскому также доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать людей старше 65 лет, записавшихся через приложение "Дія". Всего в Украине вакцинировали 956 тыс граждан.
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А для тих, в кого є мізки, просто інформація для роздумів: в Німеччині в п'ятницю (чи четвер - не суть важно) було встановлено новий рекорд - за добу було провакциновано більше 1 млн. громадян. Правда не маю даних, щодо кількості побудованих за останній рік нових доріг в ФРН.