Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Часть областей могут перейти в "зеленую" зону

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством gрезидента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщил главе государства премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня в Украине 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.

"Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности ", - отметил глава правительства.

Зеленскому также доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать людей старше 65 лет, записавшихся через приложение "Дія". Всего в Украине вакцинировали 956 тыс граждан.

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