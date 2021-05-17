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Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", - Минцифры

Услугами и документами в приложении или на портале "Дія" пользуется каждый четвертый украинец.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", а это 10 миллионов человек. А цифровые документы принимают 227 организаций. Это результат всего за полтора года", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины запустило услугу получения электронной подписи "Дія Подпись" в приложении "Дія". Также планируется изменение процедуры прописки. Процесс будет полностью переведен в режим онлайн.

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Топ комментарии
+4
Цікаво...
Ніхто з моїх рідних та знайомих і в очі не бачив ту ДІЮ.
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17.05.2021 16:07
+3
Врут- как дышат... Зеленое говно.
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17.05.2021 16:10
+3
Тільки що ради понта вирішив ввійти. І зрзумів для цього потрібно голову мати як у Ківи. Стидно признатись але я інженер комп"ютерщик.
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17.05.2021 16:16
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Цікаво...
Ніхто з моїх рідних та знайомих і в очі не бачив ту ДІЮ.
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17.05.2021 16:07 Ответить
Пані Ксеніє, із майже сотні людей (спілкувався з коллегами) - немає жодного користувача "Дії" .Місце роботи - інститут, досить високого рангу . Комп'ютерники взагалі відповіли прямою мовою - Тю, та ми шо, ...бануті?!
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17.05.2021 17:12 Ответить
Иосиф Пиночет

@Jose_Pinoche 5 ч

Самое разумное, что могут сделать украинцы - полностью удалить приложение Дія из своих смартфонов.
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17.05.2021 18:40 Ответить
Киздеж!
Не знаю ни одного человека, пользующегося этим дерьмом.
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17.05.2021 16:08 Ответить
Я спробував (бо не хотів у цнап пертися), там глюки дикі, з горем пополам якось зробив ту прописку і більше не юзаю її...
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17.05.2021 16:18 Ответить
У меня друг, еще школьный, думал повеселю его, как-никак программист со стажем.Сбросил ему заметку с Цензора с комментами по поводу того, шо начальники "Дии" призывают в разделе "фото" не выставлять животных и "отдельные части тела". Так вместо посмеятся, друг ответил, шо это не "Дия" виновата а народ мол у нас дебильный. Так шо один пользователь в моем окружении все таки нашелся.
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17.05.2021 23:39 Ответить
Врут- как дышат... Зеленое говно.
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17.05.2021 16:10 Ответить
не вірю я, що там захищені персональні дані.
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17.05.2021 16:12 Ответить
В моїй родині або перші 3, або з 5-го.
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17.05.2021 16:15 Ответить
Тільки що ради понта вирішив ввійти. І зрзумів для цього потрібно голову мати як у Ківи. Стидно признатись але я інженер комп"ютерщик.
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17.05.2021 16:16 Ответить
Теде, не дивуйтеся, бо "оте о" склинцювали "бздиджидеталізатори". Ну і вийшов черговий бздик...
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17.05.2021 17:19 Ответить
Це хто там так вправно рахує? Серед моїх численних знайомих, колег по роботі таких немає.
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17.05.2021 16:17 Ответить
Серед моїх теж
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17.05.2021 16:24 Ответить
Ну скачать может и скачали ради проФФеСионального интереса напремер, а вот штоп пользовацца... Ну незнаю.

Чо там полезного?
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17.05.2021 16:19 Ответить
Кстате на сайте гугла чойта мильон всего... Учитывая рекламу с каждого утюга както немного.
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17.05.2021 16:20 Ответить
Полезно не полезно ти просто ввійди і поділись досвідом як тобі це вдалось
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17.05.2021 16:27 Ответить
Ой здається мені, що це ботоферма на 10 мільйонів ботів.
Вони там живуть собі за своїми алгоритмами - прописуються, виписуються, перекуповують нерухомість, гроші переводять...
Завтра прокинемось - а у ліжку поруч - бот лежить і каже тобі: "Ти хто такий!"
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17.05.2021 16:44 Ответить
Если желаете собственноручно предоставить злоумышленникам всю информацию о себе, своих документах, банковских счетах, и другую конфиденциальную информацию о себе и о своих родственниках, постоянно сообщать им о сво'м местоположении,- скорее установи ДІЮ
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17.05.2021 16:45 Ответить
Дядьку, оно у них итак всё лежит. Всё ты им уже предоставил.
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17.05.2021 17:04 Ответить
Обычно разговор проходит как-то так:
- Алло, это абонент телефонного номера 055-789-56-90?
- Да вы что, у меня вообще телефона нет!
Далее следует ступор...
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18.05.2021 00:09 Ответить
А ще кури перестануть нестися , якщо встановити "Дія" 😂😂😂😂
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17.05.2021 23:35 Ответить
Это просто перепись идиотов какая то через "Дію" Кожен четвертий українець користується продуктами "Дії", - Мінцифри - Цензор.НЕТ 2285
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17.05.2021 16:47 Ответить
Эт точно...
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17.05.2021 23:42 Ответить
"Дія", це той додаток, що Яременко з дівчатами домовлявся? А Ви кажете, що не працює? Та нормально працює!
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17.05.2021 16:47 Ответить
Что значит пользуются?? Открывают и смотрят на свой паспорт...права и ИИН??? А что мешает на оригиналы посмотреть??
Достал...открыл и смотри...все как в дие...
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17.05.2021 18:38 Ответить
Походу убогие посчитали каждого, кто хоть раз в этот программный обломок заходил, матюкался и больше им не пользовался.
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17.05.2021 20:09 Ответить
Ну и дерьмо эта ваша Дия
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17.05.2021 22:36 Ответить
Користуюся . Дуже зручно . Українці задоволені таким чудовим додатком , а москальня зі злості собі на дупі волосся зубами рве , коли чує про "Дія" .
Та нехай собі як знають
Божеволіють , конають
Нам своє робить.🇺🇦😎👍
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17.05.2021 23:32 Ответить
Ты посредством "Діі" вылупился? Или почкованием от Федорова?
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17.05.2021 23:44 Ответить
Я ж кажу , москальня на гімно сходить , коли чує про "Дія" . Заздрість душить їх і розриває з середини . Кацапи досі , без бумажки - букашки , як в 16му столітті . А в українця всі документи в смартфоні . Навіть посвідчення водія , страхівка і техпаспорт . Заздріть , сволота позорна . Росія - гамно . Україні - СЛАВА 🇺🇦😎👍
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18.05.2021 06:29 Ответить
Парень, тебе идиотом прикидываться не надо, не старайся-"душевных болезней не имеет, просто дурак".
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18.05.2021 10:20 Ответить
А вот интересно - сколько процентов украинцев имеют цифровую подпись, чтобы пользовться Дией? Особенно среди пенсионеров?
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18.05.2021 11:43 Ответить
Кацап , проходь мимо . Дією можна користуватись і не маючи цифрового підпису . Достатньо мати українське громадянство . Свинособак з московії Дія не обслуговує .
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18.05.2021 13:29 Ответить
Витапля, брателло, раскажы мне пожалёйста как украинское гражданство загнать в смартфон, чтобы пользоваться Диею.
Например, как записаться на вакцинацыю?
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18.05.2021 14:17 Ответить
Встановлюєш "Дію" , там все написано . Успіхів .
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18.05.2021 20:47 Ответить
На вакцинацію записався в 2 кліка . Зайняло 10 секунд . Купівля автоцивілки зайняла в "Дія" 5хвилин , бо 4хвилини вибирав страхову компанію . Права і техпаспорт з собою не вожу , тільки смартфон .
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18.05.2021 20:52 Ответить
Ты глухой?
Расскажи, как записаться на вакцинацию без электронной идентификаци, а не трынди!
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19.05.2021 11:21 Ответить
 
 