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Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", - Минцифры
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Услугами и документами в приложении или на портале "Дія" пользуется каждый четвертый украинец.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", а это 10 миллионов человек. А цифровые документы принимают 227 организаций. Это результат всего за полтора года", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины запустило услугу получения электронной подписи "Дія Подпись" в приложении "Дія". Также планируется изменение процедуры прописки. Процесс будет полностью переведен в режим онлайн.
Топ комментарии
+4 Ksenia VB
показать весь комментарий17.05.2021 16:07
+3 Игорь Величко 9fa4e18c
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+3 Ted 7b76f4bb
показать весь комментарий17.05.2021 16:16
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Пожалуйста, подождите...
Ніхто з моїх рідних та знайомих і в очі не бачив ту ДІЮ.
@Jose_Pinoche 5 ч
Самое разумное, что могут сделать украинцы - полностью удалить приложение Дія из своих смартфонов.
Не знаю ни одного человека, пользующегося этим дерьмом.
Чо там полезного?
Вони там живуть собі за своїми алгоритмами - прописуються, виписуються, перекуповують нерухомість, гроші переводять...
Завтра прокинемось - а у ліжку поруч - бот лежить і каже тобі: "Ти хто такий!"
- Алло, это абонент телефонного номера 055-789-56-90?
- Да вы что, у меня вообще телефона нет!
Далее следует ступор...
Достал...открыл и смотри...все как в дие...
Та нехай собі як знають
Божеволіють , конають
Нам своє робить.🇺🇦😎👍
Например, как записаться на вакцинацыю?
Расскажи, как записаться на вакцинацию без электронной идентификаци, а не трынди!