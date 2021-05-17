Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко

В Украине готовится новый законопроект о государственных символах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Закон о государственных символах готовится. Я думаю, что в ближайшее время будут новости относительно него. Он будет включать в себя определенную кодификацию существующих постановлений о гимне, флаге, закон о гимне", - сказал Корниенко.

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Он выразил надежду, что соответствующий закон будет принят до 30-й годовщины Независимости Украины.