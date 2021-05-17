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Рада к 30-летию Независимости Украины может принять новый закон о гимне и флаге, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине готовится новый законопроект о государственных символах.
Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Закон о государственных символах готовится. Я думаю, что в ближайшее время будут новости относительно него. Он будет включать в себя определенную кодификацию существующих постановлений о гимне, флаге, закон о гимне", - сказал Корниенко.
Он выразил надежду, что соответствующий закон будет принят до 30-й годовщины Независимости Украины.
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показать весь комментарий17.05.2021 16:10
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Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
"Про зміну Державного гімну України"
Змінити текст Державного гімну України на:
"Если каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Ще не вмерла України ні слава ні воля!"
Президент України В.Зеленський.
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новый гимн и флаг при зелених недоумках
п...цЖАХ!
мы не кацапы какие-то, чтобы гимн как старое пальто перелицовывать !
Теке міг "зварганити" тільки відомий Нестор-гмнописець...
Но похоже сами украинцы довольны и находятся в летаргическом сне.
..." значить хотят что-то украсть или ******* Нас где-то !?" - украинская народная примета...
пока их на Майдане не откаддафят по серьезному