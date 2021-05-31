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Новости Происшествия
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Полицейские схватили женщину на улице и затащили в автомобиль, а ее мужа избили. Теперь они могут сесть на 8 лет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские схватили женщину на улице и затащили в автомобиль, а ее мужа избили. Теперь они могут сесть на 8 лет

Четверо харьковских полицейских, разыскивая наркоторговцев, схватили на улице женщину угрожали отвезти ее в отделение. А когда за женщину вступился муж - сковали его наручниками и избили.

Это произошло в апреле 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"Полицейские подошли к женщине и, не представившись, не предъявив служебных удостоверений, стали требовать, чтобы она объяснила, с какой целью находится на улице. Не получив ответа, полицейские силой затащили женщину в автомобиль "Volkswagen Passat" и стали угрожать отвезти ее в отдел полиции и обвинить в распространении наркотических средств", - сказано в сообщении.

За женщину попытался заступиться ее муж, но полицейские принялись его избивать.

"Несмотря на то, что потерпевший сопротивления не оказывал и просил прекратить, правоохранители заломили ему руки, надели наручники и продолжали наносить ему удары в лицо и по туловищу. При этом один из полицейских, используя физическое превосходство, продолжал незаконно удерживать женщину", - отметили в прокуратуре.

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Полицейским грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Полицейские схватили женщину на улице и затащили в автомобиль, а ее мужа избили. Теперь они могут сесть на 8 лет 01

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Топ комментарии
+42
"стали требовать, чтобы она объяснила, с какой целью находится на улице"
Пять баллов...
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17.05.2021 16:27
+38
вот и увидим, как работает судебная система и не выйдут ли эти бандюки под условный.
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17.05.2021 16:25
+36
Убийство в Переяслове - кто то сел? Изнасилование в Кагарлыке - тот же вопрос... А тут даже ничего никому не сломали.... Еще через суд восстановятся...
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17.05.2021 16:29
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Мусорам дали лишние полномочия а они все дебилы .нужно забрать эти полномочия
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18.05.2021 08:57 Ответить
Это было полтора года назад. Вот у нас спмсывают дела.
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08.10.2021 21:14 Ответить
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